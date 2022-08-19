«Химки» – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – «Локомотив», который состоится 20 августа 2022 года
«Химки»
Совсем недавно команду покинул главный тренер и прошлый тур она проиграла. Тем не менее, «Химки» набрали уже семь очков и занимают девятое место. Главной задачей команды является сохранение места в РПЛ, а в предстоящем матче с «Локомотивом», футболисты надеяться набрать очки, ведь соперник находится не в лучшей форме, о чем говорит турнирная таблица. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.
14 августа «Химки» проиграли «Ахмату» (1:3), а седьмого числа команда с тем же счетом обыграла «Торпедо» Москва (3:1).
«Локомотив»
«Железнодорожники» продемонстрировали худший старт в РПЛ за последние годы и еще не одержали ни одной победы. Команда набрала всего три очка и заслуженно занимает только 13 место в турнирной таблице. Тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения в игровой процесс и улучшить реализацию моментов, чтобы прервать неприятную серию без побед из нескольких поединков.
13 августа «Локомотив» не смог обыграть «Крылья Советов» (1:1), а шестого числа крупно проиграл «Краснодару» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Химки» – 2.8
- Ничья – 3.45
- Победит «Локомотив» – 2.45
Статистика
- «Локомотив» не выигрывает уже на протяжении шести последних матчей
- «Химки» уступили только в одном матче на своем поле из десяти
- «Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей у «Химок»
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. У «железнодорожников» в предстоящем матче есть отличная возможность прервать черную полосу и добыть первую победу.