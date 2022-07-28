У них всего два матча на мундиале, но с одним и тем же соперником: от легенды «Реала» до чемпионов мира

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сегодня, 09:31

­­­Тема повторных матчей на одном отдельно взятом турнире Кубка мира ФИФА продолжается. Сегодня займёмся индивидуальными показателями конкретных футболистов.

Примерно можете представить, сколько в истории Кубка мира всего футболистов, которые сыграли более 1 матча на мундиалях, но все эти матчи были с одним и тем же соперником? Таких игроков чуть больше 20, игроки всех амплуа — так что собралась целая команда, из разных эпох. Вот этих футболистов и вспомним, рассмотрим их на сохранившихся фото.

Но для начала вновь вспомним о всех матчах на чемпионатах мира, когда двум командам пришлось дважды играть между собой.

Всего таких пар матчей набралось 15, т.е. было 30 матчей. На ЧМ -34 и 38 переигровки были заложены в регламент. Все матчи игрались на выбывание, по олимпийской системе. Ничья в первом матче (после 120 минут) означала переигровку. Конечно, между этими двумя матчами никаких других игр у этих команд не могло и быть.

Из этого нехитрого постулата следует, что проигравшая по итогам двух матчей команда могла отправиться домой, сыграв только 2 матча, с одним и тем же соперником. Такая участь на ЧМ -38 постигла сборную Германии, усиленную игроками сборной Австрии — не помогло. То же относится и к сборной Румынии, сенсационно проигравшей в 2 матчах команде Кубы.

На ЧМ -34 испанцы по итогам 2 игр в четвертьфинале уступили итальянцам. Но Испания сыграла до этого матч первого раунда, так что у команды 3 сыгранных матча. На ЧМ -38 та же ситуация повторилась и у сборной Чехословакии.

Начиная с ЧМ -54 появились дополнительные матчи после группового турнира для выявления команды, занявшей второе место. Это продолжилось и на ЧМ -58.

Так Швейцария оба раза выиграла у Италии на первом этапе ЧМ -54. Италия сыграла всего 3 матча, первый и третий со Швейцарией. Сборная Турции на том же турнире точно также из 3 своих матчей в двух противостояла команде Германии. В групповом турнире на ЧМ -54 командам надо было сыграть 2 матча с двумя соперниками (из трёх), при необходимости игрался дополнительный матч с кем-то из них.

На ЧМ -58 в групповом турнире команды уже играли привычные ныне 3 матча, каждый с каждым. При равенстве очков для определения второго места вновь игрались дополнительные матчи.

Команда Чехословакии на ЧМ -58 провела 4 матча — 3 в группе и 1 дополнительный. Таким образом Чехословакия дважды сыграла с командой Северной Ирландии, проиграла и выбыла из турнира.

На ЧМ -58 по такому же сценарию отправились домой сборные Венгрии и Англии. Венгры в дополнительном матче проиграли Уэльсу. Англичан же «спровадили» на родину игроки сборной СССР .

Совпадение или нет, но во всех трёх случаях в дополнительных матчах играли именно те команды, которые уже встречались между собой в первом же туре группового этапа.

На ЧМ -54 произошёл и первый случай, когда две команды встретились в начале и в конце турнира. Матч Германия — Венгрия на групповом этапе для обоих команд был вторым на турнире. В финале же немцы играли свой 6-й матч, а венгры только 5-й — таковы были реалии.

Про все остальные матчи уже рассказали в первой части. Добавим только, что пара Чехословакия — Бразилия играли между собой в 1962 г. во 2-м и 6-м матчах. Польша и Италия в 1982 г. — в 1-м и 6-м. Швеция и Бразилия сходились в 3-м и 6-м на ЧМ -94. Турция и Бразилия в 2002 г. играли в 1-м и 6-м своих матчах. На турнире в России в 2018 г. бельгийцы и англичане сначала играли в 3-м туре группового этапа, а затем в утешительном финале, т.е. в 7-м матче.

Самый большой промежуток между двумя играми с «любимым» соперником составлял 4 матча — в 1982 г. и в 2002. У Польши с Италией «расставание» длилось 23 дня между матчами. Бразильско-турецкое повторное рандеву волею календаря состоялось через 22 дня от первого их матча.

Ну, а самыми «нетерпеливыми» соперниками были Италия и Испания. Их уже «тянуло» друг к другу на другой же день. Таков был жёсткий регламент ЧМ -34.

В орбиту нашего внимания попали сегодня игроки, которые сыграли на конкретном турнире Кубка мира всего 2 матча. И надо же было так улыбнуться Фортуне — оба матча пришлось играть с одной и той же командой.

Всего насчитано 20 таких футболистов. Только в 7 парах сдвоенных матчей из 15 есть такие игроки.

Понятно, что на ЧМ -34 и ЧМ -38, когда две команды вынуждены были встречаться в переигровке, в составах было достаточно одних и тех же игроков и в первом матче, и в переигровке.

