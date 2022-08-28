ТОП 10 разгромов в АПЛ, которые не забудешь никогда.

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Вчера «Ливерпуль» разнес на куски «Борнмут» и по такому случаю решил вспомнить, когда одна команда другой устраивала прилюдную порку. Поготовив ТОП 10 матчей.

10 «Манчестер Юнайтед» 9:0 «Ипсвич Таун» — 04.03.1995

Начинает мой хит парад, мой топ 10 игра «Манчестера Юнайтед» против «Ипсвича» в марте 95 года, тогда клуб под руководством Фергюсона был настоящей машиной в лиге сумев выиграть уже к тому моменту два титула. В команде играл наш российский игрок Андрей Канчельскис , в том сезоне им борьбу за титул навязал «Блэкберн Роверс» Кенни Далглиша, но вернемся к этой игре.

Первое, что я вспоминаю в этой игре, так это пента-трик Энди Коула, англичанин тогда разошелся не на шутку нашпиговав ворота канадского голкпера Крейга Фореста, дубль оформил Марк Хьюз, также по голу закатили в ворота «трактористов» Рой Кин и Пол Инс. Да, вот так красиво в одну калитку подопечные Ферги вынесли соперника, порадовав своих болельщиков, правда в конце сезона «Манчестер Юнайтед» не смог завершить сезон победами, уступил титул «Блэкберну», а кубок Англии проиграли «Эвертону», но счет остался в истории, и до сих пор не побит.

9. «Ноттингем Форест» 1:8 «Манчестер Юнайтед» — 06.02.1999

«Ноттингем Форест» наконец вернулся в высший дивизион спустя 23 года, а сейчас мы вспомним их последний сезон в лиге, когда их тренировал Рон Аткинсон, экс-тренер МЮ , которого в итоге и сменил тогдашний тренер «манкунианцев» Алекс Фергюсон. «Лесники» у себя дома принимали «красных дьяволов», но в этом матче они были облачены в белые цвета. Аткинсон только недавно заступил на пост тренера клуба, чтобы постараться спасти их от очередного 3 по счету вылета из АПЛ , уже в первой игре под руководством нового наставника «Форест» добыл победу, был обыгран — 2:1 «Эвертон» и этого матче жаждали все.

Собственно начало не предвещало беды, уже на второй минуте Дуайт Йорк забивает, а на седьмой Алан Роджес сравнивает счет, вроде показалось, что равенство на поле и на табло. Но как же быстро все меняется, МЮ просто безжалостен оказался к хозяевам поля, по дублю в итоге оформили Йорк, а также Энди Коул, потрясающая связка игроков. На 72 минуте игры выходит супер-запасной Оле Гуннар Сульшер и превосходит нападающий дуэт «Коул — Йорк» оформив покер, тем самым увеличив счет своего клуба до восьми голов. По итогу МЮ сумеет в том году оформить золотой требл, а «Ноттингем Форест» вылетит на целых 23 года.

8. «Ньюкасл» 8:0 «Шеффилд Уэнсдей» — 19.09.1999

Тот сезон для клуба складывался катострофично, в первых пяти играх клуб в четырех проиграл, с поста тренера ушел Рууд Гуллит, после «сороки» проиграют два матча, прежде чем их возглавил сэр Бобби Робсон. И вот подошел сентябрьский ничем не примечательный день, фанаты не питали иллюзий, так как положение клуба и игра была ужасна на старте сезоне, но то что случилось в том матче никак по другому как возрождением не назовешь.

В той памятной игре пента-трик оформил лучший бомбардир клуба и в истории АПЛ Алан Ширер, три гола с игры и еще дважды расписался с пенальти, также по голу забили другие легенды клуба Кирон Дайер, Гари Спид и Аарон Хьюз. Вот так начался дебют у руля клуба Бобби Робсона, в итоге эта победа позволила начать подъем вверх и финишировали «сороки» на 11 строчке.

