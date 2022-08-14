Кастинг на роль третьей силы в АПЛ. За «Челси» говорит серия против «шпор»

Конте разбил лоб, пытаясь отправить Тухеля в нокаут.
«Челси» обожает унижать «Тоттенхэм»
Тринадцать матчей без побед «шпор» – неприлично длительная серия в пользу «Челси». Пусть речь не о дерби Северного Лондона, но «шпоры» в отчаянии. Речь о каше из игр АПЛ и кубковых поединков, где соперник может использовать экспериментальный состав. Испытали идеи и подходы разных тренеров против «Челси», ничего не сработало. Конте лично сыграл три матча против Тухеля в прошлом сезоне, все три проиграл. Для сравнения, против Клоппа у него в шести играх всего одно поражение.
В карьере Антонио нет соперника, которому он проиграл четыре матча из четырех. Даже Венгер, который уступил итальянцу один раз в восьми встречах, трижды играл с Конте вничью, а вот Тухель непреклонен – три победы подряд. У «Челси» пять подряд успехов против «шпор», причем в этих матчах Кейн и компания не забили ни одного мяча. Пора говорить о фобии. С учетом, что Менди в порядке, его тройка защитников состоит из одних ветеранов, не склонных к панике, в середине поля у «Челси» Канте и Жоржиньо, фланги живые, а Стерлинг, Хаверц и Маунт пытаются играть без форварда, то задача Конте не стала проще.
Показательно также, что «Челси» в 13 из последних 15 домашних матчей против «Тоттенхэма» забивает минимум два мяча. При этом сами «шпоры» на выезде играют неплохо, умеют не пропускать. Но не в этом дерби. Лишь дважды за десять лет в противостоянии были нулевые ничьи. И хотя за последние годы видели лишь один разгром – Тухель при помощи игроков обороны разнес Нуну Эшпириту Санту в гостях, сегодня у Конте невероятно сложное испытание. Уже показывал «Челси» свою схему «3-4-3» и различные ее вариации, но соседей не впечатлил. В последний раз «шпорам» в АПЛ проигрывал еще Сарри. Тогда лишь Жиру в концовке ответил на голы Алли, Кейна и Сона, порадовавшие Почеттино четыре года назад.
Тухель и Конте подчинили себе селекцию
Когда Леви позволяет тренеру отдать 100 млн евро за людей для запаса, а затем выдает зарплату 33-летнему Перишичу, потому что так хочет Конте, то это символ большого доверия. У соседей похожая история. Новый владелец «Челси» сразу пообещал Тухелю больше власти. И хотя Томас в итоге устроил скандал на весь мир, высказав претензии к селекции, ему везут новичков. С Фофана ведут переговоры, форварда точно ищут. «Челси» отдал почти 200 млн евро на новых игроков, без трансферов тренера не оставили.
Но метафора об ударе головой, которую Конте разбивает о построения Тухеля в «Челси», выбрана не случайно. Ни разу Антонио, который понимает, что его бывший клуб сохранил в себе ДНК Моуриньо, не взломал защиту Менди. «Челси» остался «стеной». У них не было пока успешного строго атакующего варианта, зато чтят тренды АПЛ. Видели игру без чистого форварда, высокие яркие фланги – Кукурелью подписали, чтобы Чилуэлл еще лучше работал в атаке. Есть физически развитые центральные защитники, вратарь, который «тащит», как Алиссон.
«Тоттенхэм» тоже следует трендам, и тоже не определился с природой. Слишком неудачливые ребята, чтобы побеждать, играя строго от обороны, как любил раньше Конте. Слишком яркие монстры впереди, чтобы Антонио свято верил, что именно защитники Дайер и Дэвис сделают его чемпионом АПЛ. Наверное, именно в линии обороны у «Тоттенхэма» недобор людей, с которыми можно охотиться за звездами. Но появился Перишич – хорват может занять весь левый фланг со временем, как в «Интере». При взгляде на «шпор» можно увидеть фаворита многих серьезных лиг. Но в АПЛ могут остаться без ЛЧ, ведь «Арсенал» тоже усиливался, новички Артеты приносят важные победы.
Близки по уровню, но слабее фаворитов
«Тоттенхэм» обыгрывал «Манчестер Сити», чем помогал «Ливерпулю». «Челси» дважды отбирал очки у Клоппа, подыграли Гвардиоле, который опередил Юргена в таблице на один пункт. Косвенно «Челси» и «Тоттенхэм» влияют на определение чемпиона Англии, сил хватает. Но лондонцы не были чемпионами со времен Конте. А «шпоры» серьезно не боролись за первое место с апреля 2016 года, когда «Лестер» Раньери опережал их всего на два пункта после двадцать седьмого тура. Через год Конте сохранил дистанцию, «шпоры» снова не перешли в ранг обладателя большого трофея.
