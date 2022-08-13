«Спартак» Абаскаля пройдёт проверку «Сочи». Матчи с южанами полны скандалов

Красно-белые выглядят более целостно.
Все помнят накал в матчах «Спартака» и «Сочи» в сезоне 2020/21. В первом круге – левый пенальти в ворота красно-белых и угрозы снятия с чемпионата. Во втором – конфликт в подтрибунном помещении и обвинения в расизме. Сейчас у обеих команд новые тренеры и частично обновленные составы, но нерв игры не должен потеряться.
Для «Спартака» матч – борьба за лидерство в РПЛ
Чтобы понять важность для столичного коллектива предстоящей игры, стоит оговорить несколько вводных:
- Команда из серьезных соперников играла лишь с «Краснодаром». Да и то объективно оценить уровень готовности москвичей по той встрече не получится – «быки» получили удаление в первом тайме, из-за чего все быстро свелось к преимуществу «Спартака» и действиям на открытом пространстве. Так что идеи нового тренера Гильермо Абаскаля только предстоит проверить на прочность, что возможно только в статусных матчах (Суперкубок не в счет – команда толком не вкатилась в сезон). Уверенные победы над «Оренбургом» и «Уралом» – это хорошо, по ним мы уже знаем, во что играет «Спартак» при испанце и какие у его системы минусы. Многое станет ясно по встречам с «Сочи», «Динамо» и «Зенитом», все они – в ближайшие 30 дней.
- Поединок не лишен турнирной важности. «Спартак» по очкам сравнялся с ЦСКА (по 10 баллов), но занимает второе место из-за результатов прошлого розыгрыша. «Сочи» идет на третьем месте. К этому стоит прибавить другой матч 5-го тура – «Зенит» — ЦСКА (питерцы — четвертые). Исходы этих двух встреч могут сильно изменить топ-3 РПЛ, поэтому следить надо за ними в связке. И «Спартаку», и «Сочи» помимо победы нужна осечка «армейцев» или ничейный исход. В любом случае потеря очков «Зенитом» для москвичей будет хорошим результатом – подопечные Сергея Семака свое возьмут (слишком велика разница), а так интрига растянется еще на несколько туров.
- Поиск эффективной замены травмированному Мозесу. По той форме, которую набрал нигериец, его повреждение – значительный удар по «Спартаку». Абаскаль доверил ему роль наконечника ромба в 4-3-1-2, Виктор с ней прекрасно справлялся (2 гола и радиоуправляемая предголевая из центра поля в матче с «Краснодаром»). Сейчас у наставника есть несколько вариантов. Он может доверить аналогичную роль Михаилу Игнатову или Данилу Пруцеву. Игнатов на позиции «десятки» хорош и обычно Гильермо выпускает на замену именно его. Данил подходит на более глубокую позицию (полезен в оборонительных действиях, перехвате и разгоне атаки). Или есть Антон Зиньковский – тогда потребуется перейти на 4-3-3 и разместить их с Промесом на поле без потери эффективности (Квинси тоже левый вингер).
В результате игра с «Сочи» для «Спартака» — проверка на прочность и мини-контрольная точка в турнирном расположении команд.
Для «Сочи» — вторая попытка проверки серьезным соперником
С Вадимом Гараниным в тренерском штабе «Сочи» из российских грандов сыграл лишь с ЦСКА – итог плачевный. Коллектив находится на этапе строительства и набирает очки там, где должен это делать. Со «Спартаком» будет сложнее – об этом говорит игровой стиль обеих команд. Гаранин привык ставить своим командам открытый атакующий футбол и уже встречался с красно-белыми в Кубке России. Сыграл смело, от своих идей отказываться не стал. Но такой соперник идеально подчеркивает сильные стороны москвичей образца последних лет. Появляется открытое пространство, которым «Спартак» умеет пользоваться. Поединок с «Енисеем» закончился уверенной победой москвичей.