7. «Мидлсбро» 8:1 «Манчестер Сити» — 11.05.2008

В те годы «Мидлсбро» считался крепким середняком в лиге, который мог усложнить многим жизнь, в 2004 выиграли кубок лиги, в 2006 дошли до финала кубка УЕФА или ЛЕ . так что они демонстрировали прекрасные результаты. Однако никто не мог подумать что так все закончится для одних прекрасно для других ужасно. Клубом тогда руководил нынешний тренер сборной Англии Гарэт Саутгейт, и его ребята постарались на славу, чтобы мы не забили такой прекрасный счет.

Первый тайм закончился скромно, исходя из финального итога всего — 2:0 в пользу хозяев, голами отметился Стюарт Даунинг с пенальти, а после с игры оформит дубль, и Алвес Алфонсо, бразилец в тот вечер сотворил хет-трик. Также тогда голами отметятся Адам Джонсон, который еще не успел испоганить себе карьеру, Рошембак, и Алиадьер. Еще не забываем что «Сити» остался в меньшенстве, из-за своего защитника, Ричард Данн никогда не мог держать себя в руках, и был порой настоящей бедой для собственного клуба, получив в матче красную. Но говорить, что игру сломал один игрок, судья удаливший его, и такой счет получился в конце матча никак нельзя, потому что все же футболисты «Боро» тогда были просто неудержимы, и во втором тайме еще преподали урок забив 6 голов, все на что хватило «Манчестер Сити» это забить гол престижа Элано, когда счет был уже — 7:0. Команда шведского тренера Сена-Горана Эриксена была просто раздавлена в лепешку.

6. «Тоттенхэм» 9:1 «Уиган Атлетик» — 22.11.2009

В этой игре у себя дома «Тоттенхэм» на «уайт харт лейн» не оставил ни каких шансов «Уигану Атлетику», просто размотав соперника. Это один из памятных и моих любимых разгромов «шпор» в истории АПЛ . В те времена клубом управлял Харри Реднапп, в его команде играл российский футболист Роман Павлюченко, правда в игре с «латикс» наш форвард не принимал участия, однако клуб всю игру доминировал над соперником.

В той игре пента-трик оформил Джермейн Дефо, который был в те годы просто феноменален, не хуже нынешнего форварда Харри Кейна. Также отличись голами Аарон Леннон, Нико Кранчар, Питер Крауч, а еще восходящая звезда Англии Дэвид Бентли, который в итоге ей так и не стал. Подопечные Роберта Мартинеса сумели забить только гол престижа усилиями Пауля Шарнера. В том сезоне «Уиган» еще огребет от другого представителя Лондона «Челси» безответных восемь голов.

5. «Челси» 8:0 «Астон Вилла» 23.12.2012

Вспоминаем славную эпоху Романа Абрамовича, когда он руководил «Челси». Туром ранее «Астон Вилла» выиграла на «энфилде» у «Ливерпуля» — 3:1, и приехала в гости к действующему победителю ЛЧ слишком уверенной, и даже самодовольной. Но «Челси» убедительно выбил спесь из зазнавшейся банды.

Начало этого разгрома учинил Фернандо Торрес, который пополнил ряды «синих» перейдя из «Ливерпуля», также еще до перерыва отметились Дэвид Луиз, и Бранислав Иванович. во втором тайме голом отметился лучший бомбардир в истории клуба сердце и душа клуба неподражаемый Фрэнк Лэмпард, затем свои мена зажгут Рамирес, Оскар, Азар пенальти не реализовал Пиазон, а восьмой мяч провел и оформивший будь Рамирес. Так могло получится, что в игре могли забить 7 футболистов и может быть увидели девять голов в этой игре, но получилось как получилось. Бенитес который сменил к тому времени Ди матео преподал порку Ламберту, который в конце сезона возьмет еще и ЛЕ .

