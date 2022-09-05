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«Монца» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 08:19
«Монца» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» — «Аталанта», который состоится 5 сентября 2022 года

«Монца»

«Монца» остается единственной командой, которая еще не набирала очков в Серии А, что становится неожиданностью, для нового руководства и болельщиков команды, которые ожидали несколько другой результат. В домашнем матче с «Аталантой» у коллектива будет шанс в случае успешного результата перезагрузить свою игру и поверить в собственные силы, чтобы набирать очки в дальнейшем.

30 августа «Монца» уступила на выезде «Роме» (0:3), а 26 числа на своем стадионе уступила «Удинезе» (1:2).

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо выдал очень хороший старт сезона и на данный момент занимает третье место с 10 баллами. Команда отстает от лидеров всего на один балл, но имеет одну игру в запасе. Поэтому в случае победы «Аталанта» сможет выйти на единоличное первое место, что является лучшей мотивацией для победы в таком поединке.

01 сентября «Аталанта» обыграла «Торино» (3:1), а 28 числа на выезде оказалась сильнее «Вероны» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монца» – 5.5
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Аталанта» – 1.62

Статистика

  • «Монца» проиграла четыре последних матча в чемпионате Италии
  • Четыре из пяти выездных матчей «Аталанты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Монца» проиграла «Аталанте» три из пяти последних поединков

Прогноз

Сделать ставку на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. «Монце» сейчас тяжело конкурировать с большинством команд Серии А, а «Аталанта» напротив находится на ходу. Прогнозируем победу гостей.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:03
Аталанта не проиграет
Гость
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