Встреча «Сочи» со «Спартаком» в РПЛ – вторая попытка проверки идей Гаранина на прочность. Причем с точки зрения игр с красно-белыми, так и с позиции матчей против грандов.
Важным вопросом будет место в стартовом составе Кристиана Нобоа, который в последние годы оказывает значительное влияние на игру южан. Тренерский штаб «Сочи» в первых турах не решался выпускать эквадорца с первых минут, что привело к конфликту. Ряд высказываний Кристиана в медиа показывал его недовольство действиями тренеров. На матч с «Ахматом» Нобоа вышел с первых минут – и забил оба гола южан. Позднее забил «Пари НН». Но это не отменяет того факта, что с соперниками уровня ЦСКА и «Спартака» бегать придется значительно больше. Эту дилемму и предстоит решить Точилину с Гараниным – пример «Урала» с отказом от лидера в старте может в этом помочь.
Помимо Нобоа результат приносит Артур Юсупов (гол + ассист), в роли ассистента раскрылся Артем Макарчук. Остальные де-юре лидеры «Сочи» на себя взять игру не могут – Владислав Сарвели забил лишь раз, хотя бьет по воротам больше всех в команде. Никита Бурмистров сконцентрировался на работе в отборе.
В пределах ближайших 30 дней сочинцы из серьезных соперников в Российской Премьер-лиге встретятся с «Ростовом» (20 августа), «Краснодаром» (3 сентября) и «Динамо» (9 сентября). Эти матчи могут откатить южан на более дальние позиции в турнирной таблице.
Прогноз «Соккер.ру»: многое решит план «Сочи» на игру. Решат играть открыто, как «Енисей» в полуфинале Кубка России, – подбор игроков красно-белых позволит добыть уверенную победу (даже с учетом того, что состав южан сильнее красноярцев). В целом столичный коллектив смотрится более понятно и цельно, Абаскаль быстро внедрил свои идеи, к тому же не подводит реализация. В игре с «Сочи» рискнем отдать предпочтение «Спартаку».
в результате чего? чем Сочи от Оренбурга отличается? двумя подареными пенальти
в результате чего? чем Сочи от Оренбурга отличается? двумя подареными пенальти
Главное, чтобы рефери не питерский свисток мусолил
Главное, чтобы рефери не питерский свисток мусолил
Как не крути, а Абаскаль возвращает надежду Спартаку в новом сезоне на чемпионство, после четырёх туров оно близко. Все об этом говорят, НО многие забывают, что сезон только начался, впереди многое поменяется. На данный момент испанский специалист должен быть доволен, потому что с его приходом игра красно-белых оживилась стала яркой, открытой.
Сочинцы неплохо выглядят даже после ухода Федотова, но последние победы брали с трудом. Преимущество в один мяч трудно назвать комфортным, учитывая, что всю работу выполняет Нобоа.
Ну а так что, обе команды сейчас в хорошем физическом и показывают хорошие результаты в последних матчах, но все же учитывая то что сочинцы очень неудобный соперник для москвичей, думаю что «южане» наберут очки в этой встрече, а сам матч вероятнее всего будет осторожным и с низовым тоталом.
Как не крути, а Абаскаль возвращает надежду Спартаку в новом сезоне на чемпионство, после четырёх туров оно близко. Все об этом говорят, НО многие забывают, что сезон только начался, впереди многое поменяется. На данный момент испанский специалист должен быть доволен, потому что с его приходом игра красно-белых оживилась стала яркой, открытой.
Сочинцы неплохо выглядят даже после ухода Федотова, но последние победы брали с трудом. Преимущество в один мяч трудно назвать комфортным, учитывая, что всю работу выполняет Нобоа.
Ну а так что, обе команды сейчас в хорошем физическом и показывают хорошие результаты в последних матчах, но все же учитывая то что сочинцы очень неудобный соперник для москвичей, думаю что «южане» наберут очки в этой встрече, а сам матч вероятнее всего будет осторожным и с низовым тоталом.
Удачи и победы Красно-Белым!
Удачи и победы Красно-Белым!