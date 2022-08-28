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«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 03:59
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл», который состоится 28 августа 2022 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» в новом сезоне занимают на данный момент восемнадцатое место. Команда ещё не побеждала и только один раз сумела поразить ворота соперника. В первом туре «Вулверхэмптон» с разницей в один мяч уступил на выезде «Лидсу». С «Фулхэмом» в матче следующего тура раскатал нулевую ничью на своём поле. «Тоттенхэму» в игре третьего тура с минимальным счётом «волки» проиграли.

В 1/32 Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» со счётом 2:1 обыграл команду «Престон».

«Ньюкасл»

В чемпионате Англии «чёрно-белые» находятся на десятой строчке турнирной таблицы. После трёх матчей «Ньюкасл» ни разу не уступил своим оппонентам. При трёх пропущенных у команды пять забитых. На своём поле в матче первого тура «чёрно-белые» уверенно взяли верх над «Ноттингемом Форест». Нулевую ничью раскатали с «Брайтоном». Дома с «Манчестером Сити» игра завершилась результативной ничьёй.

«Ньюкасл» в 1/32 Кубка английской лиги со счётом 2:1 взял верх над клубом «Транмир Роверс».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вулверхэмптон» – 2.80
  • Ничья – 3.20
  • Победит «Ньюкасл» – 2.70
  • Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 5.45
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

  • Только в трёх поединках из десяти последних «волки» обыграли своих соперников
  • За аналогичный период «чёрно-белые» одержали победы в шести встречах
  • Четыре из пяти очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч».

Прогноз

«Ньюкасл» находится в неплохой форме и вполне может взять три очка в предстоящей встрече. После ничьи с «Манчестером Сити» обыграть на выезде «волков» не кажется невыполнимой задачей. Компания Pinnacle на победу «Ньюкасла» предлагает коэффициент 2.70.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк ньюкасл
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shlomo
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