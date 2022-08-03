«Урал» на данный момент не собирается увольнять Шалимова

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб на данный момент не намерен увольнять главного тренера команды Игоря Шалимова.

Слухи о возможном увольнении Шалимова — неправда. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Мы готовимся к игре со «Спартаком» у нас рабочая обстановка, тренируемся, работаем. Но увольнение возможно? Я же сказал, команда готовится. Все может быть. Да, проиграли три матча на старте, но ничего страшного не происходит. Мы не готовы увольнять Шалимова.