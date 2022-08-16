«Рейнджерс» – ПСВ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Рейнджерс» – ПСВ , который состоится 16 августа 2022 года

«Рейнджерс»

Шотландский клуб выдал потрясающий домашний матч ответного поединка в прошлом раунде Лиги Чемпионов и смог пробиться в финал, где его ждет более сложный соперник. Финалисту прошлого сезона Лиги Европы придется приложить много усилий, чтобы одолеть ПСВ , который находится в отличной физической форме. В чемпионате «Рейнджерс» выиграл стартовые три тура и делит с «Селтиком» первое место.

13 августа «Рейнджерс» крупно обыграл «Сент-Джонсон» (4:0), а девятого числа обыграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (3:0).

ПСВ

ПСВ потратил очень много сил, чтобы пройти «Монако» в предыдущем раунде квалификации, и сделал это только в дополнительное время. Команда уверенно провела и стартовые туры чемпионата Нидерландов, где добилась побед. В первой выездной встрече с «Рейнджерс» коллектив постарается сдержать атакующий потенциал хозяев и по возможности провести 1-2 мяча самому.

13 августа ПСВ обыграл «Гоу Эхед Иглс» (5:2), а девятого числа в дополнительное время переиграл «Монако» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейнджерс» – 2.65

Ничья – 3.55

Победит ПСВ – 2.75

Статистика

ПСВ не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах «Рейнджерс» выиграл девять из десяти домашних поединков во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Рейнджерс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Поединок не будет простым, но мы предполагаем, что хозяева за счет поддержки трибун сможет одержать минимальный успех.