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Цорн рассказал о разговоре с Изидором после ухода Бека Бека в «Ниццу»

сегодня, 14:44

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о разговоре с нападающим команды Вильсоном Изидором после ухода полузащитника Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

Что касается опасений по тому, что Изидор захандрит после ухода Бека-Бека, то Вилсон познакомился с Алексисом полгода назад. Да, они близко общались, но опасений у меня нет. Я с Изидором говорил после завершения сделки, он сказал: «Жалко, что мой друг уехал, но я хочу достигать результата с „Локомотивом“, идти своим путём». Это нормальная часть футбольной жизни, когда игроки уходят в другой клуб.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:54
Изидор и Бека-Бека любовники что ли?)
xeehvd8xhtz3
xeehvd8xhtz3
сегодня в 14:48
посмотрим что будет дальше...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:47
Если все так будет, то это хорошо
Гость
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