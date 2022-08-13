Молодой «Локомотив» учится плавать с камнем на шее. Немцы принесли идеологию вместо идей

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сегодня, 17:32

На игру москвичей тяжело смотреть.

Идеология Рагника не помогает «Локомотиву»

В чём разница между религией и идеологией? Первая описывает нечто священное, во что предлагает верить, а вторая пытается сделать священным само описание. В результате практическое следование идеологии ведет к разрушению, ведь в футболе и жизни созидание связано со свободой. Или хотя бы борьбой за оную. Когда Рангник и Цорн придумывали новую колею для «Локомотива» — долой стариков, даешь молодежь и отправку Бека Бека в «Ниццу» за 12 млн евро, то создавали идеологию, где результат вторичен.

Старики Маркс и Энгельс довоевались с классической немецкой философией до создания собственной жестокой доктрины, а после их смерти мир идеологий пару раз искупался в крови. В футболе ставки намного ниже, ущерб только моральный и финансовый, но фанатам «Локомотива» от этого не легче. Растерянная немецкая парочка – Циннбауэр и Комппер, словно пародия на бородатых немцев, которые изменили судьбу мира. Идеология Рангника, которую исповедует Цорн, здесь и сейчас вредит московскому клубу.

Ладно, Худяков не умеет играть ногами и плохо руководит обороной, зато талантливый. Допустим, Гильерме на лавке это не идеологическое решение, а логичное. Но Рыбусу в «Спартаке» дали меньше денег, чем в «Локомотиве». Поляк мог остаться, но его вышвырнули из-за возраста. Надо же объяснить совету директоров РЖД , зачем ЦСКА подарили много миллионов за Тикнизяна и Марадшвили. Хотя бы один должен быть в основе. Идеология, что молодые всегда лучше ветеранов, глупая, если не базируется на поисках игровой свободы. Фергюсона поставил на «птенцов», поскольку те пили намного меньше, чем ветераны, а играли шикарно.

«Аякс» и «Бенфика» выбирают молодых, ведь десятилетиями выстраивали неповторимую систему. Там не идеология, а проработанная бизнес-идея. «Локомотивы» Лоськова и Маминова, Денисова и Чорлуки не были молодежными командами ни по подходу, ни по смыслу. Семин – рекордсмен РПЛ по количеству матчей среди тренеров, слепо юным не доверял. Можно было не забавного Мампасси подписать, а найти крутого бразильца вместо Пабло. Вместо Крыховяка стоило взять опытного полузащитника из Южной Америки. Карпукас не сильнее Мухина. Сказали, что теперь в основе молодые, а дальше хоть трава не расти. Но ведь Смолов может забить в пять раз больше голов в РПЛ , чем Игнатьев – еще одна молодая ставка, вызывающая справедливые вопросы.

Отказаться от доктрины – признать поражение

Даже мазохисты не любят проигрывать. «Локомотиву» полезно знать мировую и футбольную историю, идеология делает ее последователям хуже. Например, как только в чемпионате, который живет на бюджетные деньги, «ставка на молодых», то это первый шаг к судьбе «Анжи». Вот только если «Локомотив» признает, что становится безликим середняком, из которого начнут удирать – Баринов и Изидор на очереди, то надо назвать виновных. Клуб упрямо держится за идеологию, привнесенную Рагником, который в австрийских горах горя не знает, боится коренных перемен.

Есть и плюс — руководство РЖД сохранило дистанцию от команды, ошибку Федуна в «Спартаке» не повторили. Могут сыграть классическую роль «Deus ex machina»? Но не случайно такой прием всегда означал неправдоподобную развязку. Вряд ли «Локомотив» можно починить по щелчку пальцев, даже если вернут Семина или пригласить, например, Кержакова. Хотя бы потому, что Кикнадзе, Геркус и Смородская ставили на результат, а тот чаще стоит на плечах опыта. «Локомотив» копировал «Зенит», даже имел приятное преимущество – академию. Но теперь таланты, как Иосифов и Мухин, с радостью сбегают.

А вот крутых легионеров в «Локомотиве» удерживали дикими зарплатами – порой выше, чем в «Зените», и еврокубками. Обстоятельства вынудили искать новую концепцию, с этим не спорим, но чтобы стать клубом-трамплином для талантов, надо побеждать. И играть красиво, а «Локомотив» положился на сэйвы Худякова, чтобы не проиграть дома «Крыльям Советов». Позже пропустили, кивали на жару как причину позиционной работы без чужих ворот, но по факту без пенальти и угловых не могли ничего создать. «Железнодорожники» были непонятными до старта, а теперь пугающе предсказуемые.

У «Локомотива» футбол в стиле пенсионеров

Когда говорят о переходе Дзюбы в «Краснодар», то это логичный слух. У коллектива Сафонова и Сперцяна тренер без харизмы. Это не значит, что Сторожук не имеет характера или квалификации, но он точно не лидер команды в классическом понимании, как Конте или Симеоне. Значит, яркий человек в заявке пригодится. Но «Краснодар» живет иначе. Вынужденно попали в мир, где сбылась мечта о воспитанниках в основе, хотя раньше постоянно играли опытные легионеры. Так что «горожане» сохранят стиль с Дзюбой или без него. А вот «Локомотив» Артем мог бы изменить к лучшему, насколько все плохо.

У москвичей ни обороны, ни атаки, ни флангов, ни опорной зоны. Одни потери мяча. На поле молодежь, а играют, как пенсионеры. Мампасси думает в три раза медленнее, чем Чорлука в худших матчах. Едвай и Тикнизян – такие же. Живоглядов вдруг стал важным, но не стал из-за этого стабильным. Баринов сожалеет, что не в «Зените» или в «Валенсии». Изидор открыто сказал, что уйдет, а вот рвение с весны на лето не перенес. Камано, хотя опытнее, чем француз, не смог сильно пробить пенальти – отдал мяч в руки Ломаеву. Напомнить, что Франсуа остался зимой лишь из-за травмы, а ему нашли новый клуб и не рассчитывали?

А парадокс в том, что результаты ужасные, но «Локомотив» уже сказочно везет на старте сезона. Например, «Крылья Советов» тоже не готовы к жизни «Аякса», иначе разорвали бы москвичей до перерыва. Самарцы потеряли сильных игроков, без них качество футбола изменилось, резерва нет. Ошибок у команды заметно больше, хотя Осинькин намного лучше контролирует свою команду. У «Крыльев Советов» сохранился стиль, ширина, контратаки. А вот «Локомотив» ни рыба ни мясо. Зато Худяков потащил пенальти, а это математическая аномалия. Была еще бисиклета Марадишвили, которая спасла с «Ростовом».

Против «Пари НН» повезло, что забили первыми. Иначе могли проиграть в матче, где по ударам москвичи заслужили разницу 30:2. Обиднее всего, что «Локомотив» сам во всем виноват. Потратили десятки миллионов евро на игроков, которые не приносят пользу, часть уже потеряли. Были второй командой РПЛ , а могут оказаться худшим богатым клубом нового сезона. Видно, что отдельные футболисты стараются. Могут выдать не стыдный, хотя и бледный отрезок. Например, на час игры сделали «Зенит», которого боялись, таким же безликим, как сами. А дальше пропустили пять голов, ведь не может удача всегда быть на стороне Худякова.

«Локомотив» — главное разочарование старта сезона, хождение по мукам вместо осмысленного движения вперед. Зато о большом везении неслучайно сказано, ведь «Крылья Советов» привезли второе пенальти и спасли москвичей от поражения. Новая клубная идеология на месте, а свежих тренерских идей нет. Футболисты бегают сами по себе, а это всегда путь к большому стратегическому поражению. Дожили, что «Локомотив» без побед в пяти турах, но это удача – поражений могло быть больше.