Тонущие «Торпедо» и «Локомотив», тяжелое испытание для «Спартака», перемены в «Урале». Сюжеты 6-го тура

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сегодня, 22:03

«Зенит» может оформить очередной разгром

Чемпионат России набирает обороты. Для «Спартака» продолжается испытание топами, Виктор Ганчаренко дебютирует у руля «Урала», «Локомотив» выйдет с территории базы впервые за неделю, чтобы одержать первую победу.

«Крылья Советов» — «Факел»

- «Факел» продолжает набирать очки, но делает это значительно медленнее, чем хотелось бы фанатам – команда до сих пор не побеждала в Премьер-Лиге. Чтобы подтверждать статус дерзкого новичка, нужно обыграть «Крылья Советов»

- «Крылья» обиднейшим образом упустили победу над «Локомотивом», имея преимущество по игре. Самарцы проседают по результатам – вероятно, уход Антона Зиньковского и Владислава Сарвели все же ударил по команде сильнее, чем казалось на первый взгляд. Осинькин будет требовать от своих подопечных только победы.

- Снова попробует забить Максим Глушенков. Он прервал свое голевое молчание в игре с «Локо», до этого оформил дубль в ворота «Оренбурга». Максима часто выводят на удар, именно он сейчас – основной форвард самарцев. Но для полного соответствия статусу надо подтягивать реализацию.

«Урал» — «Пари Нижний Новгород»

- Главная интрига – первый матч Гончаренко в качестве главного тренера «Урала». Интерес будет вызывать все – варьирование стартового состава (решится ли сразу что-то менять), изменения в принципах игры, игроки на замену. Но самое главное – будет ли первая победа у «шмелей»?

- В составе «Урала» появился новый полузащитник. Юрий Газинский подписал с клубом контракт на 2 года. У «шмелей» — огромные проблемы с опорной зоной после ухода Рафала Августиняка. Газинский может взять на себя функции поляка и будет опытным лидером, которых не хватает уральцам.

- Галактионов выстраивает в Нижнем Новгороде боеспособный коллектив, который способен отобрать очки у ЦСКА и «Локомотива». Однако общая статистика отражает истинный уровень «Пари НН». В матче с соперником сопоставимого уровня проверять тренерские идеи на практике будет чуть проще – что интересного сможет показать коллектив тренера молодежной сборной России?

«Химки» — «Локомотив»

- В начале недели появилась интересная новость – «железнодорожники» закрылись на базе, чтобы как следует подготовиться к предстоящему матчу. Нынешнее положение команды резко расходится с амбициями, с которыми приходили немецкие менеджеры в столичный коллектив. При значительных тратах за два три трансферных окна новый сезон «Локо» начал с серии из 5 матчей без побед. В активе – 3 очка, место в таблице – зона стыковых матчей.

- «Химки» продолжают привыкать к новому главному тренеру Николаю Писареву. Сказать что-либо сложно – команда сыграла лишь один матч. Результат отрицательный (проиграли «Ахмату»), но делать выводы стоит после более длительного срока работы. С таким разобранным «Локомотивом» подмосковный клуб может претендовать на очки или даже победу.

«Динамо» — «Спартак»

- Продолжение испытания идей Абаскаля. В целом команда смотрится довольно ярко и конкурентоспособно. Результат первого матча с серьезным соперником («Сочи») – победа. Общие впечатления портит травма Виктора Мозеса. Есть предположение, что с отсутствием нигерийца связана плохая игра в первом тайме матча с сочинцами. Куда-то подевался ромб в центре поля. Надо снова искать эффективную «десятку».

- «Динамо» не отпускает далеко группу лидеров чемпионата при этом испытывает проблемы с комплектованием состава. 3 центральных защитника и проблемный Паршивлюк – не тот набор характеристик, с которым борются с «Зенитом».

- Для обеих команд матч будет идейным и принципиальным. «Спартаку» предстоит сыграть еще и с «Зенитом» — суровая проверка, которая и покажет справедливость промежуточного первого места. «Динамо» продолжит обкатывать новобранцев в обороне и попробует снова не пропустить.

«Ростов» — «Сочи»

- Подопечные Валерия Карпина незаметно пристроились к «Зениту» и «Спартаку» в топ-3. Получилось это благодаря результативной победе над «Пари НН». Ростовчане забирают свои очки и доставляют большие проблемы потенциальным соседям по месту в чемпионате («Динамо» и «Локомотиву»).

- «Ростов» начинает снижать зависимость от голов связки Уткин-Комличенко. Теперь Даниил забивает самостоятельно, плюс просыпается Дмитрий Полоз. У команды есть достойные исполнители.

- «Сочи» не прошел проверку двумя топами – уступил ЦСКА и «Спартаку». Второе поражение произошло из-за голов после детских ошибок, но что мешало наказать соперника за их осечки (такие же курьезные)?

ЦСКА — «Ахмат»

- «Армейцы» до последнего сохраняли шансы на очки в матче с «Зенитом». На 80-й минуте и вовсе могли выходить вперед, но гол отменили из-за офсайда. Сейчас ЦСКА обратился в ЭСК за разъяснением эпизода с отмененным взятием ворот и неназначенным пенальти в добавленное ко второму тайму время.

- «Ахмат» продолжает отбирать очки у команд разного пошиба. С «Зенитом» ничья, с «Химками» — победа. Против ЦСКА играть будет очень сложно. Команды Федотова крайне организованы и опасно играют в атаке, грозненцы попробуют задушить красно-синих прессингом. Матч будет результативным.

Кто забьет из тройки Медина-Чалов-Карраскаль? У каждого свой набор качеств, но в связке они смотрятся органично – «Ахмату» нельзя давать им свободное пространство.

«Зенит» — «Торпедо»

- Питерцы продолжают играть с клубами РПЛ в конкуренцию – команда откладывает возвращение лидерства в чемпионате до шестого тура, сейчас все будет зависеть от результата игры «Спартака» с «Динамо» — в победе «сине-бело-голубых» над «Торпедо» не приходится сомневаться.

- Бородюк и «Торпедо» продолжают отнекиваться от возможности отставки тренера – между тем «автозаводцы» выглядят командой абсолютно не уровня РПЛ . Даже «Оренбург» и «Факел», которые поднимались с москвичами, производят большее впечатление. Возможно, объявление о расставании отложили до результатов игры с «Зенитом» — чтобы не бросать нового тренера на амбразуру.

«Краснодар» — «Оренбург»

- Подопечные Александра Сторожука миром разошлись с «Динамо» в пятом туре и в принципе пока проигрывали только «Спартаку». При таком графике набора очков возможно зацепиться за топ-4, но претендентов на эти позиции и без того много – «Зенит», «Спартак» и ЦСКА изначально в более сильной позиции. С «Динамо» и «Сочи» еще надо выиграть конкуренцию, в чем нет уверенности, — а ведь есть еще «Ростов», «Крылья Советов» и «Ахмат».