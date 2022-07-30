«Эстудиантес» – «Банфилд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Эстудиантес» – «Банфилд», который состоится 31 июля 2022 года
«Эстудиантес»
Команда не показывает хороших результатов в Суперлиге и выиграла только один матч из пяти последних. Такие показатели позволяют «Эстудиантесу» расположиться лишь на 22 месте с 11 пунктами, что не может устраивать болельщиков и руководство. В игре с «Банфилдом» футболисты обязаны максимально выложиться и сыграть с полной концентрацией, чтобы победить и поправить свое турнирное положение.
25 июля «Эстудиантес» проиграл на выезде «Бока Хуниорс» (1:3), а 21 числа на своем поле одолел «Барракас Сентраль» (3:1).
«Банфилд»
«Банфилд» также отличился всего одной победой в пяти последних турах чемпионата, но имеет более высокое положение в турнирной таблице, а именно 15 место. В активе клуба 15 пунктов, а отставание от лидера составляет только семь очков, что не так много, учитывая, что до конца чемпионата еще много матчей. В случае нескольких успешных матчей в Суперлиге, команда сможет существенно продвинуться на несколько позиций вперед.
26 июля «Банфилд» сыграл вничью с «Архентинос Хуниорс» (1:1), а 22 числа уступил на выезде «Тальерес Кордоба» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эстудиантес» – 2.02
- Ничья – 3.35
- Победит «Банфилд» – 3.85
Статистика
- «Эстудиантес» выиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пять матчей «Банфилда» завершились исходом «обе забьют»
- «Банфилд» выиграл три из пяти последних матчей на выезде у «Эстудиантеса»
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Оба коллектива редко побеждают и рассматривают этот матч как возможность набрать очки. Предполагаем, что победителя клубы не выявят.