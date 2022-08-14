Кастинг на роль третьей силы в АПЛ. За «Челси» говорит серия против «шпор»

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сегодня, 13:30

Конте разбил лоб, пытаясь отправить Тухеля в нокаут.

«Челси» обожает унижать «Тоттенхэм»

Тринадцать матчей без побед «шпор» – неприлично длительная серия в пользу «Челси». Пусть речь не о дерби Северного Лондона, но «шпоры» в отчаянии. Речь о каше из игр АПЛ и кубковых поединков, где соперник может использовать экспериментальный состав. Испытали идеи и подходы разных тренеров против «Челси», ничего не сработало. Конте лично сыграл три матча против Тухеля в прошлом сезоне, все три проиграл. Для сравнения, против Клоппа у него в шести играх всего одно поражение.

В карьере Антонио нет соперника, которому он проиграл четыре матча из четырех. Даже Венгер, который уступил итальянцу один раз в восьми встречах, трижды играл с Конте вничью, а вот Тухель непреклонен – три победы подряд. У «Челси» пять подряд успехов против «шпор», причем в этих матчах Кейн и компания не забили ни одного мяча. Пора говорить о фобии. С учетом, что Менди в порядке, его тройка защитников состоит из одних ветеранов, не склонных к панике, в середине поля у «Челси» Канте и Жоржиньо, фланги живые, а Стерлинг, Хаверц и Маунт пытаются играть без форварда, то задача Конте не стала проще.

Показательно также, что «Челси» в 13 из последних 15 домашних матчей против «Тоттенхэма» забивает минимум два мяча. При этом сами «шпоры» на выезде играют неплохо, умеют не пропускать. Но не в этом дерби. Лишь дважды за десять лет в противостоянии были нулевые ничьи. И хотя за последние годы видели лишь один разгром – Тухель при помощи игроков обороны разнес Нуну Эшпириту Санту в гостях, сегодня у Конте невероятно сложное испытание. Уже показывал «Челси» свою схему «3-4-3» и различные ее вариации, но соседей не впечатлил. В последний раз «шпорам» в АПЛ проигрывал еще Сарри. Тогда лишь Жиру в концовке ответил на голы Алли, Кейна и Сона, порадовавшие Почеттино четыре года назад.

Тухель и Конте подчинили себе селекцию

Когда Леви позволяет тренеру отдать 100 млн евро за людей для запаса, а затем выдает зарплату 33-летнему Перишичу, потому что так хочет Конте, то это символ большого доверия. У соседей похожая история. Новый владелец «Челси» сразу пообещал Тухелю больше власти. И хотя Томас в итоге устроил скандал на весь мир, высказав претензии к селекции, ему везут новичков. С Фофана ведут переговоры, форварда точно ищут. «Челси» отдал почти 200 млн евро на новых игроков, без трансферов тренера не оставили.

Но метафора об ударе головой, которую Конте разбивает о построения Тухеля в «Челси», выбрана не случайно. Ни разу Антонио, который понимает, что его бывший клуб сохранил в себе ДНК Моуриньо, не взломал защиту Менди. «Челси» остался «стеной». У них не было пока успешного строго атакующего варианта, зато чтят тренды АПЛ . Видели игру без чистого форварда, высокие яркие фланги – Кукурелью подписали, чтобы Чилуэлл еще лучше работал в атаке. Есть физически развитые центральные защитники, вратарь, который «тащит», как Алиссон.

«Тоттенхэм» тоже следует трендам, и тоже не определился с природой. Слишком неудачливые ребята, чтобы побеждать, играя строго от обороны, как любил раньше Конте. Слишком яркие монстры впереди, чтобы Антонио свято верил, что именно защитники Дайер и Дэвис сделают его чемпионом АПЛ . Наверное, именно в линии обороны у «Тоттенхэма» недобор людей, с которыми можно охотиться за звездами. Но появился Перишич – хорват может занять весь левый фланг со временем, как в «Интере». При взгляде на «шпор» можно увидеть фаворита многих серьезных лиг. Но в АПЛ могут остаться без ЛЧ , ведь «Арсенал» тоже усиливался, новички Артеты приносят важные победы.

Близки по уровню, но слабее фаворитов

«Тоттенхэм» обыгрывал «Манчестер Сити», чем помогал «Ливерпулю». «Челси» дважды отбирал очки у Клоппа, подыграли Гвардиоле, который опередил Юргена в таблице на один пункт. Косвенно «Челси» и «Тоттенхэм» влияют на определение чемпиона Англии, сил хватает. Но лондонцы не были чемпионами со времен Конте. А «шпоры» серьезно не боролись за первое место с апреля 2016 года, когда «Лестер» Раньери опережал их всего на два пункта после двадцать седьмого тура. Через год Конте сохранил дистанцию, «шпоры» снова не перешли в ранг обладателя большого трофея.

Сейчас о титуле можно лишь мечтать, но «Тоттенхэм» — гранд второго эшелона. У них невероятные форварды. Сон разделил «Золотую бутсу» с Салахом, а Кейну лишь хандра после сорванного трансфера в «Манчестер Сити» помешала за ними угнаться. Конте – тренер-чемпион. Льорис, Ромеро и Хейбьерг, когда на пике формы, являются футболистами мирового класса. Таких людей у «Челси» больше, но «Тоттенхэм» с учетом летних трансферов держится близко по потенциалу. Ожидаемо именно два столичных клуба чаще всего ставят в финальную тройку в прогнозах.

И все-таки нельзя поставить знак равенства между «Челси» и «Тоттенхэмом». «Аристократы» — те, кем «шпоры» мечтают стать. Первая команда выигрывала Лигу чемпионов, а вторая не смогла покорить Лигу конференций. Результаты личных встреч тоже важны. Тухель обыгрывал Конте. Ничья или победа «Челси» сохранит старый уклад вещей, а вот успех «Тоттенхэма» откроет новую главу. «Шпоры» сохранили лидеров, усилили скамейку, обзавелись ребятами, которые бывали чемпионами – Бентанкур, Ленгле и Перишич выигрывали большие лиги. Пока Тухель сожалеет, что ему не хватает мощи для штурма вершины, но так ли «Челси» далеко от Гвардиолы и Клоппа?

Впереди необычный сезон с длительной паузой. Все лидеры АПЛ набирали резерв, переживая из-за зимних катарских травм. А ЧМ -2022 подарит новых героев и будет трансферная зима. А летом нужно выяснить, кто готов лучше. «Челси» в прошлом сезоне по xG уступил «Лиону» — Лукаку не заиграл, а Джеймс или Чилуэлл в чужой штрафной вместе с «ложными девятками» могут не повторить успех с более банальным подходом последних чемпионов, подписавших Холанда и Нуньеса. «Тоттенхэм» близок по всем показателям к «Челси», ведь Конте умеет перестраивать неудачливых – делал это с «Ювентусом» после вылета в Серию В, а затем с «Интером» после одиннадцати лет ожидания.