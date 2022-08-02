«Фенербахче» – «Словацко» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фенербахче» – «Словацко», который состоится 04 августа 2022 года

«Фенербахче»

«Фенербахче» не смог пройти предыдущий этап Лиги Чемпионов, хотя считался фаворитом и играл лучше соперника. Теперь команда начнет свой путь в Лиге Европы, и чтобы пробиться в групповой этап для начала необходимо обыграть представителя Чехии «Словацко». На своем поле у «желто-черных» есть отличная возможность добиться преимущества на своем поле и уверенно отправиться на ответную встречу.

20 июля «Фенербахче» сыграл с «Динамо» Киев (1:1), а 27 числа команда на своем поле уступил украинскому клубу в дополнительное время (1:2).

«Словацко»

Команда заняла четвертое место в чемпионате Чехии, а также выиграла кубок страны, обыграв «Спарту» (3:1). «Словацко» только начинает свой путь в квалификации и сразу получил очень неприятного соперника, проход которого вызовет большой резонанс и даже может считаться небольшой сенсацией. Поединок обещает не оставить равнодушными не только болельщиков команд, но и нейтральных любителей футбола.

30 июля «Словацко» сыграл вничью в чемпионате со «Збройовка» Брно (2:2), а 22 числа сыграл вничью с «Ашдод» (1:1) в товарищеском поединке

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фенербахче» – 1.38

Ничья – 4.7

Победит «Словацко» – 8.5

Статистика

«Фенербахче» не проиграл ни одного матча из десяти последних в основное время

Три из четырех последних матчей между «Словацко» завершились ничейным результатом

«Фенербахче» выиграл пять из шести последних матчей на своем поле во всех турнирах

Клуб из Словакии проиграл только три матча на выезде из десяти последних

Прогноз

Сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Турецкий клуб выглядит гораздо сильнее соперника и вероятнее всего на своем стадионе добьется победы.