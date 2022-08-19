«Химки» – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – «Локомотив», который состоится 20 августа 2022 года

«Химки»

Совсем недавно команду покинул главный тренер и прошлый тур она проиграла. Тем не менее, «Химки» набрали уже семь очков и занимают девятое место. Главной задачей команды является сохранение места в РПЛ , а в предстоящем матче с «Локомотивом», футболисты надеяться набрать очки, ведь соперник находится не в лучшей форме, о чем говорит турнирная таблица. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.

14 августа «Химки» проиграли «Ахмату» (1:3), а седьмого числа команда с тем же счетом обыграла «Торпедо» Москва (3:1).

«Локомотив»

«Железнодорожники» продемонстрировали худший старт в РПЛ за последние годы и еще не одержали ни одной победы. Команда набрала всего три очка и заслуженно занимает только 13 место в турнирной таблице. Тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения в игровой процесс и улучшить реализацию моментов, чтобы прервать неприятную серию без побед из нескольких поединков.

13 августа «Локомотив» не смог обыграть «Крылья Советов» (1:1), а шестого числа крупно проиграл «Краснодару» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химки» – 2.8

Ничья – 3.45

Победит «Локомотив» – 2.45

Статистика

«Локомотив» не выигрывает уже на протяжении шести последних матчей

«Химки» уступили только в одном матче на своем поле из десяти

«Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей у «Химок»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. У «железнодорожников» в предстоящем матче есть отличная возможность прервать черную полосу и добыть первую победу.