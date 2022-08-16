«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон», который состоится 20 августа 2022 года.

«Тоттенхэм»

По итогам сезона 2021/2022 «шпоры» заняли четвёртое место. Летом команда провела несколько товарищеских встреч. С командой звёзд корейской К-Лиги «Тоттенхэм» показал результативную и зрелищную игру. На двоих команды забили девять мячей. Со счётом 6:3 победу праздновала английская команда. Ничьёй завершилась встреча с испанской «Севильей» (1:1). Пропустив первыми в матче с «Рейнджерсом», «лилово-белые» обыграли своего оппонента (2:1). С минимальным счётом «Тоттенхэм» уступил римской «Роме». В первом туре чемпионата Англии «шпоры» принимали дома «Саутгемптон». Гости открыли счёт первыми в матче, но на перерыв команда пошла проигрывая в один мяч. «Тоттенхэм» во втором тайме забил ещё пару мячей, закончив разгром соперника.

В прошлом туре на выезде «лилово-белые» сыграли вничью с лондонским «Челси» (2:2). На шестой добавленной минуте в конце матча Кейн сравнял счёт. В начале этого года «шпоры» проиграли на своём поле «волкам» со счётом 0:2.

«Вулверхэмптон»

«Волки» заняли десятое место в прошлом сезоне Премьер-лиги. Только из шести предсезонных товарищеских матчей в двух «Вулверхэмптон» выиграл своих оппонентов. В первом поединке «жёлто-чёрные» одержали победу над испанским «Алавесом», забив им четыре мяча. В следующем матче английский клуб проиграл в один гол «Леванте». «Бешикташ» пропустил три гола от «волков» и не забил в ответ ни одного. В следующем поединке «жёлто-чёрные» уступили команде резервистов «Вильярреала». Игры со «Спортингом» и «Фаренсе» завершились ничейными результатами. В матче первого тура, открыв счёт первым, «Вулверхэмптон» на выезде был повержен «Лидсом».

На прошлых выходных в матче второго тура «волки» дома раскатали нулевую ничью с «Фулхэмом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.36

Ничья – 5.00

Победит «Вулверхэмптон» – 8.40

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 1.99

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

Из десяти последних матчей «шпоры» выиграли в шести и только в одном уступили.

За аналогичный период «волки» проиграли в четырёх играх и взяли верх над соперниками только в двух поединках.

Четыре из пяти очных встреч за последнее время завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Принимая во внимание статистику личных встреч команд, можно было бы сделать ставку на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру», но на победу «шпор» с форой дают больше коэффициент. Компания Pinnacle на победу «Тоттенхэма» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.99. «Лилово-белые» возьмут реванш за проигрыш в прошлой встрече. Команда неплохо начала чемпионат и находится в хорошей форме.