«Ростов» – «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Химки», который состоится 31 июля 2022 года

«Ростов»

«Ростов» сыграл два выездных матча в Москве против серьезных соперников и смог в них добиться ничейных результатов, что является хорошим достижением для команды с юга России. Таким образом у клуба два набранных очка и следующий матч пройдет на своем стадионе с не самым стабильным соперником. Болельщики и руководство ждут от футболистов первый победы в сезоне, которая поднимет коллектив сразу на несколько позиций.

24 июля «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), а 17 числа разошелся миром с «Динамо» Москва (1:1).

«Химки»

«Химки» уже удивили болельщиков по всей стране, отобрав очки в первом туре у чемпиона России, а затем одержав домашнюю победу. Команда имеет четыре набранных балла и матч в следующем туре станет настоящим испытанием для футболистов гостей. Чтобы зацепиться за результат, подмосковному коллективу следует отыграть с максимальной концентрацией и самоотдачей, стараясь по максимуму реализовать свои моменты.

24 июля «Химки» крупно обыграли «Пари НН» (3:0), а 15 числа выстояли ничью с «Зенитом» (1:1). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 1.77

Ничья – 3.65

Победит «Химки» – 4.7

Статистика

Четыре последних матча «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

«Химки» проиграли три последних матча на выезде

«Ростов» выиграл два из пяти домашних матча у «Химок» за последнее время

Пять из восьми последних матчей «Химок» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Ростовчане показали, что находятся в неплохой форме и не дали обыграть себя двум серьезным коллективам в Москве. Прогнозируем уверенную домашнюю победу «Ростова».