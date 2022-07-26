Чтобы купить кого-то, нужно продать… Список «на выход» из «Челси»

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сегодня, 00:09

Зарплатной ведомости клуба нужна разгрузка.

Трансферную кампанию «Челси» можно признать скомканной, несмотря на заметные приобретения – подписание Стерлинга и Кулибали. У клуба есть и обратная нерешенная задача – неспособность разгрузить зарплатную ведомость и расстаться с теми игроками, на которых Томас Тухель не рассчитывает.

Мы уже привыкли к тому, что на контракте у «Челси» одновременно находятся очень много игроков, чуть ли не больше, чем у любого другого клуба Премьер-Лиги. И это было частью модели, в которой сдача их аренду оказывалась существенным компонентом. Однако структура управления «Челси» сейчас меняется, и такой подход уже не выглядит рабочим. Поэтому «Челси» нужно расставаться с целым рядом игроков, чтобы освободить пространство в зарплатной ведомости для потенциальных новичков.

Мы не будем говорить о молодых и перспективных футболистах, которые клуб наверняка захочет сохранить в системе и продолжать использовать варианты с арендой. Но есть и такие, кто весомо оттягивает вниз зарплатный кошелек, а найти для них толкового покупателя не получается – не каждый захочет рисковать, подписывая того, кто не пригодился «Челси» или оставил вопросы своей игрой там, да еще и не очень-то молод. Посмотрим на тех, кто оказался в такой ситуации.

Миши Батшуайи (зарплата 69 тысяч фунтов в неделю)

Некоторые уже и забыли, что Батшуайи находится на контракте у «Челси». И пусть контракт не выдающийся по своим цифрам, зарплата все равно выглядит более чем солидной для футболиста, который и не играет-то за команду. При этом Батшуайи попал в число тех, чье имя называл Тухель, предлагая возможность перезапустить карьеру:

У всех есть шанс проявить себя. У нас открытая команда, где каждый может чувствовать себя свободно и показать свой лучший футбол. Поэтому у молодежи и у таких игроков, как Батшуайи, есть приличный шанс. Только они отвечают за то, как им воспользуются.

Но вряд ли кто-то обиделся бы на бельгийца, если бы тот вдруг не поверил словам Тухеля. В прошлом сезоне Батшуайи отправился уже в пятую аренду с момента прихода в «Челси» в 2016 году. Так что вряд ли сильно доверяет своему руководству. В минувшем сезоне за «Бешикташ», кстати, он забил 14 мячей в 42 матчах.

В предсезонке за «Челси» ему часто не хватало самообладания в штрафной, словно необходимость доказывать свой уровень именно сейчас добавляла волнения и заставляла дрожать. Поэтому и времени ему давали все меньше. У 28-летнего игрока еще есть шанс проявить себя в другой команде. Его контракт с «Челси» истекает через год. И вроде бы уход из клуба Лукаку должен был повысить шансы Миши, но что-то с трудом верится уже.

Кенеди (зарплата 25 тысяч фунтов в неделю)

Бразилец может поспорить с Батшуайи по количеству арендных путешествий из «Челси». Но последняя попытка была гораздо менее плодотворной, чем у Миши. Он забил всего один мяч в 17 матчах за «Фламенго», прежде чем аренду досрочно прервали. Наверное, кто-то был шокирован, когда Тухель поставил Кенеди в стартовый состав на финальный матч прошлого сезона в Премьер-Лиге.

Кенеди и в предсезонке неплохо временами сверкал. И его можно было бы рассматривать как потенциального сменщика Риса Джеймса на правом краю обороны. Особенно с вероятным уходом Сесара Аспиликуэты. Тот факт, что его аренду прервали на фоне кризиса травм, указывает на то, что не все потеряно. Однако эпизодическая игра даже во время предсезонки не вселяет оптимизма – Тухель, кажется, ему все еще не доверяет.

Маланг Сарр (зарплата 120 тысяч фунтов в неделю)

23-летний центральный защитник в прошлом сезоне был на подхвате, но назвать его игру откровением не получится. Он мог проводить весь матч на хорошем уровне, а потом совершить фатальную ошибку. Возможно, с уходом Рюдигера и Кристенсена он рассчитывал сыграть в предстоящем сезоне больше матчей, чем 21 – как в прошлом. Однако в команде появился Кулибали, а еще «Челси» очень хотел подписать Кунде.

Это указывает на нежелание видеть в Сарре игрока основного состава. В предсезонке он не выделялся, но и не совершал грубейших ошибок. Хотя этого может не хватить, чтобы закрепиться в команде Тухеля. К тому же у немецкого тренера есть и другие варианты, которые не уступают Сарру в надежности и перспективности. Так что двери в основной состав перед ним могут быть закрыты.

Росс Баркли (зарплата 96 тысяч фунтов в неделю)

На счету Баркли последний гол «Челси» был в прошлом сезоне. Но это слабое утешение для сезона, в котором Росс эпизодически появлялся на поле и провел лишь 14 матчей, сыграв в них 452 минуты. Предсезонка тоже вышла скомканной. Помешала травма и неспособность найти место на поле. Про Баркли говорят уже более открыто, чем про всех остальных в этом списке, что он выставлен на продажу. Однако пока интерес претендентов на 28-летнего хавбека не оформился в конкретное предложение. Возможно, получится перезагрузить карьеру, в начале которой Баркли воспринимался как будущая звезда.

Тимо Вернер (зарплата 272 тысячи фунтов в неделю)

Ситуация вокруг Вернера тоже развивается стремительно – «Челси» почти не скрывает желания с ним расстаться. Изо всех сил Тимо пытался закрепиться в статусе бомбардира команды, периодически даже случались вспышки, но в целом впечатление так себе: 23 гола в 89 матчах после перехода из «Лейпцига» в 2020 году за 53 миллиона фунтов. От него ждали гораздо большего. И зарплата это отражает.

И если перед нынешним летом Вернер хотя бы грамотно себя позиционировал за пределами поля, то теперь потерял и тут ориентиры, заявив, что мог бы быть счастливым в любом клубе. Тухеля такие слова разозлили, о чем он не постеснялся заявить. Так что добавляем к игровым проблемам еще и межличностные. При этом с учетом масштаба игрока «Челси» вряд ли, не имея сопоставимого топового варианта, будет продавать сейчас Вернера. Скорее всего, год ему еще дадут.

Кепа Аррисабалага (зарплата 155 тысяч фунтов в неделю)

«Челси» подписал Кепу в 2018 году за 71,6 миллиона фунтов, чем установил мировой рекорд. Однако в последнее время возможности экс-вратаря «Атлетика» на «Стэмфорд Бридж» были ограничены. Уже известно о запросе из «Наполи» об аренде 27-летнего голкипера, который утратил, кажется, все шансы снова стать основным вратарем «Челси».

При здоровом Эдуаре Менди сложно представить, чтобы у Кепы появился шанс. С другой стороны, «синие» проводят очень много матчей за сезон, и топовому клубу нужна подстраховка для основного вратаря. Вот только захочет ли сам Кепа так и оставаться этой самой подстраховкой, тогда как во многих других клубах он был бы игроком стартового состава? Но и нужно ли «Челси» платить второму вратарю такую зарплату? В общем, вопросов много.