4. «Саутгемптон» 8:0 «Сандерленд» — 18.10.2014

Как же приятно вспомнить хорошие времена, когда клуб играл классно в лиге, вспомнить имена игроков тех лет и тренера при котором эту случилось. Если честно я такого не ожидал, только недавно Маурисио Почеттино покинул команду подняв на 8 строчку, его сменил Рональд Куман уже в сентябре если мне память не ошибает возглавил команду, а в октябре они продемонстрировали спектакль, а не матч.

Начало игры было ознаменованно автоголом игроков «черных котов» Сантяго Вергини, аргентинец на 12 минуте игры неудачно срежет мяч в свои ворота. Затем Грацианно Пелле забьет гол, в итоге он оформит дубль в матче, Корк сделает счет до перерыва — 3:0, во втором тайме продолжится начатое. После перерыва очередной, я бы сказал неуклюжий медведь отправит будто нарочно гол в свои ворота, на этот раз шотландец Лиам Бридкат постарался нагадить своему вратарю. Также отличились в той игре Душан Тадич, Виктор Ваньяма, и точку в матче поставит Садио Мане.

3. «Манчестер Сити» 8:0 «Уотфорд» — 21.09.2019

Чуть раньше эти соперники сошлись в кубке Англии в мае в финале турнира, когда «горожане» не оставили шанса соперникам размазав «шершней» — 6:0, тогда подопечные Гвардиолы собрали внутренний требл Титул, кубок лиги и в довершении кубок Англии, не получилось лишь с ЛЧ оступились в игре четвертьфинале турнира со «шпорами». На этот раз через пару месяцев у себя дома на «этихаде», получилось продолжение избиения младенцев «Манчестер Сити» уже к 18 минуте встречи вели со счетом — 5:0, тогда после игры вратарь «Уотфорда» Бен Фостер радовался, что не пропустил к тому моменту шесть.

Уже на первой минуте игры испанец Давид Сильва забивает гол, после на 7 минуте — 11 метров реализует Серхио Агуэро. Затем голами отмечается Риад Марез, Бернарду Силва, и Николас Отаменди, довели до полного превосходства в пять безответных мячей, так закончился тогда первый тайм. После перерыва еще дважды забил Силва, в той игре португалец оформил в итоге хет-трик, а точку в матче и итоговый счет — 8:0 ставит Кевин Де Брюйне, который еще выдал в той игре две голевых. В этом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы смогли выиграть лишь кубок лиги, в остальном оступились.

2. «Саутгемптон» 0:9 « Лестер Сити» — 25.10.2019

Это было печальное зрелище «Саутгемптон» дома установил исторический разгром, больше них дома в истории АПЛ никто так не проигрывал. Я не знаю, что сказать, вспоминаю этот кошмар всегда когда «святые» встречаются с «Лестером».

Вот так постоянно меняя часто тренеров, продавая лидеров получаешь такие результаты. «Лестер» возглавлял как и сейчас Брендан Роджерс, его подопечные разошлись не на шутку, просто приехали в гости и разнесли в пух и прах. Двумя Хет-триками тогда отметились Джейми Варди, дважды с игры и девятый итоговый положил ворота Алекса Маккарти с пенальти, испанец Айосе Перес также оформил вторую трешку , еще по голу забили Тилеманс, Чиллуэл и Мэддисон.

2. «Манчестер Юнайтед» 9:0 «Саутгемптон» — 02.02.2021

До сих пор не понимаю как после второго подобного результата главного тренера Ральфа Хаззенхюнтеля до сих пор не уволили. На этот раз «святые» приехали на «театр мечты» к «красным дьяволам», и те изжарили в постановочной пьесе, создав ремейк на игру «Саутгемптона» против «Лестера» со счетом — 9:0 в своей приисподни гостей на медленном, но с корочкой огне.

