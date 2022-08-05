«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон», который состоится 7 августа 2022 года.
«Манчестер Юнайтед»
В прошлом сезоне «красные дьяволы» заняли шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. В июле команда провела шесть товарищеских матчей. Только в одном из них «МЮ» уступил. «Ливерпуль» не смог забить в ворота «красных» ни одного мяча, пропустив от них четыре. «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл австралийскую команду «Мельбурн Виктори». С разницей в пару мячей «красные дьяволы» взяли верх над «Кристал Пэласом». Матчи с «Райо Вальекано» и «Астон Виллой» закончились ничьими.
Со счётом 0:1 «красные» были повержены мадридским «Атлетико». В прошлом сезоне на выезде «МЮ» уступил «Брайтону» (0:4). На своём поле в первом круге чемпионата «красные дьяволы» были сильнее (2:0).
«Брайтон»
Девятое место занял «Брайтон» по итогам чемпионата. На летних каникулах «чайки» сыграли в пяти товарищеских матчах. С командой «Юнион Сент-Жиллуа» из Бельгии «Брайтон» раскатал нулевую ничью. На четыре гола в свои ворота португальский «Эшторил» сумел ответить только одним. Команда «Рединг» была обыграна «чайками» с разницей в олин гол. «Брентфорд» оказался сильнее и стал единственной командой, которая выиграла у «Брайтона» этим летом.
С разгромным счётом 5:1 «чайки» взяли верх над «Эспаньолом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.64
- Ничья – 4.00
- Победит «Брайтон» – 5.40
- Исход поединка «обе забьют — да» – 1.93
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.62
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94
Статистика
- На своём поле «Манчестер Юнайтед» выиграл в четырёх поединках из десяти последних.
- «Брайтон» из десяти последних гостевых матчей одержал победы в шести.
- Четыре из пяти последних матчей «МЮ» завершились исходом «обе забьют — да».
Прогноз
Начало чемпионата всегда готовит немало сюрпризов и не так просто определить готовность команды после летнего перерыва. Статистика подсказывает нам, что «красные» и «чайки» редко уходят без забитых мячей. Компания Pinnacle на исход поединка «обе забьют — да» предлагает коэффициент 1.93.