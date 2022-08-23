Экс-клубы РПЛ тонут в Первой лиге. «Арсенал» взял экс-тренера «Спартака», «Рубин» с трудом держится в топ-6

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Не таких результатов ждали летом

В ходе трансферной кампании летнего окна все ждали, что «Рубин» будет разрывать Первую лигу, как ПСЖ – чемпионат Франции. Из-за разницы в классе ожидалось, что и «Уфа» с тульским «Арсеналом» будут где-то в лидерах турнирной таблицы. На деле команды погрязли во втором дивизионе – и не факт, что смогут выбраться в РПЛ следующим летом.

В «Арсенал» вернулся Кононов, потеряют Деспотовича

Туляки – вторая по трансферной стоимости игроков команда. Портал Transfermarkt оценивает совокупную цену футболистов коллектива в 14,43 млн евро. Вдобавок к этому вернули Олега Кононова, который заставил ненавидеть себя болельщиков «Спартака». Президент клуба Гурам Аджоев уверен в правильности выбора главного тренера:

Олег Кононов хорошо знаком и тульским болельщикам, и многим футболистам. Во время его работы в Туле в 2018 году «Арсенал» показывал, наверное, самый яркий футбол. Было много результативных запоминающихся побед. Считаю, что он способен поставить качественную игру команде и помочь решить задачи, которые будут стоять перед «Арсеналом» в новом сезоне.

Из других вводных, с которыми «Арсенал» вступил в новый сезон, — вероятнее всего, команда не сможет сохранить Джордже Деспотовича. По словам Аджоева, «канониры» не в состоянии позволить себе его зарплату. Насколько он нужен клубу, еще стоит поспорить – серб потерялся после лучшего в карьере сезона 2020/21, а в Первой лиге потерял бы всякую мотивацию играть. При этом в тульском коллективе есть нападающие. Евгений Луценко уже вышел в лучшие бомбардиры команды в этом сезоне, недалеко ушел Кирилл Панченко.

Между тем в Первой лиге туляки обосновались в середине таблицы и, судя по результатам игр с «Родиной», «Балтикой» и «Акроном», не торопятся подниматься выше. Если клуб не вернется по итогам нынешнего чемпионата в Премьер-Лигу, то рискует остаться во втором дивизионе надолго.

«Рубин» хочет уволить тренера, Слуцкий пытается оправдать себя

Непонятно, в чем была логика масштабной трансферной кампании, если команда не доминирует в лиге и отдает очки «Уфе» с «Нефтехимиком». Слуцкий на посту главного тренера казанцев получил от боссов все: деньги на трансферы, огромный кредит доверия, боеспособный состав.

Когда коллектив вылетел из Премьер-Лиги, руководство не стало увольнять Леонида и уверяло, что в провале нет его вины – клуб потерял ведущих игроков. Под задачу вернуться на высший уровень приобрели забивного Фамейе, футболистов с опытом выступлений в РПЛ , сохранили Лисаковича, Самошникова, Солтмурада Бакаева.

По игре нет никакой уверенности, что результата получится добиться. Все сводится к максимальному упрощению тактики, подачам, в защите Александр Мартынович уступает в скорости оппонентам. «Рубин» потерял идентичность и четкость тренерской идеи, а сам Слуцкий давал комментарии, которые больше похожи на оправдания – после поражения от «Енисея» говорил, что искусственное покрытие давало красноярцам преимущество, потом провел параллель с неудачным стартом «Крыльев Советов», говорил о плохой реализации и необходимости времени.

Как раз времени у менеджера нет – судя по последним слухам, доверие к Слуцкому иссякло даже со стороны защищавших его представителей клуба. Сообщалось, что определяющим для тренера станут результаты «Рубина» в матчах «Кубанью», ульяновской «Волгой» и «КАМАЗом». Две первые встречи завершились победой казанского коллектива, хотя с ульяновцами подопечные Леонида Слуцкого до последнего играли на ничью. Поединок с «КАМАЗом» будет настоящей проверкой – клуб из Набережных Челнов лидирует в таблице Первой лиги с отрывом от ближайшего преследователя в два очка.

«Уфа» дважды сменила тренера и наконец продала Агаларова

Из клуба сразу после вылета ушел главный тренер Алексей Стукалов, с которым «Уфа» когда-то обыгрывала «Спартак». Какое-то время обязанности наставника исполнял Сергей Томаров, а 18 августа команду возглавил Денис Попов. Перспективы башкирского коллектива во втором дивизионе выглядят сомнительно, но клуб всегда брал на работу менеджеров, которые до этого не пользовались спросом, и добивался определенного результата. Возможно, получится и в этот раз.

Программа-максимум в любом случае выполнена – Шамиль Газизов нашел новый клуб для Гамида Агаларова. По данным портала Transfermarkt, «Ахмат» заплатил «Уфе» за форварда 3,5 млн евро. На вырученные от сделки деньги уфимцы смогут избежать долгов перед футболистами по зарплате и по средствам существовать в Первой лиге.

На большее рассчитывать не приходится, о чем говорит и генеральный директор клуба Шамиль Газизов:

Команда не до конца укомплектована. Мы бы хотели приобрести новых игроков под нового главного тренера, но на данным момент финансовое положение не позволяет нам совершать трансферы.

Регион, вероятнее всего, больше денег выделять не станет, а дополнительных спонсоров в низших дивизионах привлечь крайне сложно. Все идет к тому, что именно «Уфа» не сможет пробиться в РПЛ .

Первая лига затягивает как болото

Последние тенденции показывают, что в случае вылета из Премьер-Лиги у клубов два пути – прекращение существования или игра в низших дивизиона без перспектив повышения в классе. Только «Оренбург» и «Крылья Советов» оказались способны вернуться в РПЛ , причем делали это не раз.

Есть еще более печальный факт: «Амкар», «Анжи», «Тосно», «Тамбов» — примеры потери профессиональных коллективов в случае вылета. Ни «Уфа», ни «Арсенал», ни «Рубин» не рвутся в Премьер-Лигу – если они погрязнут в структуре низших лиг, у спонсоров может появиться вопрос о необходимости вложений. И тогда в России появятся еще несколько примеров того, как банкротятся клубы после вылета.