Сейчас о титуле можно лишь мечтать, но «Тоттенхэм» — гранд второго эшелона. У них невероятные форварды. Сон разделил «Золотую бутсу» с Салахом, а Кейну лишь хандра после сорванного трансфера в «Манчестер Сити» помешала за ними угнаться. Конте – тренер-чемпион. Льорис, Ромеро и Хейбьерг, когда на пике формы, являются футболистами мирового класса. Таких людей у «Челси» больше, но «Тоттенхэм» с учетом летних трансферов держится близко по потенциалу. Ожидаемо именно два столичных клуба чаще всего ставят в финальную тройку в прогнозах.
И все-таки нельзя поставить знак равенства между «Челси» и «Тоттенхэмом». «Аристократы» — те, кем «шпоры» мечтают стать. Первая команда выигрывала Лигу чемпионов, а вторая не смогла покорить Лигу конференций. Результаты личных встреч тоже важны. Тухель обыгрывал Конте. Ничья или победа «Челси» сохранит старый уклад вещей, а вот успех «Тоттенхэма» откроет новую главу. «Шпоры» сохранили лидеров, усилили скамейку, обзавелись ребятами, которые бывали чемпионами – Бентанкур, Ленгле и Перишич выигрывали большие лиги. Пока Тухель сожалеет, что ему не хватает мощи для штурма вершины, но так ли «Челси» далеко от Гвардиолы и Клоппа?
Впереди необычный сезон с длительной паузой. Все лидеры АПЛ набирали резерв, переживая из-за зимних катарских травм. А ЧМ-2022 подарит новых героев и будет трансферная зима. А летом нужно выяснить, кто готов лучше. «Челси» в прошлом сезоне по xG уступил «Лиону» — Лукаку не заиграл, а Джеймс или Чилуэлл в чужой штрафной вместе с «ложными девятками» могут не повторить успех с более банальным подходом последних чемпионов, подписавших Холанда и Нуньеса. «Тоттенхэм» близок по всем показателям к «Челси», ведь Конте умеет перестраивать неудачливых – делал это с «Ювентусом» после вылета в Серию В, а затем с «Интером» после одиннадцати лет ожидания.
Да и «Челси» поднял с десятого места сразу на первое. Не будем дурачиться, обещая «Тоттенхэму» сенсационный титул, хотя всякое в АПЛ бывает. Не будем переоценивать стартовую победу, хотя ее одержали без голов Сона и Кейна, показали запас прочности. Но если Конте сегодня довольствуется ничьей, то откажется от своего принципа – сражаться, даже если сам даешь 1 % на победу. Именно так итальянец оценивал вероятность занять четвертое место, но с задачей справился. Команды похожи, тренеры – максималисты, осталось подарить зрителям классный футбол в первом центральном матче нового сезона, в котором пока внимание отвлек на себя бедовый МЮ.
То есть первые два места уже даже не обсуждаемо?....:)))))))
Еще по ходу прошлого сезона Конте перестроил Шпоры под себя, а минувшим летом уже полноценно готовил команду к сезону. Он позаботился о новичках, но пока не ломает уже сыгранный состав. Кроме того, итальянец охотно работал над физической готовностью игроков этим летом и поэтому Шпоры подошли к старту в отличной форме.
А вот о Челси того же я не скажу. В первом туре команда смотрелась не лучшим образом. Да и в предсезонке синие не впечатлили. Кроме того, в составе Тухеля есть заметные перемены ( Кристенсен перебрался в Барсу, а приглашенный ему на замену Кулибали у меня пока вызывает вопросы....сумеет ли он адаптироваться к английскому футболу....).
Ну а так что, интересный факт, Тоттенхэм не может победить Челси в основное время на протяжении 12-ии матчей!!!!!! (за это время был всего один успех Шпор - в серии пенальти 1/8 финала Кубка Лиги в 2020 году....).
То есть первые два места уже даже не обсуждаемо?....:)))))))
Еще по ходу прошлого сезона Конте перестроил Шпоры под себя, а минувшим летом уже полноценно готовил команду к сезону. Он позаботился о новичках, но пока не ломает уже сыгранный состав. Кроме того, итальянец охотно работал над физической готовностью игроков этим летом и поэтому Шпоры подошли к старту в отличной форме.
А вот о Челси того же я не скажу. В первом туре команда смотрелась не лучшим образом. Да и в предсезонке синие не впечатлили. Кроме того, в составе Тухеля есть заметные перемены ( Кристенсен перебрался в Барсу, а приглашенный ему на замену Кулибали у меня пока вызывает вопросы....сумеет ли он адаптироваться к английскому футболу....).
Ну а так что, интересный факт, Тоттенхэм не может победить Челси в основное время на протяжении 12-ии матчей!!!!!! (за это время был всего один успех Шпор - в серии пенальти 1/8 финала Кубка Лиги в 2020 году....).