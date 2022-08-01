«Монако» – ПСВ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Монако» – ПСВ , который состоится 02 августа 2022 года

«Монако»

Французский клуб еще не стартовал в официальных поединках в этом сезона, а товарищеские встречи на данный момент приносят только разочарования. Тем не менее, настрой на Лигу Чемпионов у любой команды всегда боевой, поэтому матч с ПСВ футболисты ждут с особым настроением, как и болельщики клуба. В домашней встрече «красно-белым» необходимо добыть преимущество, чтобы комфортно ощущать себя в Нидерландах.

27 июля «Монако» проиграл товарищеский матч «Саутгемтону» (1:3), а 23 числа уступил и «Порту» (1:2).

ПСВ

ПСВ уже несколько лет не может навязать серьезную борьбу «Аяксу» за чемпионство, как и выйти в групповой этап Лиги Чемпионов. Сейчас коллектив начинает свою новую попытку и постарается нейтрализовать сильные стороны «Монако» на его стадионе. Даже ничейный результат будет рассматриваться как положительный, а в случае победы, чаша весов наклонится в сторону клуба из Нидерландов.

30 июля ПСВ обыграл «Аякс» в Суперкубке Нидерландов (5:3), а 23 числа в товарищеской встрече был обыгран «Бетис» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 2.03

Ничья – 3.6

Победит ПСВ – 3.5

Статистика

«Монако» выиграл только один товарищеский поединок из пяти последних

Десять последних матчей ПСВ завершились тоталом больше 2.5 мячей

завершились тоталом больше 2.5 мячей Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

ПСВ проиграл только один матч на выезде из десяти последних

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Игра обещает быть острой и с большим количеством моментов со стороны обоих коллективов. Прогнозируем результативную ничью в первом матче противостояния.