Но вот жёсткие баталии турнира 1934 г. оставили для истории фамилию только одного футболиста из команд Испании и Италии, кто сыграл в обоих матчах, и более на турнире не был востребован. Это испанец Луис Регейро. На первом этапе турнира он не играл против Бразилии.

В своём первом матче на мундиале, против Италии, именно 25-летний Регейро открыл счёт. А в переигровке он отыграл только 50 минут — костолом Луис Монти (Аргентина, Италия) не знал жалости. С 10-й минуты поле покинул испанец Бош («помог» тот же Монти), как раз вдесятером испанцы и пропустили. Потом Бош вернулся во втором тайме, но окончательно выбыл на 75-й минуте. А незадолго до выбытия Регейро, после неудачного столкновения с партнёром, поле покинул испанец Кинкосес.

Так Луис Регейро оказался первым в истории Кубка мира игроком, у кого в списках соперников только Италия, хотя он сыграл 2 матча, забил 1 гол. Регейро — самая настоящая легенда мадридского «Реала», самый первый обладатель всяческих бомбардирских рекордов клуба. Уникальный случай в мировой практике: хотя у Луиса старший брат Педро также играл в высшем дивизионе, в том числе и в «Реале», и в сборной страны, но в Испании Луиса именуют Регейро I, а старшего брата Регейро II.

Луис Регейро (Испания) на турнире Кубка мира ФИФА 1934:

На ЧМ -38 в парах Куба — Румыния и Швейцария — Германия в наш список 20 попали сразу по 7 игроков от каждой пары, причём от проигравших (Румынии и Германии) сразу по 5. Это был интересный турнир в непростое для Европы и мира время. Сохранилось много фотоматериала. И в дальнейшем я обязательно познакомлю вас с этими четырьмя сборными, с их фотогеничными игроками.

На том же ЧМ -38 пара Бразилия — Чехословакия в четвертьфинале также играла между собой дважды.

Но в этой паре только один игрок «подошёл» нашему критерию — это Йозеф Лудл. Он нагружал бразильских защитников с правого фланга. В повторном матче бразилец Машадо играл грубовато (впрочем, как обычно). В конце первого тайма после стычки Машадо с Яном Ржигой арбитр удалил обоих с поля.

На двух фото Йозеф Лудл в жесткой борьбе за мяч с бразильцем Машадо (в шапочке) до его удаления:

На ЧМ -38 Йозеф Лудл провёл все 210 минут на поле в 2-матчевом противостоянии с Бразилией. По всей видимости, Лудл так и остался единственным в истории своей национальной команды представителем пражского клуба «Виктория-Жижков» на мундиалях.

Два довоенных мундиаля 30-х годов привнесли в наш список аж 16 футболистов. С двумя их них мы уже немного познакомились. С другими 14 игроками встретимся в следующем обзоре.

Дошла очередь до турнира 1954 года, проводившегося в Швейцарии.

На том турнире Кубка мира в список интересующих нас футболистов попали только двое. Напоминаем, что мы рассматриваем только тех игроков, кто на каком-либо конкретном чемпионате мира сыграл более 1 матча, но все эти матчи оказались против одного и того же соперника.

В двух матчах Германии против Турции на ЧМ -54 только немец Берни Клодт ограничился в итоге двумя играми с турками. Причём в первой игре он вывел свою команду вперёд 2:1, и его гол оказался победным при итоге 4:1. Берни сыграл за Германию и на следующем мундиале в 1958 г. в 2 матчах.

На фото Берни Клодт (Германия, №14) и Наджи Эрдем (Турция, №17) во 2-м матче этого противостояния на ЧМ -54:

Кстати, Наджи Эрдем сыграл всего 1 матч на турнире.

В двух-матчевом противостоянии Швейцария — Италия на ЧМ -54 лишь итальянец Эрмес Муччинелли сыграл только в этих матчах. Этот игрок был крайне маленького роста, всего 1,63 м. Он сыграл на двух мундиалях за «Скуадру Адзурру». В 1950 он провёл 2 игры и забил 1 гол (шведам). На ЧМ -54 Муччинелли играл только со Швейцарией.

На следующем фото Эрмес Муччинелли сидит крайний справа, приобняв капитана сборной и своего одноклубника по «Ювентусу» Джампьеро Бониперти. Сборная Италии перед первой игрой со Швейцарией на ЧМ -54:

К слову, Бониперти во втором матче со Швейцарией не играл. Да и с Бельгией также не играл. Так что у него в активе всего 2 матча на 2 мундиалях — один против шведов на ЧМ -50, второй против швейцарцев на ЧМ -54.

А далее в нашем списке уже герои нашего времени, современники, футболисты 21 века.

В первом туре группового этапа в группе «С» играли сборные Бразилии и Турции. Это был 81-й матч для бразильцев на мундиалях. Турки же имели в активе всего 3 игры в далёком 1954 году. Соперники были достойны друг друга, не смотря на титулы.

