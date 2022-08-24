«Црвена Звезда» провалилась во втором тайме с «Маккаби». Впереди два ярчайших матча отбора ЛЧ

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сегодня, 12:14

Говорим о тех, кто прошел и собирается пройти в группу ЛЧ .

Квалификационный этап Лиги чемпионов подходит к завершению, три команды уже отобрались в групповой этап главного еврокубка. Однако осталось еще три путевки, которые будут разыграны сегодняшним вечером. Рассказываем о командах, которые будут играть с европейскими грандами в этом сезоне.

«Виктория Пльзень» не дала «Карабаху» повторить достижение пятилетней давности

Оба коллектива в ЛЧ выступают крайне редко, оба прошли тернистый путь через второй и третий квалификационные раунды. Первый поединок не дал ответа, кто выглядит на поле более предпочтительно – со счетом 0:0 завершилась встреча в Азербайджане.

«Карабах» в первом тайме имел преимущество за счет индивидуальных действий игроков, создавал остроту дальними ударами. Первый удар в сторону ворот футболист Абделла Зубирнанес нанес после того, как качнул двух футболистов соперника. Гол забили тоже азербайджанцы – после подачи в штрафную с лету по мячу попал Филип Озобич.

Довести встречу до победы не позволила ошибка вратаря. При том, что на первых минутах второго отрезка игра проходила ближе к воротам «Виктории», чехи смогли реализовать минимальный шанс –подача из центральной трети, мяч прилетел в штрафную. ШахруддинМагомедалиев далеко вышел из ворот и пропустил. Виновниками поражения стоит считать сам азербайджанский коллектив – моменты были, не хватило реализации. Тем более в моменте со вторым взятием ворот Ян Климент и вовсе остался без опеки.

«Виктория» отобралась в группу ЛЧ впервые с сезона 2018/19 – тогда чехи обыграли ЦСКА , «Рому», поделили с «армейцами» очки в ответной встрече.

«Маккаби Хайфа» не пропустил «Црвену Звезду»

Главное разочарование минувшего вечера для сербов – матч «Црвены Звезды» с «Маккаби». На своем поле израильтяне добыли победу с минимальным преимуществом в счете – 3:2. В домашнем поединке можно было отыграться – ситуация не была патовой.

В Белграде разворачивалась настоящая драма. У «Звезды» были шансы забить 4 мяча в первом тайме, но реализовали только 2 момента. В добавленное к первому тайму время сербы получили пенальти в свои ворота, но спас голкипер Милан Борян. Это должно было придать дополнительный импульс, не выиграть матч, имея такое преимущество, — настоящее преступление. Сохранить счет 2:0 не смогли – «Маккаби» забил прямо перед свистком.

Во втором тайме у «Звезды» совсем не держался мяч, израильский клуб мог выходить вперед уже к 70-й минуте, однако к кульминации противостояние подошло на 89-й минуте – сербы пропустили второй, причем с удара в створ собственного игрока.

Наставник «Црвены» Деян Станкович после матча заявил:

Когда ты пропускаешь гол на последних секундах, перед самым перерывом, когда мы ничем не рисковали… Сложно говорить. Матч шёл именно так, как мы его представляли. Мы дважды забили и владели преимуществом, но пропустили первый мяч, после которого у команды упал моральный дух, а вместе с ним и энергия.

«Маккаби» — снова в групповой стадии ЛЧ . С последнего выступления команды на таком этапе прошло 12 лет.

«Бенфика» расправилась с «Динамо Киев»

Сенсации не случилось – португальцы еще в первой встрече сделали хороший задел для прохождения последнего этапа квалификации. Напоминает прошлогодние матчи «Бенфики» со «Спартаком» — тогда команда из Лиссабона тоже владела очевидным преимуществом. Москвичи в ответной встрече смотрелись безыдейно – в вылете не было сомнений.

На этот раз «Бенфика»уже под руководством Рогера Шмидта повторила успех. Игру можно было заканчивать сразу после первого тайма – к 42-й минуте «орлы» повели 3:0. В минувшем сезоне коллектив из Лиссабона прилично прошелся по Европе и конкурировал с «Ливерпулем» за проход в полуфинал ЛЧ . Успех может повториться, хотя групповой этап станет испытанием для немецкого тренера–из топ-клубов он работал максимум в ПСВ и «Байере».

«Рейнджерс» и ПСВ – яркое противостояние равных соперников

Вторая пара, в которой сложно выделить фаворита. Встреча на прошлой неделе оказалась динамичной. Голландцы активно использовали габариты Люка де Йонга, прибегали к забросам. Шотландцы пробовали вскрыть оборону оппонента коротким пасом (так они сравняли счет). По содержанию игры это главная афиша нынешней квалификации.

Сегодня ночью команды сойдутся в Эйндховене – домашние стены могут помочь ПСВ , но этот фактор неосязаем, а другим аргументов в пользу одной из команд просто нет.

«Копенгаген» выглядит сильнее «Трабзонспора»

При прочих равных турецкий коллектив допускал больше ошибок на своей половине поля. Преимущество «Копенгагена» 17 августа было незначительным, но прослеживалось четко.

Главному тренеру «Трабзонспора» Абдуллаху Авджи надо что-то делать с невнимательностью своих футболистов – неделей ранее оба гола датчане забили, имея свободное пространство и время для удара.

«Будё Глимт» должен сдержать «Динамо Загреб» в Хорватии

Задача практически невыполнимая – с учетом разницы в классе, запасе мощности и фактором домашнего поля для хорватов. Одного атакующего хавбека загребцев Луку Иванушеца портал Transfermarkt оценивает почти в такую же сумму, что совокупную стоимость игроков норвежцев. При этом первый матч завершился минимальной победой «БудёГлимта».