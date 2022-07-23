«Хёугесунн» — «Сарпсборг 08»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Хёугесунн» — «Сарпсборг 08», который состоится 24 июля 2022 года.

«Хёугесунн»

«Хёугесунн» в чемпионате Норвегии занимает тринадцатое место. Команда набрала за пятнадцать матчей тринадцать очков. С начала сезона «арабы» поразили ворота соперников двадцать один раз, пропустив при этом двадцать семь голов. В матче одиннадцатого тура «Хёугесунн» неожиданно взял верх над командой «Викинг». В 1/16 Кубка Норвегии «арабы» с минимальным счётом выиграли «Сотру». Пропустив на девяностой минуте матча, проиграли на выезде «Йерву». Дома с «Хам-Камом» в тринадцатом туре «арабы» сыграли вничью.

На выезде «Хёугесунн» с минимальным счётом 0:1 проиграл «Мольде».

«Сарпсборг 08»

С девятнадцатью очками после четырнадцати матчей «Сарпсборг 08» находится на восьмой строчке турнирной таблицы. С начала сезона команда забила двадцать девять мячей, пропустила в ответ двадцать три. В 1/32 Кубка Норвегии «Сарпсборг 08» с минимальным счётом проиграл «Моссу». В напряжённой борьбе на выезде с разницей в один гол уступил «Хам-Каму». На три гола «Сандерфьорда» в матче двенадцатого тура команда ответила четырьмя забитыми мячами. С большим счётом в гостях проиграла клубу «Будё-Глимт».

В прошлом туре с минимальным счётом 1:0 «Волеренга» на выезде переиграла «Сарпсборг 08».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хёугесунн» – 2.50

Ничья – 3.65

Победит «Сарпсборг 08» – 2.65

Исход «обе забьют — да» – 1.47

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41

Статистика

Из десяти последних матчей «Хёугесунн» выиграл только в трёх.

«Сарпсборг 08» уступил в семи играх из десяти последних.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Если обратить внимание на статистику очных встреч, то ничья является наиболее часто встречающимся исходом. Из десяти поединков в течение пяти лет шесть завершились ничейным исходом. Последний раз «Сарпсборг 08» расходился миром со своими соперниками ещё в апреле месяце. Четырнадцать матчей подряд команда не играла вничью. Компания Pinnacle на ничью в данном поединке предлагает коэффициент 3.65. «Хёугесунн» не тот соперник, который сумеет забрать три очка в этой игре, но и не проиграет на своём поле.