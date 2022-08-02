«Фенербахче» – «Словацко» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фенербахче» – «Словацко», который состоится 04 августа 2022 года
«Фенербахче»
«Фенербахче» не смог пройти предыдущий этап Лиги Чемпионов, хотя считался фаворитом и играл лучше соперника. Теперь команда начнет свой путь в Лиге Европы, и чтобы пробиться в групповой этап для начала необходимо обыграть представителя Чехии «Словацко». На своем поле у «желто-черных» есть отличная возможность добиться преимущества на своем поле и уверенно отправиться на ответную встречу.
20 июля «Фенербахче» сыграл с «Динамо» Киев (1:1), а 27 числа команда на своем поле уступил украинскому клубу в дополнительное время (1:2).
«Словацко»
Команда заняла четвертое место в чемпионате Чехии, а также выиграла кубок страны, обыграв «Спарту» (3:1). «Словацко» только начинает свой путь в квалификации и сразу получил очень неприятного соперника, проход которого вызовет большой резонанс и даже может считаться небольшой сенсацией. Поединок обещает не оставить равнодушными не только болельщиков команд, но и нейтральных любителей футбола.
30 июля «Словацко» сыграл вничью в чемпионате со «Збройовка» Брно (2:2), а 22 числа сыграл вничью с «Ашдод» (1:1) в товарищеском поединке
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фенербахче» – 1.38
- Ничья – 4.7
- Победит «Словацко» – 8.5
Статистика
- «Фенербахче» не проиграл ни одного матча из десяти последних в основное время
- Три из четырех последних матчей между «Словацко» завершились ничейным результатом
- «Фенербахче» выиграл пять из шести последних матчей на своем поле во всех турнирах
- Клуб из Словакии проиграл только три матча на выезде из десяти последних
Прогноз
Сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Турецкий клуб выглядит гораздо сильнее соперника и вероятнее всего на своем стадионе добьется победы.