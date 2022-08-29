Много на себя берут. «Монако» вскрыл проблемы звезд ПСЖ

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сегодня, 09:57

А Головин вскрыл еще и оборону парижан.

Не непобедимый

Если кто-то опасался, что обновленный, злой и организованный, ПСЖ вдруг проедется катком не только по Франции, но и по всей Европе, то можно успокоиться: завоевания мира Парижем скорее всего не состоится. Старые-добрые болячки звездного коллектива остались при нем, хотя запала хватило на первые туры Лиги 1. Ну, и в каждом случае есть свои нюансы.

Действительно, форварды идут в прессинг охотнее, несмотря на свой статус. Действительно, парижане выглядят более мотивированными. Но этого мало. И если уж «Монако», которому не хватило характера дожать ПСВ в борьбе за Лигу чемпионов, а затем не хватило сил не пропускать четыре мяча от «Ланса», смог сдюжить против ПСЖ , то чего ждать от более «взрослых» противников.

Верратти после матча сетовал на то, что «Монако» удивил парижан своей агрессией. Но было бы странно не ожидать такого поведения от монегасков, помня, что предыдущий матч этих команд закончился со счетом 3:0 в пользу клуба из княжества. И тогда тоже «Монако» взял игру своим супернастроем, концентрацией и агрессией.

В интервью Марко вообще можно было найти ответы на все вопросы относительно причин ничьей с «Монако». Помимо неожиданно агрессивной игры монегасков, к которой парижане приспособились лишь во втором тайме, к таким причинам стоит отнести плохое движение столичной команды. Очень часто возникали ситуации, когда все будто останавливались, и у того же Верратти с Санчешем в центре поля просто не было вариантов для продолжения атак.

Тут надо отдать должное и «Монако». Ведь это отсечение вариантов происходило не только, потому что кому-то из парижан захотелось постоять. Нет, дело еще и в плотной внимательной опеке со стороны монегасков, которые особое внимание уделяли проникновениям с флангов. Мендеш и Хакими, которые предыдущих соперников просто разрывали, создавая ширину атакам и условия для проникновения Месси, Мбаппе и Неймара к воротам, тут почти все время молчали. Соответственно, и эта троица выглядела притихшей, разрозненной.

Перетягивание одеяла

Но о тройке в атаке ПСЖ вообще стоит сказать отдельно. Первые матчи действительно показали новый и очень высокий уровень взаимодействия между ними. При предшественниках Гальтье такого не было. Однако стоило ПСЖ столкнуться с более компактной и цепкой обороной, как стали разрушаться и связи Месси, Мбаппе и Неймара.

А что происходит в таких случаях с суперзвездами? Они начинают вспоминать, что именно они – суперзвезды, и именно они должны спасать команду. Наверняка в большинстве случаев это будет срабатывать. Особенно на уровне чемпионата Франции, где порой одного рывка Мбаппе или пары финтов Месси достаточно для гола. Но Монако все же чуть более опытная команда, чуть более искушенная. Поэтому попытки кого-то из троицы включить звезду только мешали создавать проблемы монегаскам.

Один только Мбаппе нанес девять ударов по воротам. И три из них пришлись в створ. Еще четыре удара у Неймара – два в створ. (К слову, кроме Мбаппе и Неймара в створ ворот Нюбеля вообще никто не попадал). Но что это были за удары? Чаще всего они наносились, когда можно было сыграть тоньше, хитрее – как мы привыкли видеть от этих исполнителей. Однако они предпочитали просто бить и ничего не видели, кроме ворот.

Вот эта тяга к героизму в критический момент и подведет ПСЖ , когда в Лиге чемпионов придется спасаться с сильным противником. И там, где в другой момент Мбаппе, Месси или Неймар сыграли бы потоньше, похитрее, они будут пытаться так же лупить по воротам или лезть в одиночку напролом. При этом нельзя забывать о высочайшем классе этой троицы. То есть часто это будет срабатывать, давая ложное подкрепление маневру.

Вот единоличные рывки Неймара дали в итоге пенальти, с которого счет стал равным. А Мбаппе и Месси, можно сказать, просто не повезло, когда оба угодили в штанги. Но ведь в этом и разница. В другой ситуации эти трое просто бы накатали чистыми искрометными комбинациями с передачами накоротке и пятками мяча на три-четыре в ворота «Монако», а не настукивали бы корпус Нюбеля и каркас его ворот.

Дьявол – в деталях. И пока у звездного трио нет того уровня доверия друг к другу, чтобы оно позволяло в сложный момент отдать пас партнеру, а не пытаться решить все самому. А все их веселые удалые розыгрыши на кураже при счете 3:0 или 5:0 – это не показатель.

Излишняя самоуверенность

Есть определенные проблемы и у обороны ПСЖ . Их корни тоже растут из осознания звездного статуса и большой уверенности в том, что «мы-то забьем, сколько захотим». Ложная излишняя самоуверенность приводит к мгновениям потери концентрации. Когда Кимпембе и Рамос упустили в эпизоде с голом Фолланда, наверняка они подумали, что ничего страшного не случилось, и удастся забить пару-тройку мячей в ответ.

Понимание этого несуществующего виртуального запаса голов очень опасно. Ведь в трех последних матчах подряд ПСЖ пропускал. И если Монпелье и Лиллю при этом удалось забить пять и семь голов соответственно, то с Монако трюк не прокатил. И опять же нет гарантии, что это осознание не подведет в каком-нибудь крайне ответственном матче в Лиге чемпионов.

Проблема же не только в защитниках и их образе мышления, но и в средней линии. В первом тайме Энрике едва не пробил Доннарумму со штрафного, а привезли стандарт к своим воротам Санчеш и Верратти, которые сбили соперника неосмотрительно. Эта неаккуратность тоже обусловлена лишней самоуверенностью.

А что Головин?

Пусть мы больше говорим в этом материале о ПСЖ , а не о Монако, нельзя не упомянуть об игре Головина, который был не последней фигурой в этом поединке. Он довольно заметно двигался под линией нападения, перемещался с фланга на фланг, создавая порой проблемы защите ПСЖ и подключая атаки «Монако» из глубины. Собственно, гол монегаски забили благодаря удачному пасу Головина, который вывел к воротам Фолланда, отдав передачу на рывок Кевина в самый подходящий момент: тот еще не был в офсайде, но набрал запас хода такой, чтобы удрать от Кимпембе.

При штрафных и угловых с Головиным розыгрыш постоянно обсуждал Энрике. Так что можно сказать, что Александр уже плотно и хорошо вписан в общую структуру игры и взаимоотношений в «Монако». Но при этом он почти никогда не проводит полные матчи, и это может стать проблемой в перспективе.