Дани Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас»

Защитник Дани Алвес подписал контракт с мексиканским клубом «Пумас».
39-летний бразилец заключил соглашение сроком на один сезон.
Алвес присоединился к новой команде в статусе свободного агента после ухода из «Барселоны».
Недавно Алвес раскритиковал «Барселону» за отношение к легендам клуба.
В Барсе могли бы его и продлить, зарплатную ведомость он не напрягал, а опыта и стажа у него хоть отбавляй. Мог просто быть советником у Хави, да хоть кем, тем более, что он не скрывает своих чувст к Барселоне.
Удачи Легенде! Надеюсь пробьется в состав национальной сборной и увидим его на ЧМ
В Барсе могли бы его и продлить, зарплатную ведомость он не напрягал, а опыта и стажа у него хоть отбавляй. Мог просто быть советником у Хави, да хоть кем, тем более, что он не скрывает своих чувст к Барселоне.
Удачи Легенде! Надеюсь пробьется в состав национальной сборной и увидим его на ЧМ