«Хаддерсфилд» – «Бернли» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» – «Бернли», который состоится 29 июля 2022 года

«Хаддерсфилд»

Команда несколько сезонов назад вылетела из АПЛ и на данный момент не смогла туда вернуться. Свой новый путь «Хаддерсфилд» начинает с матча с коллективом, которые еще несколько месяцев назад там участвовал. Это является отличной возможностью для хозяев показать себя и проверить свои силы, а победа стала бы хорошим эмоциональным толчком для будущих свершений.

23 июля «Хаддерсфилд» сыграл вничью с «Болтоном» (1:1), а 23 числа крупно обыграли «Транмир Роверс» (4:1). Обе встречи были товарищескими.

«Бернли»

«Бернли» боролся практически до завершения сезона АПЛ , но не смог сохранить прописку в самом популярном чемпионате Европы. Теперь коллективу предстоит заново бороться за повышение в классе, что будет не так просто, ведь конкурентов в Чемпионшипе на первые места очень много. В игре с «Хаддерсфилдом» гостям придется выкладываться на максимум, чтобы хорошо стартовать в новом футбольном году.

15 июля «Бернли» обыграл в товарищеском матче «Шрусбери Таун» (3:1), а первого числа обыграл «Родчейл» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хаддерсфилд» – 2.9

Ничья – 3.2

Победит «Бернли» – 2.55

Статистика

«Хаддерсфилд» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Бернли» завершились исходом «обе забьют»

«Хаддерсфилд» не выигрывал на своем поле у «Бернли» уже три матча подряд

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Клубы будут играть аккуратно в первом туре Чемпионшипа, но исходя из статистики, смогут провести в ворота друг друга минимум по одному забитому мячу.