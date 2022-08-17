Андердоги Лиги чемпионов продолжают путь в групповой этап. Рассказываем о матчах последней стадии отбора

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сегодня, 12:56

Есть довольно интересные противостояния

Команды из не топовых чемпионатов начали свой путь в Лиге чемпионов до группового этапа – преимущественно в июле. Квалификация близится к завершению, уже есть громкий вылет – «Монако» уступил ПСВ в двухматчевом противостоянии. Две команды, добравшиеся до раунда плей-офф, проделали путь из первого раунда квалификации. Разбираем прошедшие и предстоящие матчи стадии.

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Динамо Загреб» (Хорватия), 1:0

Коллектив из Норвегии никогда не был настолько близок к выходу в групповой этап Лиги чемпионов – в квалификации к главному еврокубковому турниру норвежцы и вовсе участвовали лишь дважды (в прошлом году сразу вылетели от «Легии»). На этот раз «Будё-Глимт» на своем пути выбила «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Линфилд» (Северная Ирландия) и «Жальгирис Вильнюс» (Литва).

Загребцы прошли на один раунд меньше, обыграв «Лудогорец» (Болгария) и «Шкупи» (Северная Македония). При этом хорваты в отличие от своего оппонента не раз добирались до групповой стадии ЛЧ . Именно «Динамо» и выглядело фаворитом в этом противостоянии.

Однако на своем поле норвежский коллектив сумел добыть важную победу. Притом игра была обоюдоострой и «Будё-Глимт» неожиданно был опасен у ворот соперника – создал ряд моментов и повел уже в первом тайме. На 37-й минуте прицельную подачу исполнил Йоэль Мвука, Амалю Пеллегрино оставалось прицельно ударить головой. Взаимодействие выглядит отработанным – об этом говорит движение форварда, который открылся между защитниками. Во втором тайме – преимущество норвежцев, но крайне опасный момент хорватов на последних минутах. Теперь дома загребцам позарез нужно отыгрываться, отставание в один мяч не фатально.

«Копенгаген» (Дания) – «Трабзонспор» (Турция), 2:1

Два клуба, которые начали свой путь в Лиге чемпионов с этой стадии. Уже по итогам этого противостояния одна из команд окажется в групповом этапе, другая опустится в Лигу Европы. Довольно статусный поединок для отборочного турнира, мотивация у обеих команд огромная – датчане с сезона 2016/17 не появлялись в групповой стадии ЛЧ , турки впервые за 38 лет стали чемпионами страны и впервые за долгое время претендуют на место в главном еврокубке.

«Копенгаген» сразу пошел в атаку. Расмус Фальк ассистировал экс-краснодарцу Виктору Классону в моменте с первым голом. Непонятно, почему игроки обороны «Трабзонспора» оставили шведского хавбека без опеки – перед ним было несколько метров свободного пространство и время подготовиться к удару. У турков проблемы с обороной возникали на протяжении всего первого тайма. Второй гол возник в результате углового, его реализовал Лукас Лерагер, который снова остался без опеки. Проснулся «Трабзонспор» после 50-й минуты, но гол гости смогли забить лишь благодаря отскоку.

Туркам будет сложно претендовать на победу во втором матче, если коллектив не вспомнит об обороне – игроки датчан в какие-то моменты легко преодолевали давление соперника.

«Рейнджерс» (Шотландия) — ПСВ (Нидерланды) 2:2

Шотландцы катком прошлись по соперникам в плей-офф Лиги Европы предыдущего сезона – выбили из розыгрыша дортмундскую «Боруссию», сербскую «Црвену Звезду», расправились с португальской «Брагой» и немецким «Лейпцигом». С «Айнтрахтом» играли наравне, но уступили по пенальти. Тот финал в принципе получился скучным, это был матч двух трудовых команд.

Сейчас команда из Глазго пробует пробиться в группу ЛЧ . Опыт мог бы помочь, но у ПСВ его не меньше. Голландцы дошли до четвертьфинала Лиги конференций в прошлом году и хотят вновь поиграть в главном еврокубке – там они не выступали на протяжении последних трех сезонов.

Матч от начала и до конца проходил на встречных курсах. Голландцы показали, что будут добиваться результата за счет габаритов капитана Люка де Йонга и игры на угловых. Первый гол пришел как раз со стандартного положения. Игроки «Рейнджерс» ответили взятием ворот на 41-й минуте, эталонно вскрыв правый фланг соперника распасовкой в касание. Еще одним украшением позднее стал гол шотландцев со штрафного. Голландский коллектив сравнял счет на 77-й минуте – и снова с углового, на этот раз отличился Армандо Обиспо.

С тем, что показали команды, сложно представить, кто по итогу пройдет в группу ЛЧ . Многое покажет матч в Эйндховене.

«Бенфика» (Португалия) – «Динамо» Киев (Украина), 17.08 22.00

Этим командам только предстоит сыграть первый матч. Однозначным фаворитом пары является «Бенфика» — эта команда объективно выше уровнем. В прошлом году португальцы быстро смяли сопоставимый киевлянам по статусу «Спартак», прошли в плей-офф ЛЧ и даже преодолели стадию 1/8 финала. При этом «Динамо» в том же розыгрыше еврокубка смогло отнять очки у «Бенфики», а сейчас мотивации будет больше. Преимущества «орлов» это не отменяет, но киевляне могут сделать сюрприз.

«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Црвена Звезда» (Сербия), 17.08 22.00

На бумаге вырисовывается преимущество сербов – это более знакомая с Лигой чемпионов команда. Даже с учетом фактора домашнего матча сложно представить, что израильтяне смогут навязать борьбу такому сопернику. Больше верится в попадание «Звезды» в группу.

«Карабах» (Азербайджан) — «Виктория Пльзень» (Чехия), 17.08 19:45

Все следили за результатами «Карабаха» в группе ЛЧ -2017/18. Этот клуб стал первым среди азербайджанских, добравшимся до этого этапа турнира. В группе с мадридским «Атлетико», «Челси» и «Ромой» невозможно претендовать вообще на что-либо, но азербайджанцы дважды поделили очки с испанским грандом.

На этот раз повторить успех может получиться за счет характера – у чехов более качественный подбор игроков, но и «Ференцварош» на бумаге выглядел предпочтительнее. Сейчас первый матч «Карабах» играет дома, поэтому результата надо добиваться сразу – а гостевую игру сводить к ничьей.