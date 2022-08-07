РПЛ на подходе – сразу 3 отставки главных тренеров. При них эти клубы – уровень Первой лиги

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сегодня, 20:30

Основные интриги андердогов.

Наряду с сюжетами вокруг топа бомбардиров РПЛ , открытий сезона и борьбы за лидерство в таблице его старт соотносится с вопросами о первых тренерских отставках. Некоторые команды начинают чемпионат просто ужасно – либо показывают результаты ниже своего статуса, либо просто не набирают очки. Первых увольнений можно ждать уже сейчас. И стоит пройтись по списку тренеров из зоны риска.

Игорь Шалимов, «Урал»

Объективно уральцы хуже всех стартовали в Российской Премьер-Лиге. В игре против ЦСКА было ощущение, что екатеринбуржцы мысленно еще находились в отпуске или просто забыли, как играть. Карраскаль, Кучаев и Медина получали моменты из ничего – против них просто не шли в отбор. С той остротой, которую создавали «армейцы» у ворот «Урала», на перерыв после первого тайма можно было уходить с преимуществом в 2-3 мяча.

«Оренбург» неожиданно тоже оказался слишком сильным соперником для «шмелей». Игроки «Урала» могли пройтись пешком, когда надо было выдвинуться в прессинг. Аналогичная картина с незначительным прогрессом – в играх с «Краснодаром» и «Спартаком».

На Шалимове лежит вина за неподобающую предсезонку – «шмели» плохо смотрелись еще в контрольных матчах. Но есть еще несколько факторов. Во-первых, отношение самих футболистов. Вероятно, они оказались воодушевлены финальным отрезком минувшего сезона (тогда «Урал» действительно играл резво и качественно) и подумали, что продолжат так играть в новой кампании – тот же Мишкич не раз упускал игроков ЦСКА в опорной зоне.

Во-вторых, подбор игроков. С сезона 2017/2018 состав постепенно обновлялся, притом не в лучшую сторону – если раньше говорили, что в распоряжении главного тренера был выбор среди игроков на позицию крайних полузащитников, то сейчас такой глубины при соответствующем качестве нет. Костяк формировали более опытные и сильные игроки. Сейчас есть Юрий Железнов – но он только начинает играть на взрослом уровне и не может быть стабилен. Прошлой весной он выделялся и брал игру на себя, а со стартом нынешнего сезона растворился. Результат стараются принести Бикфалви, Шатов, Кузьмичев, Мишкич и Помазун, хотя они пока не в форме. А команда катится в пропасть.

Григорий Иванов отнекивается от слухов о скорой отставке Шалимова, но тур-другой – и такое решение будет принято.

Йозеф Циннбауэр, Марвин Комппер, «Локомотив»

С немецким тандемом могут распрощаться одновременно с увольнением Шалимова из «Урала», потому что нынешнее положение «Локомотива» никак не отражает статус и амбиции клуба.

Это понимает и спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн:

Это катастрофический старт сезона для «Локомотива», результаты плохие. Мы все разочарованы и понимаем, что в первых четырех матчах мы не оправдали ожидания болельщиков, да и свои тоже. Текущее место в таблице — недопустимо для «Локомотива», все это осознают и хотят исправить как можно скорее.

Против сценария с отставкой Циннбауэра-Комппера говорит выбранный москвичами еще в прошлом году курс – тогда в Россию приехал Ральф Рангник и начал масштабные траты на молодых иностранцев. Результата от немецкого вектора никакого – Рангник и Маркус Гисдоль ушли, купленные игроки постепенно распродаются, сам «Локомотив» остается в минусе (за исключением крайне выгодной сделки по Бека-Бека). Перестройка привела к разрушению привычной модели работы – сейчас даже непонятно, в какой футбол играет «Локомотив».

В результате «железнодорожники» с двумя очками в четырех матчах – в зоне стыковых матчей Российской Премьер-лиги. Явно не такого старта от команды ожидали боссы «Локо». Хотя отказываться от немцев не станут до последнего – ведь это автоматически будет означать провал Александра Плутника как председателя совета директоров и Владимира Леонченко как гендиректора клуба.

Александр Бородюк, «Торпедо»

Амбиции москвичей в межсезонье не соотносятся с первыми результатами. «Автозаводцы» заявили домашним стадионом «Лужники», хотя едва ли способны заполнить их даже на матче с топовыми соперниками. Взяли Илью Кутепова и Игоря Смольникова – играет из них только последний.

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов уверяет, что продолжать играть в РПЛ можно и с нынешним составом:

Более опытные клубы Премьер-Лиги имеют преимущество над сегодняшним «Торпедо»… Некоторые позиции надо усиливать. В каждую линию нужны новые игроки… Некоторые позиции надо усиливать. В каждую линию нужны новые игроки. Этот вопрос к владельцам команды. Если руководство ставит задачу не вылететь, то они и с этим составом справятся.

Между тем «Торпедо» не может зацепить очки даже с «Химками», с которыми в финальной части сезона может бороться за место в Премьер-Лиге – и именно результаты личных встреч тогда окажут решающее значение. Фанатов столичной команды могут радовать разве что слухи о скором подписании Луки Джорджевича. Спортивный директор клуба Максим Лямин не стал комментировать появившуюся информацию, что обычно равноценно подтверждению переговоров.

В сложившейся ситуации главного тренера Александра Бородюка ругать хочется меньше всего – он работает с тем, что дают. Но именно наставника в таких клубах и в таких ситуациях делают ответственным за неудачи. У «Торпедо» будет шанс набрать 3 очка в следующем туре – в гостях «автозаводцы» сыграют против «Оренбурга». Дальше – «Зенит», «Краснодар», «Ростов» и угрожающая отставка.