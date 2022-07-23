Дани Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас»

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вчера, 21:03

Защитник подписал контракт с мексиканским клубом «Пумас».

39-летний бразилец заключил соглашение сроком на один сезон.

Алвес присоединился к новой команде в статусе свободного агента после ухода из «Барселоны».

Недавно Алвес раскритиковал «Барселону» за отношение к легендам клуба.