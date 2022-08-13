«Спартак» Абаскаля пройдёт проверку «Сочи». Матчи с южанами полны скандалов

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сегодня, 11:13

Красно-белые выглядят более целостно.

Все помнят накал в матчах «Спартака» и «Сочи» в сезоне 2020/21. В первом круге – левый пенальти в ворота красно-белых и угрозы снятия с чемпионата. Во втором – конфликт в подтрибунном помещении и обвинения в расизме. Сейчас у обеих команд новые тренеры и частично обновленные составы, но нерв игры не должен потеряться.

Для «Спартака» матч – борьба за лидерство в РПЛ

Чтобы понять важность для столичного коллектива предстоящей игры, стоит оговорить несколько вводных:

- Команда из серьезных соперников играла лишь с «Краснодаром». Да и то объективно оценить уровень готовности москвичей по той встрече не получится – «быки» получили удаление в первом тайме, из-за чего все быстро свелось к преимуществу «Спартака» и действиям на открытом пространстве. Так что идеи нового тренера Гильермо Абаскаля только предстоит проверить на прочность, что возможно только в статусных матчах (Суперкубок не в счет – команда толком не вкатилась в сезон). Уверенные победы над «Оренбургом» и «Уралом» – это хорошо, по ним мы уже знаем, во что играет «Спартак» при испанце и какие у его системы минусы. Многое станет ясно по встречам с «Сочи», «Динамо» и «Зенитом», все они – в ближайшие 30 дней.

- Поединок не лишен турнирной важности. «Спартак» по очкам сравнялся с ЦСКА (по 10 баллов), но занимает второе место из-за результатов прошлого розыгрыша. «Сочи» идет на третьем месте. К этому стоит прибавить другой матч 5-го тура – «Зенит» — ЦСКА (питерцы — четвертые). Исходы этих двух встреч могут сильно изменить топ-3 РПЛ , поэтому следить надо за ними в связке. И «Спартаку», и «Сочи» помимо победы нужна осечка «армейцев» или ничейный исход. В любом случае потеря очков «Зенитом» для москвичей будет хорошим результатом – подопечные Сергея Семака свое возьмут (слишком велика разница), а так интрига растянется еще на несколько туров.

- Поиск эффективной замены травмированному Мозесу. По той форме, которую набрал нигериец, его повреждение – значительный удар по «Спартаку». Абаскаль доверил ему роль наконечника ромба в 4-3-1-2, Виктор с ней прекрасно справлялся (2 гола и радиоуправляемая предголевая из центра поля в матче с «Краснодаром»). Сейчас у наставника есть несколько вариантов. Он может доверить аналогичную роль Михаилу Игнатову или Данилу Пруцеву. Игнатов на позиции «десятки» хорош и обычно Гильермо выпускает на замену именно его. Данил подходит на более глубокую позицию (полезен в оборонительных действиях, перехвате и разгоне атаки). Или есть Антон Зиньковский – тогда потребуется перейти на 4-3-3 и разместить их с Промесом на поле без потери эффективности (Квинси тоже левый вингер).

В результате игра с «Сочи» для «Спартака» — проверка на прочность и мини-контрольная точка в турнирном расположении команд.

Для «Сочи» — вторая попытка проверки серьезным соперником

С Вадимом Гараниным в тренерском штабе «Сочи» из российских грандов сыграл лишь с ЦСКА – итог плачевный. Коллектив находится на этапе строительства и набирает очки там, где должен это делать. Со «Спартаком» будет сложнее – об этом говорит игровой стиль обеих команд. Гаранин привык ставить своим командам открытый атакующий футбол и уже встречался с красно-белыми в Кубке России. Сыграл смело, от своих идей отказываться не стал. Но такой соперник идеально подчеркивает сильные стороны москвичей образца последних лет. Появляется открытое пространство, которым «Спартак» умеет пользоваться. Поединок с «Енисеем» закончился уверенной победой москвичей.

Встреча «Сочи» со «Спартаком» в РПЛ – вторая попытка проверки идей Гаранина на прочность. Причем с точки зрения игр с красно-белыми, так и с позиции матчей против грандов.

Важным вопросом будет место в стартовом составе Кристиана Нобоа, который в последние годы оказывает значительное влияние на игру южан. Тренерский штаб «Сочи» в первых турах не решался выпускать эквадорца с первых минут, что привело к конфликту. Ряд высказываний Кристиана в медиа показывал его недовольство действиями тренеров. На матч с «Ахматом» Нобоа вышел с первых минут – и забил оба гола южан. Позднее забил «Пари НН». Но это не отменяет того факта, что с соперниками уровня ЦСКА и «Спартака» бегать придется значительно больше. Эту дилемму и предстоит решить Точилину с Гараниным – пример «Урала» с отказом от лидера в старте может в этом помочь.

Помимо Нобоа результат приносит Артур Юсупов (гол + ассист), в роли ассистента раскрылся Артем Макарчук. Остальные де-юре лидеры «Сочи» на себя взять игру не могут – Владислав Сарвели забил лишь раз, хотя бьет по воротам больше всех в команде. Никита Бурмистров сконцентрировался на работе в отборе.

В пределах ближайших 30 дней сочинцы из серьезных соперников в Российской Премьер-лиге встретятся с «Ростовом» (20 августа), «Краснодаром» (3 сентября) и «Динамо» (9 сентября). Эти матчи могут откатить южан на более дальние позиции в турнирной таблице.

Прогноз «Соккер.ру»: многое решит план «Сочи» на игру. Решат играть открыто, как «Енисей» в полуфинале Кубка России, – подбор игроков красно-белых позволит добыть уверенную победу (даже с учетом того, что состав южан сильнее красноярцев). В целом столичный коллектив смотрится более понятно и цельно, Абаскаль быстро внедрил свои идеи, к тому же не подводит реализация. В игре с «Сочи» рискнем отдать предпочтение «Спартаку».