«Спартак» разобрал «Факел», «Ливерпуль» вынес «Борнмут». Подборка ярких матчей уходящего дня

1661627452

сегодня, 22:10

Не заставили зрителей скучать



Сегодня сразу несколько команд сыграли яркие запоминающиеся матчи. «Манчестер Сити», «Спартак» и «Пари Нижний Новгород» спасались от поражений, «Ливерпуль» громил «Борнмут», забивая за все предыдущие матчи. Поговорим о прошедших играх, которые заслуживают внимание.

«Лейпциг» – «Вольфсбург», 2:0

- Встреча примечательна прежде слухами вокруг главного тренера «Лейпцига» Доменико Тедеско. На фоне неубедительного старта начали говорить о приближающейся отставке экс-тренера «Спартака». Коллективу позарез была нужна победа, чтобы обрести уверенность и снять вопрос о перспективах менеджера. Пусть и временно.

- В матче наблюдалась картина, которая отличается от предыдущих туров. «Лейпцигу» наконец позволили не владеть мячом чаще соперника (в позиционке команды Тедеско так себе). Хозяева отдали центр и традиционно сместились на фланги.

- Что интересно – акцент сместился с правого фланга на левый. Это следует из другой особенности – центральные полузащитники не так часто создавали численное преимущество на краях. Трио Лаймер-Ольмо-Кампл дало объем в полуфлангах, игрой с мячом руководил Раум слева.

- Итог – 2:0. Притом первый мяч Нкунку забил вначале матча, а второй – в конце.

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас», 4:2

- «Горожане» опять были близки к поражению. «Сити» играет на грани уже вторую неделю. В прошлом туре «Ньюкасл» вел в счете 3:1 к 60-й минуте, теперь преимущество до этой же отметки было у «Кристал Пэлас» — 2:1.

- Эрлинг Холанд становится полноценным лидером команды Хосепа Гвардиолы. Именно норвежец вытащил победу – оформил хет-трик после 60-й минуты. Он играет наконечника атак английского гранда – бьет по воротам соперника чаще кого-либо в «Ман Сити», при этом довольно редко сам отдает передачи. Основные игры разума все же происходят в центре, Эрлингу остается завершать.

Ливерпуль – Борнмут, 9:0

- Можно расслабиться, с «Ливерпулем» все в порядке. Подопечные Юргена Клоппа за один вечер забили в два раза больше, чем за 3 предыдущих матча вместе взятых. Нуньес продолжает отбывать дисквалификацию, хотя его отсутствие никаким образом не сказалось на мерсисайдцах.

- Фирмино показал, кто должен быть основным центрфорвардом команды. Высокая результативность бразильцу несвойственна, но против «Борнмута» он выдал ярчайший перформанс – 2 гола и ассистентский хет-трик. Еще один дубль оформил Луис Диас. У «Ливерпуля» богатый выбор в атаке.

- Проблема никуда не делась. Пока мерсисайдцы буксовали на старте, «Сити» набирал очки даже в неудачно складывающихся матчах. У «горожан» преимущество в 5 очков, на дистанции команде Клопппа надо показать эталонную стабильность.

«Факел» — «Спартак», 1:4

- Красно-белые опять заставили поволноваться. После первого тайма на табло было 1:0, гол забили после осечки Даниила Денисова.

- И снова отличный матч-менеджмент от Гильермо Абаскаля (этого не хватало Ваноли). Увидел, что проседает Наиль Умяров и быстро заменил его в перерыве (на Никиту Чернова), то же самое провернул с Михаилом Игнатовым (вышел Антон Зиньковский).

- Воронежцы рассыпались после двух быстрых пропущенных мячей. Винить их в этом не стоит – у команды нет необходимого запаса мощности.

Пари НН – Динамо, 2:2

- Море желтых карточек от Яна Бобровского повлияло на нерв поединка и на расстановку сил. «Динамо» владело мячом и вело в счете после первого тайма, но после первого пропущенного мяча пропустила еще один «удар» — был удален центрбек Роберто Фернандес (после крайне спорной второй желтой). Довольно невовремя, потому что после ключевого эпизода нижегородцы перехватили инициативу.

- Второй гол пришел с фланга Сергея Паршивлюка. Это становится тенденцией, вся опасность от соперников бело-голубых часто исходит именно с фланга Сергея. Выбирать Йокановичу не приходится, другого футболиста на эту позицию нет.

- Фомин в отсутствие Николы Моро играл опорника. Закрыл эту позицию Даниил вполне уверенно – наиболее часто отдавал передачи, шел в перехват. Славише стоит рассмотреть такой способ решения, у команды большие проблемы с опорной зоной.

«Арсенал» — «Фулхэм», 2:1

- Две крайне интересные команды сошлись в очном матче. Подопечные Марку Силвы крайне осознанно готовятся к соперникам после выхода в Премьер-лигу. Разобрали концепцию «Ливерпуля», набрали очки с «Вулверхэмптоном» и обыграли «Брентфорд». Имидж смелого аутсайдера сегодня мог проявиться во всей красе – «дачники» полтора тайма сдерживали «Арсенал», а к 54-й минуте повели в счете. По итогам матча могли быть в диапазоне между четвертым и седьмым местами, что для выходца из Чемпионшипа – сказка.

- Проявилась новая грань «Арсенала» — «канониры» проявили характер. При появившейся последовательности в селекции и следовании своим идеям лондонцы были слабы духом. В случае, когда результат оказывался на волоске, черты «Арсенала» Артеты размывались. Теперь этого не произошло, «пушкари» со второго тайма были в позиции догоняющих.