Определяющие матчи для ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Предвкушаем невероятный 5-й тур РПЛ

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сегодня, 22:05

Федотов сыграет против «Зенита», Абаскаль – против «Сочи».

Уникальный тур. Будь у Сафонова чуть лучше линия защиты, могли сыграть между собой как раз шесть лидеров в таблице. Но и так получились три мощные вывески: «Спартак» — «Сочи», «Динамо» — «Краснодар», а перед этим «Зенит» против ЦСКА . В каждом случае результат и качество игры намекнут на то, что ждет названные команды, да и всю лигу осенью.

«Факел» — «Урал»

- «Факел» отбирал очки у «Краснодара» и «Динамо», но с ЦСКА не справились, хотя вели после первого тайма. Зато получили заряд эмоций, который должен помочь в матче против тотального аутсайдера – единственной команды без набранных пунктов.

- Клуб из Воронежа создал ажиотаж в городе, на стадионе будет много фанатов. Значит, поддержка сохраняется, а разгром от ЦСКА не повлияет на отношение к «Факелу» со стороны публики. Все понимают, что новички РПЛ заслужили первую победу.

- Не стоит недооценивать «Урал» на основании недавних результатов. Не все поединки были провальными, а отставка Шалимова может оказаться поспешной. Он вытащил команду из ямы, наладил защиту. Но четыре поражения уязвленное самолюбие Иванова не перенесло.

«Локомотив» — «Крылья Советов»

- Надо так еще уметь, как оборона Худякова. Бедняга пропустил 11 голов после 19 ударов в створ. Не всегда «железнодорожники» такие нелепые, как во время спринтов Олусегуна, но дыры в защите ужасающие. Как и результаты команды – 2 ничьи и 2 поражения.

- «Крылья Советов», потеряв многих сильных футболистов, играют неплохо, но с лидерами не справлялись. «Зениту» и «Динамо» уступили, а обиднее всего ничья с «Торпедо», ведь такого соперника нужно побеждать.

- Если Осинькин в субботу обыграет немецкий дуэт тренеров «Локомотива», то можем увидеть очередную отставку в РПЛ , ведь у москвичей не клеится ничего – забили всего 3 мяча, а по пропущенным мячам вообще худшие в РПЛ .

«Зенит» — ЦСКА

- Определяющий матч для всего сезона. Если «Зенит» разнесет в пух и прах «армейцев», то это ударит по моральной готовности всех претендентов. Ничья тоже ни о чем для интриги. Но побед ЦСКА в Санкт-Петербурге не видели с 2010-го года (а через год было техническое поражение питерцев после ничьей 1:1).

- Победная серия команды бывшего «армейца» Семака в РПЛ над ЦСКА насчитает 7 матчей. «Зенит» проигрывал ЦСКА в гостях, но на выезде чемпион часто слабее, чем дома. Хотя и в Москве в последних сезонах опережал некогда главного конкурента.

- ЦСКА начал сезон агрессивно – много тактических фолов, невероятное количество смелых единоборств. Федотов не всегда ставил на высокий прессинг, но умение драться пригодится против «Зенита» в гостях. Вот только оборону ЦСКА уже проверяли и нашли бреши.

«Динамо» — «Краснодар»

- Йоканович не проигрывал, но мог уступить «Ростову». А вот против «Факела» явно потерял два пункта. Москвичи вполне могли идти наравне с соседями на вершине таблицы.

- «Краснодар» плохо начал сезон, но собрался против аутсайдеров старта – «Урала» и «Локомотива». Играется тяжело, поскольку есть кадровые проблемы, но по самоотдаче вопросов нет. Все бегут, не только Сперцян.

- Интересно, чья оборона покажет себя лучше? Сафонов тащил, но пропускал, Шунин ждет идеальную связку в центре защиты, а пока получается удачно через раз. У «Динамо» проблем меньше, но Сперцян, Ионов и Олусегун упрямые парни, игра будет непредсказуемой.

«Химки» — «Ахмат»

- Глушаков не комментирует отставку Юрана, но это сделали все остальные. Странный ход руководства, а дальше была попытка очернить наставника обвинениями, что насторожило отдельно.

- У «Химок» лучшая по организации оборона РПЛ , помимо обороны «Зенита», а у «Ахмата» проблемы с реализацией. Резкие подходы были, но Агаларов и Ильин не порадовали Талалаева реализацией.

- В этом паре намного чаще побеждал «Ахмат», а в прошлом сезоне произошел обмен домашними викториями. Посмотрим, что Писарев предложит с листа, смена тренера у соперника – шанс для Талалаева.

«Оренбург» — «Торпедо»

- Матч уровня переименованной ФНЛ . Коллектив Бородюка не смог перестроиться на скорости РПЛ , а «Оренбургу» разок повезло с соперником – разгромили «Урал». В остальном классические аутсайдеры – одна победа в восьми матчах на двоих.

- В прошлом сезоне обменялись победами, много не забивали. Не исключено, что теперь будет нечто подобное. Но эти команды забили на двоих десять мячей (7 из них – «Оренбург»), а пропустили двадцать один. Защитные линии слабые.

- У Сычевого и его коллег будет шанс отличиться. «Оренбургу» важно набрать три очка, ведь если планируют сохранить прописку в РПЛ , то «Торпедо» в его нынешнем состоянии обязаны обыгрывать в родных стенах.

«Пари НН» — «Ростов»

- Странно, что Карпин не лидирует. Против «Динамо» его парни играли объективно лучше. Против «Локомотива» пропустили после удара в падении через себя на 94-й минуте. А вот дальше удача улыбалась – «Химки» и «Оренбург» брыкались, но проигрывали Карпину. У «Ростова» могло быть 12 пунктов из 12.

- Галактионов меняет нижегородцев, но непонятно, чем не устраивал Кержаков. Команда собралась против москвичей – «Локомотива» и ЦСКА , но уступила «Химкам» и «Сочи». Если «Ростов» по игре больше похож на столичную команду, то у «Пари НН» будут шансы?

- Забьет ли Комличенко после передачи Уткина? У Даниила гол и три ассиста, у Николая четыре мяча в четырех турах. А еще пора проснуться Полозу, может добавить голевых действий Глебов. «Ростов» — фаворит, но соперник у них упрямый.

«Спартак» — «Сочи»

- Помним, после какого матча в прошлом сезоне Федун грозился снять «Спартак» с чемпионата. После поединков против «Сочи», как и против «Краснодара», нередко возникали судейские скандалы. Надеемся, в этот раз обойдется без глупостей, ведь команды интересные и лучше бы просто сыграли в футбол.

- Гаранин дождался, когда Нобоа наберет форму, у «Сочи» три победы в четырех турах. Они выше в таблице, чем «Зенит». Проиграли бывшему тренеру – Федотов дождался разгрома, но там все могло повернуться иначе. Южане показывают хороший футбол, как и раньше.

- «Спартак» тоже в порядке, ведь после ничьей в Грозном, где сами усложнили себе жизнь – удалился Рыбус, Абаскаль собрал три победы. Соперники были непростыми, но каждый раз разница могла оказаться разгромной. Простили лишь «Урал», но моменты Соболев и Промес создавали, как и раньше.