«Ланус» – «Альдосиви» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Ланус» – «Альдосиви», который состоится 31 июля 2022 года
«Ланус»
«Ланус» остается одной из худших команд чемпионате и ничего не указывает на то, что ее ждет изменения к лучшему. В активе клуба всего шесть набранных баллов и от ближайшего соперника коллектив отстает на два пункта. Тем не менее, в предстоящей домашней игре с последней командой турнирной таблицы у футболистов будет шанс одержать победу и сделать первый шаг, чтобы исправить ситуацию.
25 июля «Ланус» на выезде проиграл «Химнасии» (0:1), а 21 числа разошелся миром с «Велес Сарсфилд» (2:2).
«Альдосиви»
«Альдосиви» также не блещет выступлениями в Суперлиге, и единственная победа в турнире была скорее случайностью, чем шагом вперед. Клуб остается на последнем месте с пяти пунктами, и чтобы исправить свое положение, футболистам требуется перезагрузка и мотивация к игре, которой не наблюдается, судя по последним матчам. Предстоящий матч будет очень важен для обеих команд с точки зрения турнирной стратегии на дальнейший сезон.
24 июля «Альдосиви» на своем поле проиграл «Ривер Плейту» (0:3), а 19 числа сыграл вничью с «Колон» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланус» – 1.7
- Ничья – 3.7
- Победит «Альдосиви» – 5.1
Статистика
- «Ланус» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Альдосиви» проиграл шесть из семи последних матчей на выезде
- «Альдосиви» выиграл два выездных матча у «Ланус» за последнее время
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют» и тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ланус», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. «Альдосиви» выглядит слишком безнадежно на выезде и мы предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в 1-2 мяча.