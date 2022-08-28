Промес против Малкома. Определите главную звезду РПЛ прямо сейчас

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сегодня, 19:46

Бразилец гоняется за коллегой по амплуа.

Карраскаль, Медина, Сперцян, не говоря о Нобоа, или других бразильцах «Зенита», помимо Малкома – в списке Клаудиньо, Дуглас и Вендел, входят в число лучших легионеров РПЛ . А если искать человека, который пригодится серьезному клубу из элитной лиги, то выделим не Промеса – уже ездил в «Севилью» и не закрепился, и не Малкома – после «Бордо» попал в «Барселону», где не заиграл, а скорее Вендела.

Но если называть именно звезду под стандартное определение понятия в футболе, то РПЛ это лига Промеса против Малкома. Возможно, в драку ворвется Карраскаль, но Хорхе нужны серии побед ЦСКА . А также стабильность, которой колумбиец баловал публику в карьере реже, чем даже Малком. Минусы Промеса тоже знаем – возраст влиял, но промахи бразильца помним. Звезда «Зенита» далеко не самый старательный футболист, хотя зверски одаренный.

Для полноты картины всегда нужно говорить о слабостях, например, напоминать о травмах, влиявших раньше на форму Малкома. Но в поисках звезды РПЛ здесь и сейчас достаточно заострить внимание на козырях и достижениях футболистов.

Аргументы за Промеса

Результативность. Забил семь мячей – никто больше не забил. Вторым идет Нобоа с шести, а дальше целая группа игроков с Малкомом во главе. Промес реализовал 7 из 16 ударов в створ, шикарный результат. Квинси вышел на чистое восьмое место по голам за «Спартак», опередил Павлюченко, а еще может стать самым результативным легионером в истории РПЛ . Кстати, у Промеса еще и три ассиста, придумал 10 голов в 7 турах.

Влияние на результат. Малком забил 24 % мячей «Зенита», а Промес – 39 % голов «Спартака». «Красно-белые» часто ставят на действий Квинси, прежде чем покорить победу. Против «Краснодара» именно голландец забил важнейший второй мяч. «Оренбург» уничтожил именно ветеран. Против «Урала» результативность упала, но по активности Квинси тоже выделялся. Промес забил дважды «Сочи», да и с «Факелом» не забыл включиться, когда пришлось отыгрываться.

Созданные моменты. 36 самостоятельный ударов и 31 пас на партнеров перед чужим выстрелом – результат Промеса после семи матчей. Шестьдесят семь моментов за такой короткий отрезок сезона. Не будем выдумывать, будто у Квинси получается играть «десятку» — это не так, но в чужой штрафной его видели часто, смещения с фланга в центр удаются, про результативность уже сказано. По объему псов и ударов ему попросту нет равных. Например, после Промеса по пасам под удар идет Калинский, но у него лишь 19 моментов против 31 у голландца.

Аргументы за Малкома

Работа с мячом. Важно, что Малком не злоупотребляет дриблингом. Например, у него всего 11 успешных обводок – как у Смолова, Богосаваца или Мирзова. Но количество классных действий с мячом у Малкома зашкаливает. Атакующий футболист пасует с точностью в 85.2 %, это мировой уровень работы с мячом. Также важно, что бразилец стал играть на «Зенит», а не требует, как Мбаппе, чтобы вся команда работала на его статистику.

Смена позиций. Промес работает так, как ему удобно. Квинси помогала роль Мозеса, помогает роль Соболева. Хлусевич и Зобнин активно работают левым флангом, чтобы голландцу было удобно. А вот Малком в этом сезоне – часть системы Семака. Он такой футболист, что может позволить себе и работу полуфлангом, и грамотное открывание перед штрафной ЦСКА – в ключевом для «Зенита» матче у Малкома гол плюс пас. Бразилец был хорош в Грозном, стал героем разгрома «Урала». Появилась стабильность? Посмотрим против «Спартака».

Запас прочности. Похоже, что Промес показывает нынешний максимум. Он на пять лет старше, чем Малком, а вот бразильцу не закрыта дорога в топ-5, где он уже играл. Очевидно, что интенсивность Бундеслиги или АПЛ не выдержит, однако представляем де Оливейру в Серии А, например. Обязательно найдутся клубы после этого сезона, или даже зимой, готовые обсудить условия личного контракта. Он как раз и держит Малкома в Санкт-Петербурге – неприлично жирный, сочный и вкусный, но если бразилец будет развиваться, то перерастет уровень «Зенита» и РПЛ , вернется на пик, когда заинтересовал «Барселону».

Мнение читателей. Выбирайте лучшего

Выберите между Промесом и Малкомом, или же назовете лучшим иностранцем сезона в РПЛ другого футболиста? Раньше бывали месяцы, когда никто не мог по удельному весу в команде превзойти Нобоа. В прошлом сезоне классные отрезки выдали Клаудиньо, Кабелла и Шиманьски, но двух уже нет в чемпионате. А сейчас в зените славы два вингера из клубов, которым играть через неделю в Москве, а потом дважды в Кубке России – Промес и Малком.

Атакующему игроку «Зенита» проще, играет с явным запасом. Его команда прессует соперника классом, даже если ее лидеры выдают незаметные таймы в атаке. Лидерам «Спартака» куда сложнее – Промес создал намного больше моментов, чтобы получить примерно тот же результат для коллектива в таблице. Рассудит очный матч после приснопамятного финала Суперкубка. А пока хвалим Промеса и Малкома. У них особый футбол – классические атакующие игроки, которые могут исчезать из виду на время, точно не любят черновую работу, но класс невероятный, техника покоряет сердца.

У Промеса народной любви традиционно больше – он сделал «Спартак» чемпионом после длительного перерыва, а Малком «пришел на все готовое», он не чемпионский легионер первой волны, в которой были Азмун или Ракицкий. Зато появление бразильца такого класса привлекло других. Сформировали диаспору, и хотя «Зенит» не развивается так, как мог бы при участии в Лиге чемпионов – заметно, как непросто даются поиски мотивации в последних матчах, именно класс выручает Семака в случаях, когда соперник играет агрессивно.

Малком разбил «Урал», который держался, как мог. Промес тоже в полном порядке, и успехи иностранцев еще раз напоминает, как важно не превратить РПЛ в закрытую лигу третьего сорта. Хорошо, что голландец и бразилец остались, украшают чемпионат своей игрой. Более того, могут оказаться чемпионскими факторами на пути своих команд к большому успеху. Пока «Зенит» ходит между каплями дождя – набирали очки даже там, где явно могли потерять, но самые интересные испытания впереди. И тогда от мотивации Малкома многое зависит, ведь Промес на ярком примере показал, насколько уровень формы мастера влияет.

Квинси в прошлом сезоне сыграл неважно – за весь чемпионат забил и отдал меньше голевых передач, чем сейчас. Сейчас все иначе, а результаты «Спартака» от его успешности зависят прямо.