Федотов попробует сотворить сенсацию в Санкт-Петербурге. Травма Клаудиньо может помочь

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сегодня, 20:55

Федотов хорош против «Зенита»

В эти выходные ЦСКА Федотова ожидает серьезное испытание, которое проходят единицы – матч против «Зенита» в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне Премьер-Лиги поражение «сине-бело-голубым» в домашней для них встрече смог нанести только «Сочи». Тренировал южан как раз Федотов, что делает предстоящую игру в разы интереснее.

Что говорит в пользу ЦСКА

- «Армейцы» начинали сезон с настолько маленькой обоймой, что центрального защитника играл Бактиер Зайнутдинов, а центрхав Иван Облаков выходил левым латералем. Проблемы с составом отмечал и Владимир Федотов – он прямым текстом говорил, что требуется усиление. Боссы «красно-синих» тренера услышали – за две недели «армейцы» подписали бразильского левого защитника Мойсеса (он заменяет Облякова), Виктора Мендеса и Сашу Зделара в центр полузащиты. Пока игроки адаптируются к новой команде, так что выходят на замену – теперь ожидать, что ЦСКА быстро устанет и просядет в чемпионате к осени, больше не приходится.

- При том, что москвичи находятся в стадии перестройки, заранее отдавать победу «Зениту» не стоит. Во-первых, Кучаев, Мухин и Обляков, которые сейчас играют в центре поля и на левом фланге, с ролью игроков основы справляются – по игре «красно-синие» не просели. Во-вторых, Федотов всегда эталонно справлялся даже с проблемными командами (полупустой «Оренбург» остался в РПЛ в сезоне 2018/19). Об этом говорят и результаты команды в первых турах.

- Карраскаль и Медина раскрылись по-новому. В тройке нападения с Чаловым они много создают в атаке. Игроки быстро распределили роли между собой. Хорхе создает моменты на индивидуальном мастерстве и наиболее нацелен на удар. В первых турах он берет игру на себя и протаскивает мяч. Медина снабжает игроков на острие передачами и иногда бьет сам. Чалов располагается на острие, но может сместиться в зону куда летит мяч и побороться за него. Освободившееся пространство в центре нападения заполняет кто-то из пары Медина-Карраскаль.

- Игру пропускает сразу несколько игроков основы «Зенита»: Даниил Одоевский, Клаудиньо и Далер Кузяев. Первый играл на воротах во всех матчах на старте РПЛ , но получил красную карточку в поединке с «Ахматом». Через второго проходило большинство атак питерцев, он качественно закрывал позицию восьмерки – бразилец получил травму в той же встрече. Кузяев был бы первым кандидатом на замену травмированному Клаудиньо, но Далер и сам пропускает игры из-за повреждения. Москвичи могут сыграть на слабом месте в полузащите.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Зайнутдинов, Дивеев, Набабкин – Обляков, Мендес, Мухин, Гайич – Карраскаль, Чалов, Медина.

Что говорит в пользу «Зенита»

- Лидеры «Зенита» давно играют друг с другом, на замену выходят статусные футболисты – Бакаев играл в основе «Спартака», Сергеев еще прошлой весной в «Зените» был игроком основы. У столичного клуба нет такого запаса прочности, игроки замены не до конца встроены в игровую модель, но в стартовом составе собраны достаточно сильные футболисты. Если подопечные Владимира Федотова хотят добиться результата, качественный задел надо подготовить в первом тайме.

- «Зенит» выглядит более цельно – как на игровом уровне, так и на уровне клубной структуры. Серия моментов, когда питерцы будут принимать решения чуть быстрее, раз за разом начнет приводить к образованию свободных зон.

- Пункт, вытекающий из первого: при нынешнем положении дел «Зенит» и ЦСКА – команды разного статуса. Это видно по расстановке сил в Российской Премьер-Лиге. Для московской команды стало пугающей нормой занимать 5-е место на протяжении последних двух сезонов, а «сине-бело-голубые» доминируют в чемпионате. Даже 1 балл «армейцы» в матче с коллективом из Санкт-Петербурга в последний раз забирали в далеком 2019 году.

- Домашний стадион. Питерцы единственный раз проиграли на своем поле в минувшем сезоне – 3 очка из Санкт-Петербурга увез «Сочи» Федотова. Собираются на «Газпром Арене» от 26 тысяч зрителей, на «Локомотив» пришли 35 163 человека. Возможно, с введением Fan ID ситуация изменится, но на ЦСКА наверняка придет не меньше 30 тысяч болельщиков.

Ориентировочный стартовый состав «Зенита»: Кержаков – Сантос, Чистяков, Родригао, Сутормин – Вендел, Барриос, Малком – Мостовой, Сергеев, Бакаев.

Полезно знать о противостоянии

- Федотов – единственный тренер, чья команда в минувшем смогла отнять очки у «Зенита» в обоих матчах. Этот факт становится еще более значимым из-за победы в Санкт-Петербурге. За исключением «Сочи» Федотова лишь «Ростов» смог сыграть вничью на «Газпром Арене».

- Общий счет последних пяти очных матчей ЦСКА и «Зенита» — 11:3 в пользу питерцев. Причем все они завершились победой «сине-бело-голубых».

- Команды всегда устраивают голевую феерию (исключение – 6 тур РПЛ -2021/22). Встреча в эти выходные наверняка станет такой же – забить могут обе команды («Зениту» будет сложно удержать Карраскаля-Чалова-Медину, ЦСКА – Мостового-Сергеева-Бакаева).