В конце первого тайма, в добавленное время Хасан Шаш открыл счёт мощным ударом слёта. Роналдо после перерыва счёт уравнял. За 17 минут до конца матча тренер южноамериканцев Луис Фелипе Сколари меняет самого Роналдо. Для 25-летнего Зубастика это был 8-й матч на мундиалях, и впервые его сажают на лавку по ходу игры. А выпустил Сколари вместо Роналдо форварда клуба «Гремио» 26-летнего Луизао, №21.

Луизао активно включился в борьбу, поначалу на левом фланге. Потом он перебрался на правый фланг. Вот там-то на 85-й минуте он и стал главным участником действа.

С Луизао играл мощный турецкий защитник Алпай №5. В один из моментов вратарь Турции Рюшту неудачно выбивает мяч прямо на голову бегущего к его воротам Луизао. В результате получается выход практически один на один, и Луизао уже почти в штрафной…

Мощный Алпай бежал сзади и пытался сорвать или порвать футболку на Луизао. В итоге форвард упал где-то на границе штрафной. Алпай получил прямую красную, а Бразилия — шанс выиграть матч, реализовав пенальти.

Динамичный момент, решающий в матче. Вот два снимка, стоп-кадр и профессиональное фото того момента. Алпай (Турция, №5) сбивает Луизао (Бразилия, №21) в штрафной площади:

А вот и сам форвард Луизао:

Бразилия семимильными шагами шла к финалу. В полуфинале их ждала опять Турция, очень симпатичная команда на том мундиале.

Сколари словно и забыл, что у него в составе есть активный Луизао. В четырёх матчах Луизао не участвовал. В полуфинале же Сколари вновь меняет Роналдо, забившего свой очередной гол. На этот раз замена была даже раньше, более 20 минут основного времени ещё оставалось.

И вновь на замену выходит №21 Луизао. Будто специалист по туркам. И вновь Луизао активно вступил в игру. Был у него даже потенциально сумасшедший момент для взятия ворот — он бил слёта в падении, но мяч стукнулся в газон, погасив скорость.

Конечно, современные матчи очень подробно можно рассмотреть и на видео, и на фото. Чем и пользуемся.

В конце концов Бразилия выиграла оба матча против Турции и в отличном стиле провела финал. Пентакампеоны!

Среди них и Луизао, единственный чемпион мира в нашем списке 20.

Остался один футболист. Это англичанин Фил Джонс, №16. На турнире в России в 2018 г. этот защитник провёл всего два матча — и оба против Бельгии. На ЧМ -2014 Фил сыграл в матче против Коста-Рики.

В двух матчах в России Джонс отыграл полностью, в тех играх англичане были в футболках разного цвета.

Кажется, всех упомянули. Но турниры Кубка мира настолько многогранны для статистиков, что ни в чём нельзя быть уверенным. Небольшие разыскания позволили расширить наш список. Но всего на 1 человека.

Мы условились, что в фокусе внимания будут только индивидуальные показатели футболистов на одном конкретном чемпионате мира.

Но чуть расширив рамки поиска, нашёлся уникальный случай. Этот футболист сыграл всего 2 матча на двух мундиалях, по матчу на каждом турнире. И оба эти матча этот игрок провёл против одной и той же команды. Ну, как его не включить в наш список?!

Тем более, это ещё один чемпион мира.

Речь об испанце Хави Мартинесе. Тренер Висенте Дель Боске выпустил полузащитника в третьем туре группового этапа против Чили при счёте 2:1. Мартинес №20, которому был 21 год, вышел вместо 28-летнего Хаби Алонсо на 73-й минуте матча. Хаби Алонсо был с травмой. Но отыграл во всех следующих матчах плей-офф, хотя во всех был заменён. Но менял его не Хави Мартинес. На том победном мундиале Мартинес в плей-офф не сыграл ни минуты.

На ЧМ -2014 испанцы, действующие чемпионы мира, не блистали. После провала с Голландией в дебюте, во втором туре тренер обновил состав. Хави Мартинес (№4) вышел в основе, и надо же так случится — это вновь была команда Чили. Матч Мартинес отыграл полностью. Но больше на поле не появлялся. Вот так он попал в историю. Мартинес, повторю, единственный игрок, сыгравший всего 2 матча на мундиалях, оба с одним и тем же соперником, но на разных мундиалях.

Фото испанца Хави Матринеса на двух чемпионатах мира:

Чилийцы на фото — Гонсало Хара (№18) и Артуро Видал (№8) — играли в обоих матчах против Испании на тех мундиалях. В обоих командах большая часть футболистов играли друг против друга через 4 года.

Всего 7 игроков из 20 (21) было представлено сегодня в обзоре. Только трое из них сыграли всего на одном мундиале, и у них в послужном списке всего 2 матча, но с одним и тем же соперником. Зачинателем этого дела стал Луис Регейро, продолжил Йозеф Лудл, а Луизао и вовсе стал чемпионом мира.