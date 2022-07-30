«Ланус» – «Альдосиви» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Ланус» – «Альдосиви», который состоится 31 июля 2022 года

«Ланус»

«Ланус» остается одной из худших команд чемпионате и ничего не указывает на то, что ее ждет изменения к лучшему. В активе клуба всего шесть набранных баллов и от ближайшего соперника коллектив отстает на два пункта. Тем не менее, в предстоящей домашней игре с последней командой турнирной таблицы у футболистов будет шанс одержать победу и сделать первый шаг, чтобы исправить ситуацию.

25 июля «Ланус» на выезде проиграл «Химнасии» (0:1), а 21 числа разошелся миром с «Велес Сарсфилд» (2:2).

«Альдосиви»

«Альдосиви» также не блещет выступлениями в Суперлиге, и единственная победа в турнире была скорее случайностью, чем шагом вперед. Клуб остается на последнем месте с пяти пунктами, и чтобы исправить свое положение, футболистам требуется перезагрузка и мотивация к игре, которой не наблюдается, судя по последним матчам. Предстоящий матч будет очень важен для обеих команд с точки зрения турнирной стратегии на дальнейший сезон.

24 июля «Альдосиви» на своем поле проиграл «Ривер Плейту» (0:3), а 19 числа сыграл вничью с «Колон» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланус» – 1.7

Ничья – 3.7

Победит «Альдосиви» – 5.1

Статистика

«Ланус» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Альдосиви» проиграл шесть из семи последних матчей на выезде

«Альдосиви» выиграл два выездных матча у «Ланус» за последнее время

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют» и тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ланус», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. «Альдосиви» выглядит слишком безнадежно на выезде и мы предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в 1-2 мяча.