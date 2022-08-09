«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм», который состоится 14 августа 2022 года.

«Челси»

По итогам прошлого сезона «синие» заняли третью строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, опередив «шпор» всего лишь три очка. За время летних каникул «Челси» провёл пять товарищеских встреч. На один гол от мексиканской «Америки» английская команда ответила двумя. В следующем товарищеском матче «синие» обменялись голами с мексиканским клубом «Америка». В основное время «Челси» сыграл вничью с «Шарлоттом» из США . В серии послематчевых пенальти нервы оказались крепче у американской команды. «Синие» на четыре гола от «канонирам» не смогли ответить ни одним мячом. С итальянским «Удинезе» английская команда провела две встречи и в каждой из них выиграла своего соперника.

В первом туре нового сезона «Челси» на выезде с минимальным счётом 1:0 взял верх над «Эвертоном».

«Тоттенхэм»

«Шпоры» по итогам сезона 2021/2022 разместились на одну строчку ниже в турнирной таблице. «Тоттенхэм» провёл четыре предсезонных товарищеских матча, из которых уступил только в одном. Команду звёзд Корейской лиги «шпоры» выиграли с разницей в три мяча. Игра подарила болельщикам девять мячей. Ничейным результатом завершилась встреча с испанской «Севильей». Уверенно «шпоры» одержали победу над шотландским «Рейнджерсом». «Роме» с минимальным счётом «Тоттенхэм» проиграл в заключительной товарищеской встрече перед началом нового сезона.

Пропустив первыми, в матче первого тура чемпионата Англии «шпоры» не только сравняли счёт в игре с «Саутгемптоном», но и выиграли их с разгромным счётом 4:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 2.25

Ничья – 3.35

Победит «Тоттенхэм» – 3.15

Победит «Челси» с форой -1.5 – 3.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

В трёх поединках из десяти последних «Челси» уступил своим оппонентам.

«Шпоры» за аналогичный период проиграли только в одном матче.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Семь матчей подряд «Тоттенхэм» не выигрывает у «Челси». В десяти очных встречах «шпоры» забили «синим» всего лишь пять мячей. Шансы «Тоттенхэма» на успех в этом поединке невелики. Компания Pinnacle на победу «Челси» предлагает коэффициент 2.25.