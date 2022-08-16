«Рейнджерс» – ПСВ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Рейнджерс» – ПСВ, который состоится 16 августа 2022 года
«Рейнджерс»
Шотландский клуб выдал потрясающий домашний матч ответного поединка в прошлом раунде Лиги Чемпионов и смог пробиться в финал, где его ждет более сложный соперник. Финалисту прошлого сезона Лиги Европы придется приложить много усилий, чтобы одолеть ПСВ, который находится в отличной физической форме. В чемпионате «Рейнджерс» выиграл стартовые три тура и делит с «Селтиком» первое место.
13 августа «Рейнджерс» крупно обыграл «Сент-Джонсон» (4:0), а девятого числа обыграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (3:0).
ПСВ
ПСВ потратил очень много сил, чтобы пройти «Монако» в предыдущем раунде квалификации, и сделал это только в дополнительное время. Команда уверенно провела и стартовые туры чемпионата Нидерландов, где добилась побед. В первой выездной встрече с «Рейнджерс» коллектив постарается сдержать атакующий потенциал хозяев и по возможности провести 1-2 мяча самому.
13 августа ПСВ обыграл «Гоу Эхед Иглс» (5:2), а девятого числа в дополнительное время переиграл «Монако» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рейнджерс» – 2.65
- Ничья – 3.55
- Победит ПСВ – 2.75
Статистика
- ПСВ не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах
- «Рейнджерс» выиграл девять из десяти домашних поединков во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Рейнджерс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Поединок не будет простым, но мы предполагаем, что хозяева за счет поддержки трибун сможет одержать минимальный успех.