«Нант» — ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» — ПСЖ , который состоится 3 сентября 2022 года

«Нант»

Обладатель кубка Франции сезон начал со средними результатами и после пяти туров Лиги 1 занимает 10 место с шестью очками. Коллектив вряд ли будет претендовать на самые высокие места, но побороться за зону еврокубков ему вполне по силам. Команда не боится ПСЖ и если у лидеров пойдет игра, она вполне сможет создать парижскому гранду серьезные проблемы на футбольном поле.

31 августа «Нант» разошелся миром со «Страсбуром» (1:1), а 28 числа на своем поле обыграл «Тулузу» (3:1).

ПСЖ

Парижский клуб продолжает уверенный поход за очередным чемпионством, а единственная ничья в сезоне стала скорее досадным недоразумением. ПСЖ идет на первом месте с 13 набранными очками и опережает ближайших соперников только по дополнительным показателям. В матче с «Нантом» парижане обязаны исключить недооценку соперника, ведь уже проигрывали ему в прошлом году.

31 августа ПСЖ на выезде обыграл «Тулузу» (3:0), а 28 числа разошелся миром с «Монако» (0:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит « Нант» – 10

Нант» – 10 Ничья – 6.5

Победит ПСЖ – 1.25

Статистика

«Нант» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

ПСЖ выиграл девять из десяти последних матчей на выезде

выиграл девять из десяти последних матчей на выезде ПСЖ выиграл три игры у «Нанта» из пяти последних, а две проиграл

выиграл три игры у «Нанта» из пяти последних, а две проиграл Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз