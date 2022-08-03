Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Урал» на данный момент не собирается увольнять Шалимова

сегодня, 10:56

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб на данный момент не намерен увольнять главного тренера команды Игоря Шалимова.

Слухи о возможном увольнении Шалимова — неправда. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Мы готовимся к игре со «Спартаком» у нас рабочая обстановка, тренируемся, работаем. Но увольнение возможно? Я же сказал, команда готовится. Все может быть. Да, проиграли три матча на старте, но ничего страшного не происходит. Мы не готовы увольнять Шалимова.

В прошлом туре уральцы уступили «Краснодару» (1:3).

Все новости
Кержаков сообщил, что пройдёт стажировку в ЦСКА
Вчера, 21:15
Агент Ваноли: «Паоло отдохнул и готов снова браться за дело»
30 июля
Сёмин: «Тренерскую карьеру я официально не завершал»
29 июля
Аленичев назвал условие для возвращения к тренерской работе
26 июля
«В списке Каттани была моя фамилия». Бушманов мог возглавить «Спартак»
18 июля
Федотов высказался о возможной работе в сборной России
15 июля
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:19
Но разговор пошёл....)
e5wug3sqxbdh
e5wug3sqxbdh
сегодня в 11:00
Лучше раньше это сделать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 