«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Арсенал», который состоится 5 августа 2022 года.

«Кристал Пэлас»

В Премьер-лиге «Орлы» заняли двенадцатое место по итогам сезона 2021/2022. Команда набрала сорок восемь очков за весь прошлый чемпионат. «Кристал Пэлас» уже обыгрывал «канониров» в апреле этого года со счётом 3:0. «Орлы» провели в июле девять товарищеских матчей. Рассмотрим наиболее яркие из них. В напряжённой борьбе со счётом 5:4 команда взяла верх над клубом «Миллуол». «Кристал» не один раз выходил вперёд в течение всего матча, но сопернику удавалось отыгрываться. Победный пятый гол был забит за восемь минут до окончания поединка. «Ливерпулю» с разницей в пару мячей «орлы» уступили. На три гола от «Манчестера Юнайтед» команда ответила только одним.

В последнем товарищеском матче перед началом чемпионата «Кристал Пэлас» одержал победу над «Монпелье». Уже после первого тайма французский клуб проигрывал в три мяча. Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу «орлов».

«Арсенал»

В прошлом сезоне «Арсенал» занял пятую строчку турнирной таблицы. «Манчестер Сити», выигравший чемпионат, опередил «канониров» на двадцать четыре очка. Перед началом нового сезона «Арсенал» провёл шесть товарищеских матчей, из которых уступил только в одной игре. Проигрывая после первого тайма со счётом 0:2 «Нюрнбергу», «красно-белые» сумели не только сравнять счёт в матче, но и вырвать победу у соперника. В сухую был обыгран «Эвертон». С разгромным счётом 4:0 «канониры» взяли верх над «Челси». Усилил команду новичок из Украины Александр Зинченко. В первой своей игре за «Арсенал» футболист отыграл первый тайм, в течение которого провёл несколько удачных диагоналей и фланговых обыгрышей. «Брентфорд» оказался единственным клубом, который сумел обыграть «красно-белых».

В финальном матче Кубка Эмиратов «Арсенал» забил целых шесть мячей в ворота испанской «Севильи», четыре из которых были забиты ещё в первом тайме. Оппонент не заставил Рамсдейла доставать мяч из сетки своих ворот ни разу.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 4.30

Ничья – 3.75

Победит «Арсенал» – 1.81

Исход «обе забьют — да» – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

Только в двух матчах из десяти последних «Кристал Пэлас» уступил своим соперникам.

«Арсенал» из десяти поединков за последнее время в семи одержал победы.

«Орлы» на своём поле из пяти последних очных встреч с «канонирами» четыре завершили исходом «обе забьют — да».

Прогноз

В матче первого тура ни одна из команд не захочет уступать. «Кристал Пэлас» играет на своём поле и постарается продлить свою беспроигрышную домашнюю серию из тринадцати матчей подряд. «Канониры» не против взять реванш за поражение от «орлов» в прошлом поединке. Статистика подсказывает нам, что каждая из команд при встрече забивает друг другу как минимум по одному мячу. Компания Pinnacle на исход «обе забьют — да» предлагает коэффициент 1.80. Сложно спрогнозировать, кто выиграет в этой игре, но большая вероятность, что обе команды порадуют своих болельщиков забитыми мячами.