«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» — «Астон Вилла», который состоится 31 августа 2022 года

«Арсенал»

«Канониры» после четырёх туров возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. Команда в новом сезоне ещё не теряла очки. У «красно-белых» при трёх пропущенных голах одиннадцать забитых. Чемпионат начался для «Арсенала» более чем удачно. На данный момент у команды четыре победы подряд. В первом туре «канониры» на выезде одержали победу над «Кристал Пэлас». В ворота «стекольщиков» залетело пару мячей. «Арсенал» оставил свои ворота сухими. Через неделю «красно-белые» взяли верх над «лисами» из Лестера. Всухую, трижды поразив ворота соперника, «Арсенал» на выезде обыграл команду «Борнмут».

На прошлых выходных «канониры» со счётом 2:1 выиграли «дачников» из Фулхэма.

«Астон Вилла»

После четырёх матчей нового сезона «вилланы» набрали три очка и занимают пятнадцатое место в Премьер-лиге. «Львы» сумели поразить ворота своих оппонентов трижды, пропустив при этом семь. На выезде в матче первого тура «Астон Вилла» проиграла «Борнмуту». Дома с разницей в один гол «вилланы» одержали победу над «Эвертоном». Открыв счёт в матче уже на пятой минуте, «львы» не удержали преимущество и уступили «Кристал Пэласу», пропустив три мяча. В 1/32 Кубка английской лиги «Астон Вилла» прошла команду «Болтон». На один гол от соперника «вилланы» ответили четырьмя.

С минимальным счётом в прошлое воскресенье «львы» на своём поле проиграли «молотобойцам» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.48

Ничья – 4.70

Победит «Астон Вилла» – 6.80

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.23

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

Выигрышная серия «канониров» длится пять матчей подряд

Три игры из пяти последних «вилланы» проиграли

Четыре матча из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Арсенал» выдал неплохую серию из побед, но сразу три команды, которые расположились немного ниже по турнирной таблице, отстают от «красно-белых» всего лишь на пару очков. Расслабляться ещё не пришло время. На своём поле, как минимум с разницей в два гола, «канониры» обыграют «львов». Компания Pinnacle на победу «Арсенала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.23.