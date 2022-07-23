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Президент «Наполи» объяснил, почему Кулибали продали «Челси», а не «Барсе»

вчера, 23:26

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объяснил, почему защитник Калиду Кулибали был продан в «Челси».

Я отпустил его по его просьбе. К нам обратилась «Барселона», но у нее не было денег, она имеет долги.

Потом появился «Челси», и мы просто не могли отказать такому игроку, как Кулибали, несмотря на то, что я всеми силами пытался его сохранить и предлагал 6 млн евро в год «чистыми».

Но если игрок хочет получить новый опыт в престижном клубе, в ведущей лиге мира, то остается подумать о том, что он дал твоей команде, и не препятствовать ему.

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