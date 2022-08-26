«Райо Вальекано» — «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Мальорка», который состоится 27 августа 2022 года.

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» заняли двенадцатое место в чемпионате Испании по итогам прошлого сезона. Только в двух товарищеских матчах из шести предсезонных команда обыграла своих соперников. Начало нового сезона Примеры выдалось неплохим для «Райо Вальекано». В первом туре на выезде «пчёлы» сумели раскатать нулевую ничью с «Барсой», что можно расценивать как небольшой успех. На выезде в матче прошлого тура «Райо Вальекано» всухую выиграл «Эспаньол», поразив их ворота дважды.

«Мальорке» в мае этого года со счётом 1:2 «пчёлы» уступили.

«Мальорка»

По итогам сезона 2021/2022 «островитяне» заняли шестнадцатую строчку турнирной таблицы Примеры. Летом «Мальорка» провела шесть товарищеских встреч, из которых ни в одной не уступила своим оппонентам. «Красно-чёрные» в матче первого тура разошлись миром с «Атлетиком» из Бильбао. Поединок не порадовал болельщиков голами. Ничья с таким сильным соперником на их поле может считаться успешным началом чемпионата для «островитян».

На прошлых выходных дома со счётом 1:2 «красно-чёрные» проиграли «Бетису».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 2.08

Ничья – 3.25

Победит «Мальорка» – 4.00

Победит «Райо Вальекано» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

В трёх матчах из десяти последних «Райо Вальекано» взял верх над соперниками

«Мальорка» за аналогичный период в пяти поединках одержала победы

Четыре встречи из пяти за последнее время «пчёлы» и «красно-чёрные» завершили исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Оба клуба не отличаются высокой результативностью в последних поединках. Отдать предпочтение конкретной команде в предстоящем поединке непросто. Ставка на тотал в таком случае является оптимальным вариантом. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.59.