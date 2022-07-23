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Дани Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас»

вчера, 21:03

Защитник Дани Алвес подписал контракт с мексиканским клубом «Пумас».

39-летний бразилец заключил соглашение сроком на один сезон.

Алвес присоединился к новой команде в статусе свободного агента после ухода из «Барселоны».

Дани Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас»

Недавно Алвес раскритиковал «Барселону» за отношение к легендам клуба.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:37
Я конечно не специалист, но он по моему мог усилитель любую команду Ла Лиги из второй половины таблицы. Когда выходил, всегда бился на совесть. Да и имя Дани Алвес привлёк бы новых болельщиков. А тут какая то команда из Мексики.
В Барсе могли бы его и продлить, зарплатную ведомость он не напрягал, а опыта и стажа у него хоть отбавляй. Мог просто быть советником у Хави, да хоть кем, тем более, что он не скрывает своих чувст к Барселоне.
Удачи Легенде! Надеюсь пробьется в состав национальной сборной и увидим его на ЧМ
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:44
Удачи товарищу!))
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