«Ростов» – «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Химки», который состоится 31 июля 2022 года
«Ростов»
«Ростов» сыграл два выездных матча в Москве против серьезных соперников и смог в них добиться ничейных результатов, что является хорошим достижением для команды с юга России. Таким образом у клуба два набранных очка и следующий матч пройдет на своем стадионе с не самым стабильным соперником. Болельщики и руководство ждут от футболистов первый победы в сезоне, которая поднимет коллектив сразу на несколько позиций.
24 июля «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), а 17 числа разошелся миром с «Динамо» Москва (1:1).
«Химки»
«Химки» уже удивили болельщиков по всей стране, отобрав очки в первом туре у чемпиона России, а затем одержав домашнюю победу. Команда имеет четыре набранных балла и матч в следующем туре станет настоящим испытанием для футболистов гостей. Чтобы зацепиться за результат, подмосковному коллективу следует отыграть с максимальной концентрацией и самоотдачей, стараясь по максимуму реализовать свои моменты.
24 июля «Химки» крупно обыграли «Пари НН» (3:0), а 15 числа выстояли ничью с «Зенитом» (1:1). Оба матча прошли в рамках РПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ростов» – 1.77
- Ничья – 3.65
- Победит «Химки» – 4.7
Статистика
- Четыре последних матча «Ростова» завершились исходом «обе забьют»
- «Химки» проиграли три последних матча на выезде
- «Ростов» выиграл два из пяти домашних матча у «Химок» за последнее время
- Пять из восьми последних матчей «Химок» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Ростовчане показали, что находятся в неплохой форме и не дали обыграть себя двум серьезным коллективам в Москве. Прогнозируем уверенную домашнюю победу «Ростова».