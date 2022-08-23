«Бавария» разрывает Бундеслигу, ПСЖ – чемпионат Франции, МЮ тонет в АПЛ. Смотрим на старт сезона в топ-лигах

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сегодня, 15:56

И в российском первенстве.

Новый сезон успел стартовать везде. За 2-3 тура отдельные команды показали, что смысла бороться с ними нет. Гранды других национальных чемпионатов напротив – буксуют. Анализируем начало европейских топ-лиг.

АПЛ – неожиданный лидер и просевшие топы

Оступиться на старте успели почти все клубы из прошлогоднего топ-4. «Манчестер Юнайтед» выглядел ужасно в двух из трех первых матчей и выдал ужаснейшее начало за последнее время. Исправлять положение надо было в третьем туре – и команда Эрика тен Хага окатила холодным душем «Ливерпуль» (победа МЮ , 2:1). Мерсисайдцы и без поражения от «красных дьяволов» смотрятся неуверенно – две ничьих с «Кристал Пэлас» и «Фулхэмом» совсем не радуют. «Манчестер Сити» отдал очки лишь раз – «Ньюкаслу» (3:3). Впрочем, мог и проиграть – «горожане» к 60-й минуте «горели» 1:3.

Особенно интересно следить за «Арсеналом», «Астон Виллой» и «Фулхэмом». «Канониры» наконец научились тратить деньги целесообразно – приобрели Зинченко и Жезуса, с которыми главный тренер Артета работал еще в «Сити». Продав Бернда Лено, подписали для Рэмсдейла сменщика. Лондонцы еще не выглядят монолитно, но набирают максимум очков. «Фулхэм» удивляет смелым прессингом «Ливерпуля» после выхода из Чемпионшипа – и умудряется набрать очки. Сейчас команда Марку Силвы – на 7 месте в АПЛ . «Астон Вилла» проигрывает уже дважды («Кристал Пэлас» и «Борнмуту»), но обладает довольно сильным составом и Фелипе Коутиньо, который стремится спасти карьеру после провала в «Барселоне».

Серия А – «Наполи» опять всех рвет, помогает Кварацхелия

«Наполи» Лучано Спалетти второй год к ряду показывает космический старт – в прошлом сезоне неаполитанцев смогли приостановить лишь к 12-му туру. Этим летом команда выглядит еще увереннее – и следить за этим интереснее из-за перехода Хвичи Кварацхелии. 3 гола в первых двух матчах и яркая игра в старте – пока за будущее грузинского хавбека в Италии нет страха.

«Милан», «Интер», «Рома» и «Ювентус» не отстают за лидером первенства – на дистанции распределение очков выправится, пока все максимально близко друг к другу (между 1-м и 11-м местом – разрыв в 3 очка).

Можно было бы следить за Алексеем Миранчуком – он на правах аренды переехал из «Аталанты» в «Торино». И в новой команде начал ударно – забил гол «Монце», элегантно катнув мяч мимо вратаря. Однако увидеть россиянина на поле получится нескоро – хавбек получил травму и пропустит до 40 дней.

Лига 1 – можно отдавать чемпионство ПСЖ

Пора короновать «Пари Сен-Жермен»? Картина во Франции идентична тому, что происходит в Германии – парижане доминируют и забивают по 5-7 мячей за матч. Трио Месси-Мбаппе-Неймар в огне, а статистика бразильца и вовсе выглядит нереальной — 11 очков (5 голов и 6 ассистов) в трех играх. Интерес может вызывать лишь несколько вопросов – кто сможет нанести ПСЖ первое поражение, сколько выбьет атакующее трио в чемпионате, кто приблизится к первой строчке на этот раз, кто остановит парижан в Лиге чемпионов (любые результаты обесценятся в случае вылета).

Ла лига – 4 клуба с шестью очками

Нет, «Реал» еще не на первом месте. Лидирует в таблице команда Уни Эмери – «Вильярреал» спокойно решает задачу по попаданию в Лигу конференций и параллельно обыгрывает «Вальядолид» с мадридским «Атлетико» с общим счетом 5:0.

Левандовский в составе «Браселоны» провел второй матч от свистка до свистка и забил первые два мяча за каталонцев. Говорить о фаворитах и неудачах в случае с испанским первенством получится после 10-и туров – и после первого «Эль-Классико».

Бундеслига – отдайте титул «Баварии»!

Можно поставить знак равенства между чемпионатами Германии и Франции. У последних доминирует ПСЖ , у первых – «Бавария». Мюнхенцы установили рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей в стартовых трех турах Бундеслиги. За исключением уже снятого вопроса о чемпионе остается неясно, что происходит в «Лейпциге» — при Тедеско коллектив прибавил, завоевал Кубок Германии, добрался до полуфинала Лиги Европы и завершил розыгрыш национального первенства на четвертом месте. Теперь – две ничьи и поражение в первых трех встречах. Есть слухи об отставке Доменико, однако идти на такой шаг рано.

Помимо немца в Бундеслиге тренируют еще два экс-наставника клубов РПЛ . Болельщикам «Краснодара» можно посмотреть на менхенгладбахскую «Боруссию» — узнают, как играли бы южане при Даниэле Фарке. Гладбах, к слову, — вторая команда в таблице первенства. В «Герту» пришел Сандро Шварц. Берлинский клуб не претендует на громкие достижения – им хватит сохранения места в элитном дивизионе. Сейчас у «Герты» 1 балл в активе – больше, чем у «Байера» и «Бохума».

Из России в Германию также уехали и Джордан Ларссон с Алексом Кралом, оба – в «Шальке». Что-то внятное получается только у чеха, он регулярно играет в основе клуба из Гельзенкирхена.

Бонус – РПЛ и искусственная конкуренция «Зениту»

Семаку наскучило играть в борьбу за чемпионство, и питерцы вернулись на первое место. Хотя игра могла растянуться, набери «Спартак» очки в игре с «Динамо» — помешал ляп Умярова, который отдал эталонную голевую Тюкавину.

Борьба за лидерство происходит между командами с первое по шестое места – ближе всего к сине-бело-голубым «Спартак», ЦСКА , «Динамо» и «Ростов», но даже «Краснодар» имеет теоретические шансы возглавить таблицу в следующем туре.