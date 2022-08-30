Лучший игрок «Арсенала» — 23-летний норвежец. Артета не зря доверил ему капитанскую повязку

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сегодня, 12:53

Рассказываем о Мартине Эдегоре



«Арсенал» — лучшая команда Английской Премьер-лиги на старте этого сезона. «Канониры» перестали опрометчиво действовать на трансферном рынке и этим летом привезли действительно нужных Микелю Артете футболистов. В первых турах были небольшие опасения, что у коллектива нет необходимого запаса прочности, чтобы следовать плану даже в сложных ситуациях. Их развеяла встреча с «Фулхэмом». На фоне общих успехов особенно хорош норвежский полузащитник Мартин Эдегор. Все-таки не зря ему доверили капитанскую повязку.

Возраст капитанству не помеха

Не стоит думать, что лидером «канониров» должен быть более возрастной игрок. Лондонцы – самая молодая команда лиги в этом сезоне. Не последнюю роль играет органичность 23-летнего хавбека в системе главного тренера Артеты.



Об этом говорит и сам специалист:



«Мартин тренируется с нами уже 18 месяцев и, на мой взгляд, является игроком, идеально представляющим ценности этого футбольного клуба. Его уважают все в команде, им восхищается весь персонал, у него есть опыт, несмотря на то что ему 23 года, он был капитаном в сборной. У него есть страсть к игре, которую он показывает каждый божий день. Ему нравится эта ответственность, и ему понадобится поддержка, но, безусловно, для него это тоже очень важно».



Мартин – не по годам развитый футболист. Большое влияние на это оказало испытание мадридским «Реалом». Сливочные подписали норвежца из расчета, что он станет едва ли не ценнейшим активом – но далеко не каждый способен выдержать давление в испанском гранде. В результате Эдегор проводил большинство времени в дубле, после чего пошел по арендам.



Вернуться на прежний уровень помог «Витесс» и Леонид Слуцкий, хотя уровень «Реала» по-прежнему был недосягаем. В таких условиях переход в «Арсенал» оказался лучшим решением. Полтора сезона – и Мартин стал системообразующим игроком команды. Такой путь закалил норвежца, поэтому в стане «канониров» он справляется с ролью лидера и дает огромный объем на площадке.

Полезен на обеих половинах поля

Эдегор жизненно важен для системы «Арсенала» в вопросах продвижения мяча. Артета доверил ему свободную роль, что позволило задействовать полузащитника на максимум. Влияние и сильные стороны Мартина – в его перемещениях. Норвежец действует по всей площади поля, хоть номинально и является «десяткой» в схеме 4-2-3-1.



Во-первых, часто спускается в опорную зону, когда требуются дополнительные варианты под передачу. В матче с «Фулхэмом» «Арсенал» столкнулся с мощнейшим прессингом Марку Силвы. «Канониры» перестроились на 3 центральных (третьего играл Бен Уайт), но даже так «дачники» перекрывали почти все пространство. Джака уходил из опорной зоны, чтобы помогать на левом фланге атаки, Эль-Ненни оставался один. В таких условиях смещения Эдегора к египтянину позволяли выходить из-под прессинга более быстро.



Во-вторых, помощь в атаке. Здесь эффект Мартина – тоже в его действиях без мяча. По мере необходимости он смещается на фланги или остается в центре. Норвежец ориентируется на движение одноклубников с мячом и выдвигается, чтобы у них был дополнительный адресат для передачи. Зачастую 23-летний полузащитник либо уводит своего опекуна из центра, либо оказывается на свободном пространстве. Так и так образуются зоны для рывка – именно они необходимы скоростным вингерам «Арсенала» для создания потенциально голевых моментов.



Роль Эдегора не ограничивается разворачиванием атак. Он хорош и в прессинге. Когда подопечные Микеля Артеты играли с «Лестером», норвежский хавбек опекал опорника Уилфреда Ндиди, «лисам» приходилось начинать атаки на флангах, к чему были готовы края лондонцев.



Мартин подчеркивает сильные стороны «канониров» — скорость и надежность флангов. К нему чаще всего (за исключением центральных и крайних защитников) приходит мяч, в среднем полузащитник отдает 52 передачи за матч и является одним из самых вовлеченных в игру футболистов.

Нынешний «Арсенал» — надежда на «выздоровление» клуба