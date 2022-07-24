«Барса» продолжает взрывать трансферный рынок. Теперь перехватили Кунде у «Челси»

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вчера, 18:51

Лапорта на кураже.

Рисковый, но первоклассный менеджмент

После топовых усилений в лице Роберта Левандовского, Рафиньи, Франка Кессье и Андреаса Кристенсена у болельщиков «Барселоны», да и в целом футбольной общественности, каталонская команда будто бы снова обрастает той магической аурой и притягательностью, которые сопутствовали ей 10 лет назад. Конечно, до уровня игры того состава дотянуться будет максимально тяжело, хоть и ковать его будет непосредственный участник прежних триумфов, однако в сравнении с версией «Барсы» последних лет возникают лишь приятные ощущения, особенно после новых значимых побед.

Президент Лапорта вошёл во вкус — на фоне миллиардного долга продает телеправа и предоставляет Spotify местечко рядом с названием легендарного стадиона. Всё ради трансферов и скорейшего достижения результатов. Потрачено уже 103 миллиона евро и, судя по всему, к ним добавится еще около 50.

Кунде выбрал «Барсу»

С начала лета центрального защитника «Севильи» Жуля Кунде инсайдеры раз за разом отправляли то в «Челси», то в «Барселону», каждый раз добавляя новых подробностей, после которых вариант с соперничающим за трансфер клубом вроде как отпадал. Еще пару дней назад Лапорта в разговоре с болельщиком якобы заявлял, что француз подписал контракт с «Челси», однако спустя ничтожный отрезок времени самые влиятельные и авторитетные СМИ сообщают, что «Барса» все-таки убедила Жуля выбрать именно их клуб.

Самым свежим пока является инсайд от журналистки COPE Елены Кодис. По ее данным, Кунде предпочел перейти в «Барселону», ориентируясь на спортивные критерии. После разговоров с Хави и тренером лондонцев Томасом Тухелем Жуль решил, что проект каталонского клуба выглядит более убедительно и привлекательно. А чуть ранее известный инсайдер Жерар Ромеро прямо во время своего стрима заявил:

Это случилось. За несколько часов до того, как Кунде должен был сесть на автобус в Португалию, ему позвонил Хави. Он сказал ему, дословно: «Жуль, подожди. Если ты уедешь с „Севильей“, то станешь „куле“ [прозвище болельщиков „Барселоны“]». Это важно для экономии времени.

Также Жерар добавил, что в одном из мессенджеров члены правления «Барсы» пишут, что дело сделано. При этом по другим данным, «блауграна» еще не направляла «Севилье» официальное предложение, но уже его готовит. А предложат сине-гранатовые не менее 50 млн евро, хотя британские источники сообщали о 65 млн евро, которые готов выложить «Челси». Diario Sport же сообщил, что каталонский клуб достиг предварительной договоренности с игроком по контракту на срок в 4 года. Завершить сделку «Барса» планирует на следующей неделе.

А ведь «синие» давали Кунде и большую зарплату. Возможно, помимо привлекательности проекта возрождающейся «Барсы» сыграли и более бытовые причины — перебираться в зябкий британский климат после долгих лет во Франции и Испании, да еще и в настолько тяжелый и высокотемповый чемпионат к тренеру, идеи которого существенно отличаются от идей Хулена Лопетеги и Хави — затея двоякая.

Жуль — готовый игрок для старта топ-команды

23-летний правоногий француз ростом 178 см — выходец из академии «Бордо». С 2016-го по 2019 год Кунде играл за первую и вторую команду жирондинцев, а затем за 25 млн евро был приобретен «Севильей». За три сезона в составе испанской команды Жуль провел 133 матча, в которых забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

Почему же Кунде стал столь желанной трансферной целью для многих топ-клубов? Главным козырем француза являются передачи и универсальность — с основной позиции центрбека спокойно смещается на правого защитника, что чаще происходит в сборной Франции.

Жуль в среднем отдает 71 пас за игру при точности в 89%, при этом сезоном ранее было и чуть выше 90% — это один из лучших показателей в топ-5 Европы, выдает 3.67 продвигающих пасов за матч — больше 84% всех центральных защитников в том же топ-5. Также у Кунде 1.16 действий, приводящих к удару — больше, чем у 97% ЦЗ. Для не самого высокорослого центрбека очень хорош на втором этаже — 2.4-3 выигранных верховых дуэлей в среднем за игру.

По сравнению с прошлым сезоном Жуль слегка повысил статические показатели по заблокированным ударам, отборам, стал лучше противодействовать дриблингу соперников, чаще выносить матч, меньше фолить, увеличил количество ключевых передач, кроссов и длинных пасов. При этом немного просел по общему количеству передач, ударам за игру и перехватам. Однако разница в показателях минимальна.

Кунде прекрасно читает игру, руководит линией обороны «Севильи», идеально чувствуя, когда ей лучше подняться. Отлично реагирует на рывки соперников, регулярно перехватывает пасы со спины. При этом в меру агрессивен и цепок, чаще всего знает, когда возникает идеальный момент порвать линию обороны для прессинга соперника, и когда этого делать не стоит. Да, порой соперники этим пользуются и все-таки ловят француза на выходах, однако чаще эти ошибки можно записать на всю оборону андалузцев. Личный процент брака у Кунде ничтожно мал. Несмотря на низкий процент по отборам за игру, Жуль выполняет их чисто и практически никогда не идет в подкаты. Даже если он уступает сопернику в скорости или попросту его упускает, то старается подловить на неудобной для паса или удара ноге.

Таким образом, для «Барселоны», приоритетом которой является тотальное владение мячом с запредельным количество передач, наличие Жуля Кунде в своем составе даст вариант идеально настроить желаемую модель игры. Возможность разгонять атаки с центра с качественными прорывами даже до финальной трети, при этом имея хорошего подстраховщика сзади в лице того же Кристенсена, Араухо или Пике, дадут Хави столь желаемую им гибкость и креатив, которые свяжут всю команду, а не отдельные позиции, как это было раньше.