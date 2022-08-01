Цорн рассказал о разговоре с Изидором после ухода Бека Бека в «Ниццу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о разговоре с нападающим команды после ухода полузащитника в «Ниццу».

Что касается опасений по тому, что Изидор захандрит после ухода Бека-Бека, то Вилсон познакомился с Алексисом полгода назад. Да, они близко общались, но опасений у меня нет. Я с Изидором говорил после завершения сделки, он сказал: «Жалко, что мой друг уехал, но я хочу достигать результата с „Локомотивом“, идти своим путём». Это нормальная часть футбольной жизни, когда игроки уходят в другой клуб.