Возвращение Кейна или восхождение Холанда. Претенденты на «Золотую бутсу» АПЛ

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сегодня, 00:57

В Англии будет горячая гонка.

Предстоящий сезон в Английской Премьер-Лиге может стать одним из самых захватывающих с точки зрения гонки за звание лучшего бомбардира. Ранее даже топовые команды пренебрегали позицией ударного выраженного центрфорварда. Теперь же с приходом в «Ливерпуль» Дарвина Нуньеса, и появлением в «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда можно ожидать, что борьба бомбардиров обострится не на шутку.

В «Арсенале» пытается перезагрузить карьеру Габриэл Жезус, а «Тоттенхэм» сохранил Харри Кейна и Сон Хын Мина. Да и Криштиану Роналду не стоит списывать со счетов, если он останется в «Манчестер Юнайтед». Давайте посмотрим, как в самой Англии оценивают шансы самых главных претендентов на «Золотую бутсу».

Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)

Уругваец перешел в «Ливерпуль» после прорывного сезона в «Бенфике», где он забил 26 мячей в 28 матчах. Заплатив почти 85 миллионов фунтов стерлингов, «красные» будут ждать, что Нуньес сразу возьмется за дело и не только заменит результативного Садио Мане, но и превзойдет его показатели.

Очевидно, что у него есть ряд иных преимуществ и больше склонности к игре ударным универсальным центрфорвардом. Игра за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» в исполнении Нуньеса может вдохновить болельщиков «Ливерпуля», которые за полчаса в исполнении Дарвина увидели гол и заработанный пенальти. Осложнить его путь к «Золотой бутсе» в случае успешной игры «Ливерпуля» могут товарищи по команде, например, Мохамед Салах. Пока же шансы Нуньеса оценивают как 3/5.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Еще один звездный новичок, на которого претендент на титул возлагает большие голевые надежды. Пусть в том же матче за Суперкубок он результативными действиями не отметился. Но был близок к этому. Вокруг Холанда атмосфера высоких ожиданий нагнеталась еще сильнее, чем вокруг Нуньеса. Да и все любопытно посмотреть, как Гвардиола станет работать с форвардом-завершителем, имея привычку использовать игроков атаки другого плана.

Хосеп использовал «ложные девятки», но попытка заполучить в прошлом году Кейна показала, что испанец хочет опробовать иной стиль. Он ждал подходящего варианта и дождался. В Бундеслиге Холанд забил 61 мяч в 66 матчах. Только Роберт Левандовски может похвастаться более внушительными цифрами. Интересно, что у букмекеров Холанд благодаря своей феноменальной стабильной результативности в предыдущие годы остается одним из главных фаворитов в гонке за «Золотой бутсой» в Англии. Его шансы оценивают как 4/5.

Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»)

Об уровне взаимодействия Сона и Кейна в Англии слагают легенды. И эта связка сохранилась в «Тоттенхэме», что обещает голевую феерию и божественный уровень взаимопонимания и комбинационной игры. В прошлом сезоне именно Сон разделил с Салахом звание лучшего бомбардира АПЛ , чем был невероятно горд.

Он надеется повторить успех. Кроме того, Сона несправедливо, по мнению многих, не включили в Команду года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. Получается, что и сама «Золотая бутса» Сона была неожиданностью, а потом еще и эта недооценка заслуг. В этом сезоне от «Тоттенхэма» под руководством Антонио Конте ждут прорыва, и Сон может его возглавить. Хотя шансы на получение «Золотой бутсы» оцениваются как 2/5.

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

И недалеко от напарника по «шпорам» должен быть Кейн. Харри в погоне за четвертой «Золотой бутсой» в прошлом сезоне подвел старт. К Новому году у Кейна было всего четыре мяча, тогда как у Салаха целых 15, а у Сона – семь. Но кто спишет со счетов трехкратного лучшего бомбардира АПЛ ? Кроме того, под началом Конте в связке с Соном Харри снова стал результативным.

И его уже не отвлекают слухи о возможном переходе в другой клуб, так что за дело можно взяться со старта сезона. Конте умеет по назначению использовать ударных центрфорвардов. В его командах всегда выделялись яркие бомбардиры. Наряду с Холандом Кейна рассматривают как главного претендента на «Золотую бутсу» с шансами 4/5.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Еще один выбор для тех, кто привык голосовать за стабильность и зарекомендовавших себя претендентов. Возможно, в какой-то момент у египтянина был спад, связанный с общей формой команды, с психологическим состоянием. Но прошлый сезон показал, что Салах не скис и в полном порядке.

И в предсезонной подготовке он был хорош, свеж и изобретателен, и в матче за Суперкубок Англии. Салах имеет тенденцию к бодрому старту сезона. Как уже говорилось, в прошлом чемпионате уже к Новому году он забил 15 мячей. И ни один игрок не забил в АПЛ больше с момента прихода Салаха в начале сезона-2017/18. Возможно, часть голов в предстоящем сезоне у него заберет Нуньес, но Мохамед себе место у ворот найдет. И его шансы оцениваются как 4/5.

Габриэл Жезус («Арсенал»)

Желание бразильца сбылось, и он вышел летом из тени, в которой находился в «Манчестер Сити», где использовался эпизодически и свои бомбардирские навыки толком не проявлял. Ярчайшая предсезонка в «Арсенале» показала, что Жезус не разучился забивать. И именно благодаря ей Габриэл находится в данном рейтинге.

«Канонирам» как раз не хватало такого нападающего. Старания Нкетиа похвальны и примечательны, но все же пока не тот уровень. Жезус даже при эпизодических вспышках в «Сити» забивал очень важные мячи, но все равно превыше всего ставил интересы команды, а не свои бомбардирские достижения. В «Арсенале» у него будет несколько иная роль, иной фронт работ и ответственности. Шансы старательного форварда оцениваются 2/5.

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Если португалец останется в МЮ , то нет сомнений в том, что свою пачку голов он заколотит и обязательно будет где-то на верхних строчках рейтинга бомбардиров. Можно много говорить о пагубном влиянии 37-летней звезды на игру «Юнайтед», но свое голевое дело он знает.

В прошлом сезоне в Премьер-Лиге он забил 18 мячей, что на восемь больше, чем у второго лучшего бомбардира команды Бруну Фернандеша. В плане результативности хотя бы он себя выводил из-под огня, под которым оказалась вся команда в прошлом сезоне. Но насколько он сохранит мотивацию и свежесть, и как поддержит его команда? Шансы на «Золотую бутсу» у Роналду не так высоки, как у главных конкурентов – 1/5.

Кто-то еще?

Всегда на передний план выходят те, кого сразу не учитываешь. Например, в прошлом сезоне таким джокером был Сон. Сейчас может выстрелить кто-то из неназванных из числа игроков топ-клубов. Например, Жота, который в прошлом сезоне забил 15 мячей, вроде бы находясь в тени. Но могут отличиться и представители других команд. Например, новичок «Челси» Стерлинг явно будет пользоваться доверием и получать много моментов. Главное для него – не транжирить их в излюбленном стиле. Или ветеран Варди в очередной раз переживет молодость в своем «Лестере».