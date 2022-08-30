Лучший игрок «Арсенала» — 23-летний норвежец. Артета не зря доверил ему капитанскую повязку

Рассказываем о Мартине Эдегоре
«Арсенал» — лучшая команда Английской Премьер-лиги на старте этого сезона. «Канониры» перестали опрометчиво действовать на трансферном рынке и этим летом привезли действительно нужных Микелю Артете футболистов. В первых турах были небольшие опасения, что у коллектива нет необходимого запаса прочности, чтобы следовать плану даже в сложных ситуациях. Их развеяла встреча с «Фулхэмом». На фоне общих успехов особенно хорош норвежский полузащитник Мартин Эдегор. Все-таки не зря ему доверили капитанскую повязку.
Возраст капитанству не помеха
Не стоит думать, что лидером «канониров» должен быть более возрастной игрок. Лондонцы – самая молодая команда лиги в этом сезоне. Не последнюю роль играет органичность 23-летнего хавбека в системе главного тренера Артеты.
Об этом говорит и сам специалист:
«Мартин тренируется с нами уже 18 месяцев и, на мой взгляд, является игроком, идеально представляющим ценности этого футбольного клуба. Его уважают все в команде, им восхищается весь персонал, у него есть опыт, несмотря на то что ему 23 года, он был капитаном в сборной. У него есть страсть к игре, которую он показывает каждый божий день. Ему нравится эта ответственность, и ему понадобится поддержка, но, безусловно, для него это тоже очень важно».
Мартин – не по годам развитый футболист. Большое влияние на это оказало испытание мадридским «Реалом». Сливочные подписали норвежца из расчета, что он станет едва ли не ценнейшим активом – но далеко не каждый способен выдержать давление в испанском гранде. В результате Эдегор проводил большинство времени в дубле, после чего пошел по арендам.
Вернуться на прежний уровень помог «Витесс» и Леонид Слуцкий, хотя уровень «Реала» по-прежнему был недосягаем. В таких условиях переход в «Арсенал» оказался лучшим решением. Полтора сезона – и Мартин стал системообразующим игроком команды. Такой путь закалил норвежца, поэтому в стане «канониров» он справляется с ролью лидера и дает огромный объем на площадке.
Полезен на обеих половинах поля
Эдегор жизненно важен для системы «Арсенала» в вопросах продвижения мяча. Артета доверил ему свободную роль, что позволило задействовать полузащитника на максимум. Влияние и сильные стороны Мартина – в его перемещениях. Норвежец действует по всей площади поля, хоть номинально и является «десяткой» в схеме 4-2-3-1.
Во-первых, часто спускается в опорную зону, когда требуются дополнительные варианты под передачу. В матче с «Фулхэмом» «Арсенал» столкнулся с мощнейшим прессингом Марку Силвы. «Канониры» перестроились на 3 центральных (третьего играл Бен Уайт), но даже так «дачники» перекрывали почти все пространство. Джака уходил из опорной зоны, чтобы помогать на левом фланге атаки, Эль-Ненни оставался один. В таких условиях смещения Эдегора к египтянину позволяли выходить из-под прессинга более быстро.
Во-вторых, помощь в атаке. Здесь эффект Мартина – тоже в его действиях без мяча. По мере необходимости он смещается на фланги или остается в центре. Норвежец ориентируется на движение одноклубников с мячом и выдвигается, чтобы у них был дополнительный адресат для передачи. Зачастую 23-летний полузащитник либо уводит своего опекуна из центра, либо оказывается на свободном пространстве. Так и так образуются зоны для рывка – именно они необходимы скоростным вингерам «Арсенала» для создания потенциально голевых моментов.
Роль Эдегора не ограничивается разворачиванием атак. Он хорош и в прессинге. Когда подопечные Микеля Артеты играли с «Лестером», норвежский хавбек опекал опорника Уилфреда Ндиди, «лисам» приходилось начинать атаки на флангах, к чему были готовы края лондонцев.
Мартин подчеркивает сильные стороны «канониров» — скорость и надежность флангов. К нему чаще всего (за исключением центральных и крайних защитников) приходит мяч, в среднем полузащитник отдает 52 передачи за матч и является одним из самых вовлеченных в игру футболистов.
Нынешний «Арсенал» — надежда на «выздоровление» клуба
Будущее «пушкарей» в последние годы Венгера и после его ухода выглядело совсем мрачным. Селекционерам удавалось привезти качественных игроков (Ляказетт, Обамеянг, Пепе, поначалу — Гендузи) и тренеров (Эмери), но на деле мало что получалось.
Даже Артете в первые сезоны было крайне сложно. Теперь все кусочки паззла начинают собираться. Игроки атаки отлично дополняют и подчеркивают сильные стороны друг друга, фланги оперативно перекрывают зоны для продвижения мяча, но центральные защитники периодически могут допустить лишние моменты у своих ворот (хотя осечки случаются у всех).
При всей яркости клуба на старте чемпионата стоит учесть – сезон в Англии всегда длинный и напряженный, для стабильного выступления требуется длинная скамейка.
Артета призывает быть более сдержанными в оценке результатов:
«Большой заряд бодрости, побеждать так очень приятно. Мы допустили ошибку, и соперник нас наказал. Но потом на результате сказалось то, как мы реагировали на проблемы, наша связь с болельщиками, вера игроков, которые хотели победить… На этой неделе у нас еще две встречи, мы должны хорошо подготовиться и восстановиться. Каждый матч в АПЛ очень непрост. Это только начало сезона. Мы участвуем в длинном, длинном марафоне».
Говорить о чемпионстве и близко не стоит, пока есть гиганты по типу «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Челси». Однако стоит порадоваться уже тому, что «Арсенал», в том числе благодаря Эдегору, преодолевает кризис.
Но не все в таком раннем возрасте, как он тогда, нормально справляются с таким психологическим давлением. А внимания к нему было приковано много.
В Арсенале же изначально получаешь внимания от публики чуть поменьше, чем в Реале, да и после серии неудачных сезонов и публика стала менее требовательной. Плюс Арсенал очень грамотно воспитывал игрока ментально: нагрузку на "психику" добавляли постепенно. И в итоге все сложилось отлично и для игрока, и для клуба: Эдегор благодаря Арсеналу готов играть на высшем уровне, не отвлекаясь на "демонов в голове", Арсенал же получил хорошего лидера и замечательного игрока, у которого еще вся карьера впереди
Но не все в таком раннем возрасте, как он тогда, нормально справляются с таким психологическим давлением. А внимания к нему было приковано много.
В Арсенале же изначально получаешь внимания от публики чуть поменьше, чем в Реале, да и после серии неудачных сезонов и публика стала менее требовательной. Плюс Арсенал очень грамотно воспитывал игрока ментально: нагрузку на "психику" добавляли постепенно. И в итоге все сложилось отлично и для игрока, и для клуба: Эдегор благодаря Арсеналу готов играть на высшем уровне, не отвлекаясь на "демонов в голове", Арсенал же получил хорошего лидера и замечательного игрока, у которого еще вся карьера впереди