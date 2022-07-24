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«Наполи» объявил об уходе Мертенса

сегодня, 13:16

Пресс-служба «Наполи» сообщает, что нападающий Дрис Мертенс покидает клуб свободным агентом.

Бельгиец выступал за «Наполи» с 2013 года. За команду из Неаполя Мертенс провёл 397 матчей, в которых забил 148 голов.

«Наполи» объявил об уходе Мертенса

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