«Райо Вальекано» — «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Мальорка», который состоится 27 августа 2022 года.
«Райо Вальекано»
«Пчёлы» заняли двенадцатое место в чемпионате Испании по итогам прошлого сезона. Только в двух товарищеских матчах из шести предсезонных команда обыграла своих соперников. Начало нового сезона Примеры выдалось неплохим для «Райо Вальекано». В первом туре на выезде «пчёлы» сумели раскатать нулевую ничью с «Барсой», что можно расценивать как небольшой успех. На выезде в матче прошлого тура «Райо Вальекано» всухую выиграл «Эспаньол», поразив их ворота дважды.
«Мальорке» в мае этого года со счётом 1:2 «пчёлы» уступили.
«Мальорка»
По итогам сезона 2021/2022 «островитяне» заняли шестнадцатую строчку турнирной таблицы Примеры. Летом «Мальорка» провела шесть товарищеских встреч, из которых ни в одной не уступила своим оппонентам. «Красно-чёрные» в матче первого тура разошлись миром с «Атлетиком» из Бильбао. Поединок не порадовал болельщиков голами. Ничья с таким сильным соперником на их поле может считаться успешным началом чемпионата для «островитян».
На прошлых выходных дома со счётом 1:2 «красно-чёрные» проиграли «Бетису».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Райо Вальекано» – 2.08
- Ничья – 3.25
- Победит «Мальорка» – 4.00
- Победит «Райо Вальекано» с форой -1.5 – 3.80
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59
Статистика
- В трёх матчах из десяти последних «Райо Вальекано» взял верх над соперниками
- «Мальорка» за аналогичный период в пяти поединках одержала победы
- Четыре встречи из пяти за последнее время «пчёлы» и «красно-чёрные» завершили исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Оба клуба не отличаются высокой результативностью в последних поединках. Отдать предпочтение конкретной команде в предстоящем поединке непросто. Ставка на тотал в таком случае является оптимальным вариантом. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.59.