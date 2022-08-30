«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» — «Астон Вилла», который состоится 31 августа 2022 года
«Арсенал»
«Канониры» после четырёх туров возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. Команда в новом сезоне ещё не теряла очки. У «красно-белых» при трёх пропущенных голах одиннадцать забитых. Чемпионат начался для «Арсенала» более чем удачно. На данный момент у команды четыре победы подряд. В первом туре «канониры» на выезде одержали победу над «Кристал Пэлас». В ворота «стекольщиков» залетело пару мячей. «Арсенал» оставил свои ворота сухими. Через неделю «красно-белые» взяли верх над «лисами» из Лестера. Всухую, трижды поразив ворота соперника, «Арсенал» на выезде обыграл команду «Борнмут».
На прошлых выходных «канониры» со счётом 2:1 выиграли «дачников» из Фулхэма.
«Астон Вилла»
После четырёх матчей нового сезона «вилланы» набрали три очка и занимают пятнадцатое место в Премьер-лиге. «Львы» сумели поразить ворота своих оппонентов трижды, пропустив при этом семь. На выезде в матче первого тура «Астон Вилла» проиграла «Борнмуту». Дома с разницей в один гол «вилланы» одержали победу над «Эвертоном». Открыв счёт в матче уже на пятой минуте, «львы» не удержали преимущество и уступили «Кристал Пэласу», пропустив три мяча. В 1/32 Кубка английской лиги «Астон Вилла» прошла команду «Болтон». На один гол от соперника «вилланы» ответили четырьмя.
С минимальным счётом в прошлое воскресенье «львы» на своём поле проиграли «молотобойцам» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 1.48
- Ничья – 4.70
- Победит «Астон Вилла» – 6.80
- Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.23
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11
Статистика
- Выигрышная серия «канониров» длится пять матчей подряд
- Три игры из пяти последних «вилланы» проиграли
- Четыре матча из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».
Прогноз
«Арсенал» выдал неплохую серию из побед, но сразу три команды, которые расположились немного ниже по турнирной таблице, отстают от «красно-белых» всего лишь на пару очков. Расслабляться ещё не пришло время. На своём поле, как минимум с разницей в два гола, «канониры» обыграют «львов». Компания Pinnacle на победу «Арсенала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.23.