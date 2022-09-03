«Динамо» Москва — «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Урал», который состоится 3 сентября 2022 года

«Динамо» Москва

Московская команда продолжает выступать без поражений в этом сезоне РПЛ , однако довольно часто допускает ничьи, которых можно было избежать. Это не дает «Динамо» быть среди лидеров РПЛ , ведь оно на данный момент идет на седьмом месте с 13 пунктами. Тем не менее, отставание от лидера насчитывает всего четыре балла, и победа над аутсайдером на своем стадионе помогла бы стать ближе к первой тройке команд.

31 августа «Динамо» М уступило в кубке России «Ростову» (0:2), а 27 августа разошлось миром на выезде с «Пари НН» (2:2).

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга продолжает неприятно удивлять болельщиков и все еще остается с одним забитым мячом в чемпионате России. «Урал» занимает последнее место с одним очком, и такая ситуация приводит в ярость харизматичного президента клуба Григория Иванова. Коллектив немого реабилитировался победой в кубке России, однако проблема в РПЛ остается сложной и нерешенной.

31 августа «Урал» обыграл на своем поле «Сочи» в кубке страны (2:0), а 28 августа был разгромлен в чемпионате «Зенитом» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Динамо » Москва – 1.5

Динамо Москва – 1.5 Ничья – 4.4

Победит «Урал» – 6.2

Статистика

«Динамо» Москва проиграло всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Урал» одержал только две выездные победы из десяти последних встреч

«Динамо» Москва выиграло только четыре матча у «Урала» из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами в Москве завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. На данный момент разница в классе команд и подборе футболистов огромная, поэтому непонятно за счет чего «Урал» сможет ее нивелировать. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.