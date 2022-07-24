«Наполи» объявил об уходе Мертенса

Пресс-служба «Наполи» сообщает, что нападающий Дрис Мертенс покидает клуб свободным агентом.
Бельгиец выступал за «Наполи» с 2013 года. За команду из Неаполя Мертенс провёл 397 матчей, в которых забил 148 голов.
Пресс-служба «Наполи» сообщает, что нападающий Дрис Мертенс покидает клуб свободным агентом.
Бельгиец выступал за «Наполи» с 2013 года. За команду из Неаполя Мертенс провёл 397 матчей, в которых забил 148 голов.
Отлично Дрис отыграл в Неаполе! Удачи в новом клубе
Отлично Дрис отыграл в Неаполе! Удачи в новом клубе