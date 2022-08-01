«Монако» – ПСВ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Монако» – ПСВ, который состоится 02 августа 2022 года
«Монако»
Французский клуб еще не стартовал в официальных поединках в этом сезона, а товарищеские встречи на данный момент приносят только разочарования. Тем не менее, настрой на Лигу Чемпионов у любой команды всегда боевой, поэтому матч с ПСВ футболисты ждут с особым настроением, как и болельщики клуба. В домашней встрече «красно-белым» необходимо добыть преимущество, чтобы комфортно ощущать себя в Нидерландах.
27 июля «Монако» проиграл товарищеский матч «Саутгемтону» (1:3), а 23 числа уступил и «Порту» (1:2).
ПСВ
ПСВ уже несколько лет не может навязать серьезную борьбу «Аяксу» за чемпионство, как и выйти в групповой этап Лиги Чемпионов. Сейчас коллектив начинает свою новую попытку и постарается нейтрализовать сильные стороны «Монако» на его стадионе. Даже ничейный результат будет рассматриваться как положительный, а в случае победы, чаша весов наклонится в сторону клуба из Нидерландов.
30 июля ПСВ обыграл «Аякс» в Суперкубке Нидерландов (5:3), а 23 числа в товарищеской встрече был обыгран «Бетис» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монако» – 2.03
- Ничья – 3.6
- Победит ПСВ – 3.5
Статистика
- «Монако» выиграл только один товарищеский поединок из пяти последних
- Десять последних матчей ПСВ завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- ПСВ проиграл только один матч на выезде из десяти последних
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Игра обещает быть острой и с большим количеством моментов со стороны обоих коллективов. Прогнозируем результативную ничью в первом матче противостояния.