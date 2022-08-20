«Лилль» – ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1661002911

сегодня, 16:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» – ПСЖ , который состоится 21 августа 2022 года

«Лилль»

«Лилль» неуверенно сыграл в прошлом сезоне и в этом футбольном году постарается навязать борьбу за попадание в группу лидеров. Команда после двух туров набрала четыре балла и в предстоящем поединке ее ждет настоящее испытание чемпионом Франции. Даже ничья в таком поединке станет успехом для чемпионата Франции позапрошлого сезона.

12 августа «Лилль» сыграл вничью с «Нантом» (1:1), а седьмого числа команда на своем поле крупно обыграла «Осер» (4:1).

ПСЖ

ПСЖ с самых первых туров набирает максимальное количество очков и даже разногласия между лидерами клуба не могут помешать действующему чемпиону. ПСЖ еще далеко до Лиги Чемпионов, поэтому тренерский штаб может спокойно распоряжаться игровыми ресурсами для достижения результата. Предстоящую встречу можно смело называть центральной в нынешнем туре, что подогревает к ней интерес.

13 августа ПСЖ крупно обыграл «Монпелье» (5:2), а шестого августа разгромил «Клермон» (5:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 6.1

Ничья – 4.7

Победит ПСЖ – 1.5

Статистика

ПСЖ не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах

не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах «Лилль» забивал в восьми матчах из десяти за последнее время на своем стадионе

ПСЖ выиграл три из пяти последних матчей с «Лиллем»

выиграл три из пяти последних матчей с «Лиллем» Парижане выиграли пять последних выездных поединков

Прогноз