Так что и после Эпохи Фергюсона МЮ мог продемонстрировать подобные результаты громя соперников, тренировал тогда экс-игрок клуба Оле-Гуннар Сульшер, который в бытность игроком знает на своем опыте какого разнести соперника на куски, эту игру мы уже вспоминали выше, на этот раз «супер-запасной» уже как тренер это продемонстрировал. В этом матче почти все игроки МЮ зажгли свои имена на табло, начал отсчет Ван Биссака, продолжил Решфорд, затем еще в свои ворота срезал поляк Беднарек, который еще и красную получит по ходу матча, затем Кавани, Дважды распишется Марсиаль, Мактоминей, с пенальти Фернадеш, и итог поставит Джеймс. Второй раз подряд Алекс Маккарти пропустил 9 голов за игру, печально зрелище. Как видите, чтобы громить и побеждать соперников МЮ не нужен Криштиану Роналду, нужна просто командная игра, и тренер которому доверяют и дают шанс.

1. «Ливерпуль» 9:0 «Борнмут» 27.08.2022

Подопечные Клоппа смазали старт сезона сыграв две ничьи с Фулхэмом", «Кристал Пэласом» и умудрились еще проиграть никакому «Манчестер Юнайтеду», но кто мог подумать что они все силы приберегут для этого случая.

Мальчиками для битья оказался новичок лиги «Борнмут», который вернулся через пару сезонов в элиту. После этой игры наверно подумали, лучше бы не возвращались. Начало было положено Диас уже на третьей минуте после паса от Фирмино отметился голом. Затем Бобби еще раз выдаст пас через три минуты Харви Эллиот запишет имя на табло, чуть позже бразилец запишет третий свой ассист, с его паса на этот раз забьет крайний правый защитник Трент Александр-Арнольд. На исходе получаса игры четвертый гол положит уже сам Фирмино, а до перерыва свое слово скажет и Ван Дейк установив еще в первом тайме счет — 5:0.

После перерыва как и положено хозяевам поля "Ливерпуль не сбавит обороты, и доведет все до полного уничтожения соперника, шестой гол толи от испуга то ли от своего бессилия мяч срежет в свои ворота Крис Мепхэм. Дальше банку положит и оформит дубль Фирмино, он просто безжалостен окажется к «Борнмуту» в этот день 3 ассиста 2 гола впечетляющая статистика. Где там ходит Салах а?. Дальше забьет Фабио Карвальо, а точку в мачте установит Диас также оформив дубль, и доведя превосходство «красных» до — 9:0.

Клопп как и положено победителю улыбался после игры, блистал своей улыбкой после такого феноменального счета на табло, потому что после проигрыша от МЮ он что-то старался бубнить тихо, давая очередные отмазы, и как всегда после очередного проигрыша спрятавшись от камер в свою кепку. Тут он опять на коне.

Бонус

«Манчестер Юнайтед» 8:2 «Арсенал» — 28.08.2011

Всегда матчи между командами сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера носили принципиальный характер, это было своего рода английское класико, правда кто-то с этим готов и поспорить, что более принципиальным соперником для МЮ считается «Ливерпуль», однако именно так следует понимать эти матчи, особенно после их битвы за титул в конце и начале нулевых. Правда это игра выделяется по особенному. «Канониры» прибыли на «олд траффорд» или просто «театр мечты» в надежде устроить еще одну дуэль, но МЮ , как и положена хозяевам показали приезжим их место.

В той игре выделялся конечно один из лучших бомбардиров лиги и истории «красных дьяволов» Уэйн Руни, который разошелся хет-триком, скажем Эшли Янг ответил на это дублем, а ещё свои имена в тот день на табло зажгли Пак Чжи Сун, Нани и Дани Уэлбек. Бедные подопечные Венгера просто были уничтожены, раздавлены и унижены, и даже два жалких, больше никак не назовешь гола в исполнении Тео Уолкотта и Робина ван Перси, особо никак не повлияли на эту прилюдную порку, но подсластили горечь от досадного разгрома. В тот день Фергюсон наглядно показал еще раз, что время Венгера давно прошло, а их упорная борьба осталось в начале нулевых. Эх люблю, когда «Арсенал» унижают.