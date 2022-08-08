В списках значился. Но в финале ЧМ-34 отсутствовал. Об одной ошибке длиною 88 лет

1659977865

сегодня, 19:57

Проверьте свои электронные и бумажные источники информации! Как оказалось, до сих пор — а прошло уже 88 лет — до сих пор во всех видах источников информации кочует одна ошибка.

Касается она состава судейской бригады в финальном матче ЧМ -34 Италия — Чехословакия.

Известно, что тот турнир «во что бы то ни стало» должна была выиграть сборная Италии. Иначе бы у Дуче случилась бы падучая. А то и вовсе всё обернулось бы огромными репрессиями.

До турнира «главным арбитром» для сборной Италии был бельгиец Луи Андрэ Бэрт (Louis André Baert). Иногда пишут по буквам Баэрт, но произносится именно Бэрт.

Он начал карьеру арбитра в 25 лет в матче 9 мая 1929 г. Франция — Англия. 1 декабря 1929 г. ему было почти 26 (родился он 29 декабря 1903 г.), он реферировал второй свой матч в карьере. В тот день Италия в Милане принимала Португалию. Сохранилось видео о матче, в котором зафиксированы и все 3 арбитра. Кто были два лайнсмена пока не знаю. А вот парень в фуражке — это и есть Луи Бэрт. Он так и отбегал в фуражке весь матч.

Вот трио арбитров матча Италия — Португалия 1 декабря 1929 года:

До чемпионата мира 1934 г. Бэрт провёл 11 игр — 6 из них были с участием Италии. Его любили назначать — он всё делал правильно. Не то что другой бельгиец, судья первого финального матча чемпионата мира в 1930 г. Джон Лангенус. Неслыханное дело — Лангенус назначал пенальти в ворота Италии в паре матчей. Лишним, думаю, будет уточнять, что при судействе Бэрта в 6 матчах Италия в 4 победила, дважды были ничьи.

Бэрт мечтал судить финальный матч мундиаля. На ЧМ -34 он реферировал игру Италия — Испания в четвертьфинале, первый матч. Бэрт засчитал им самим же отменённый гол в пользу Италии (по просьбе говорливых и настойчивых итальянских футболистов). Затем отменил хороший гол испанцев. Короче, не подвёл. В матче была ничья и рубиловка кость в кость. На следующий день была переигровка. Там был другой арбитр из нейтральной страны с правильными наставлениями, за что швейцарская федерация после матча дисквалифицировала его пожизненно.

Луи Бэрт и его ассистенты Богумил Женишек и Михай Иванчич перед матчем Италия — Испания на ЧМ -34:

Луи Бэрт до четвертьфинала в первом раунде был лайнсменом в игре Австрия — Франция. А на полуфинал (конечно, с участием Италии) его назначили ассистентом к молодому 28-летнему шведу Ивану Эклинду. Вторым лайнсменом был чех Богумил Женишек, который был почти на 10 лет старше Бэрта.

На фото два лайнсмена Луи Бэрт (Бельгия) и Богумил Женишек (Чехословакия) с капитанами сборных Италии и Австрии перед полуфиналом ЧМ -34:

Назначение на финал было трудным выбором. Кандидатов осталось двое — Эклинд и Бэрт. Команда Чехословакии наотрез отвергла Бэрта. Делать нечего — назначили Эклинда, а Бэрта снова в качестве лайнсмена. Вторым лайнсменом был 44-летний венгр Михай Иванчич, который был на 13 лет старше Бэрта. Иванчич, кстати, и в первой игре, и в переигровке четвертьфинала Италия — Испания был с флажком, всё правильно регулировал, значит заслужил финал.

Узнав о своём ассистентском назначении на финал, Луи Андрэ Бэрт встал в позу, оскорбился, и, не дожидаясь 10 июня и финального матча, покинул Италию. А в прессе уже наверняка были опубликованы имена арбитров на решающий матч. Оттуда и пошло, и катится до сих пор. Откройте несколько справочников и частенько одним из лайнсменов будет указан Бэрт. То же самое и в интернете на различных сайтах, даже весьма уважаемых.

Вместо Бэрта на финал был назначен 46-летний арбитр из Германии Альфред Бирлем. Он запечатлён на фото и видео. Но вот подписи и к фото, и к видео частенько не соответствуют действительности:

Кстати, Луи Бэрт продолжал судить, работал и на ЧМ -38. Был задействован в двух матчах, и оба раза с Иваном Эклиндом. В переигровке Германия — Швейцария в поле был швед, а бельгиец с флажком на линии бегал. В четвертьфинале (конечно с участием Италии) Бэрт был главным, а Эклинд ассистентом.