«Спартак» разобрал «Факел», «Ливерпуль» вынес «Борнмут». Подборка ярких матчей уходящего дня

Не заставили зрителей скучать
Сегодня сразу несколько команд сыграли яркие запоминающиеся матчи. «Манчестер Сити», «Спартак» и «Пари Нижний Новгород» спасались от поражений, «Ливерпуль» громил «Борнмут», забивая за все предыдущие матчи. Поговорим о прошедших играх, которые заслуживают внимание.
«Лейпциг» – «Вольфсбург», 2:0
- Встреча примечательна прежде слухами вокруг главного тренера «Лейпцига» Доменико Тедеско. На фоне неубедительного старта начали говорить о приближающейся отставке экс-тренера «Спартака». Коллективу позарез была нужна победа, чтобы обрести уверенность и снять вопрос о перспективах менеджера. Пусть и временно.
- В матче наблюдалась картина, которая отличается от предыдущих туров. «Лейпцигу» наконец позволили не владеть мячом чаще соперника (в позиционке команды Тедеско так себе). Хозяева отдали центр и традиционно сместились на фланги.
- Что интересно – акцент сместился с правого фланга на левый. Это следует из другой особенности – центральные полузащитники не так часто создавали численное преимущество на краях. Трио Лаймер-Ольмо-Кампл дало объем в полуфлангах, игрой с мячом руководил Раум слева.
- Итог – 2:0. Притом первый мяч Нкунку забил вначале матча, а второй – в конце.
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас», 4:2
- «Горожане» опять были близки к поражению. «Сити» играет на грани уже вторую неделю. В прошлом туре «Ньюкасл» вел в счете 3:1 к 60-й минуте, теперь преимущество до этой же отметки было у «Кристал Пэлас» — 2:1.
- Эрлинг Холанд становится полноценным лидером команды Хосепа Гвардиолы. Именно норвежец вытащил победу – оформил хет-трик после 60-й минуты. Он играет наконечника атак английского гранда – бьет по воротам соперника чаще кого-либо в «Ман Сити», при этом довольно редко сам отдает передачи. Основные игры разума все же происходят в центре, Эрлингу остается завершать.
Ливерпуль – Борнмут, 9:0
- Можно расслабиться, с «Ливерпулем» все в порядке. Подопечные Юргена Клоппа за один вечер забили в два раза больше, чем за 3 предыдущих матча вместе взятых. Нуньес продолжает отбывать дисквалификацию, хотя его отсутствие никаким образом не сказалось на мерсисайдцах.
- Фирмино показал, кто должен быть основным центрфорвардом команды. Высокая результативность бразильцу несвойственна, но против «Борнмута» он выдал ярчайший перформанс – 2 гола и ассистентский хет-трик. Еще один дубль оформил Луис Диас. У «Ливерпуля» богатый выбор в атаке.
- Проблема никуда не делась. Пока мерсисайдцы буксовали на старте, «Сити» набирал очки даже в неудачно складывающихся матчах. У «горожан» преимущество в 5 очков, на дистанции команде Клопппа надо показать эталонную стабильность.
«Факел» — «Спартак», 1:4
- Красно-белые опять заставили поволноваться. После первого тайма на табло было 1:0, гол забили после осечки Даниила Денисова.
- И снова отличный матч-менеджмент от Гильермо Абаскаля (этого не хватало Ваноли). Увидел, что проседает Наиль Умяров и быстро заменил его в перерыве (на Никиту Чернова), то же самое провернул с Михаилом Игнатовым (вышел Антон Зиньковский).
- Воронежцы рассыпались после двух быстрых пропущенных мячей. Винить их в этом не стоит – у команды нет необходимого запаса мощности.
Пари НН – Динамо, 2:2
- Море желтых карточек от Яна Бобровского повлияло на нерв поединка и на расстановку сил. «Динамо» владело мячом и вело в счете после первого тайма, но после первого пропущенного мяча пропустила еще один «удар» — был удален центрбек Роберто Фернандес (после крайне спорной второй желтой). Довольно невовремя, потому что после ключевого эпизода нижегородцы перехватили инициативу.
- Второй гол пришел с фланга Сергея Паршивлюка. Это становится тенденцией, вся опасность от соперников бело-голубых часто исходит именно с фланга Сергея. Выбирать Йокановичу не приходится, другого футболиста на эту позицию нет.
- Фомин в отсутствие Николы Моро играл опорника. Закрыл эту позицию Даниил вполне уверенно – наиболее часто отдавал передачи, шел в перехват. Славише стоит рассмотреть такой способ решения, у команды большие проблемы с опорной зоной.
«Арсенал» — «Фулхэм», 2:1
- Две крайне интересные команды сошлись в очном матче. Подопечные Марку Силвы крайне осознанно готовятся к соперникам после выхода в Премьер-лигу. Разобрали концепцию «Ливерпуля», набрали очки с «Вулверхэмптоном» и обыграли «Брентфорд». Имидж смелого аутсайдера сегодня мог проявиться во всей красе – «дачники» полтора тайма сдерживали «Арсенал», а к 54-й минуте повели в счете. По итогам матча могли быть в диапазоне между четвертым и седьмым местами, что для выходца из Чемпионшипа – сказка.
- Проявилась новая грань «Арсенала» — «канониры» проявили характер. При появившейся последовательности в селекции и следовании своим идеям лондонцы были слабы духом. В случае, когда результат оказывался на волоске, черты «Арсенала» Артеты размывались. Теперь этого не произошло, «пушкари» со второго тайма были в позиции догоняющих.
- Во главе таблицы АПЛ не «Манчестер Сити», не «Ливерпуль» и не «Челси», а «Арсенал» — такого давно не было. На дистанции это забудется, гранды возьмут свое. Но команда Артеты на правильном пути. Требуется добавить в стабильности – и тогда за первые места можно будет бороться не только три первых тура.
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