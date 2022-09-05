«Монца» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» — «Аталанта», который состоится 5 сентября 2022 года
«Монца»
«Монца» остается единственной командой, которая еще не набирала очков в Серии А, что становится неожиданностью, для нового руководства и болельщиков команды, которые ожидали несколько другой результат. В домашнем матче с «Аталантой» у коллектива будет шанс в случае успешного результата перезагрузить свою игру и поверить в собственные силы, чтобы набирать очки в дальнейшем.
30 августа «Монца» уступила на выезде «Роме» (0:3), а 26 числа на своем стадионе уступила «Удинезе» (1:2).
«Аталанта»
Коллектив из Бергамо выдал очень хороший старт сезона и на данный момент занимает третье место с 10 баллами. Команда отстает от лидеров всего на один балл, но имеет одну игру в запасе. Поэтому в случае победы «Аталанта» сможет выйти на единоличное первое место, что является лучшей мотивацией для победы в таком поединке.
01 сентября «Аталанта» обыграла «Торино» (3:1), а 28 числа на выезде оказалась сильнее «Вероны» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монца» – 5.5
- Ничья – 4.05
- Победит «Аталанта» – 1.62
Статистика
- «Монца» проиграла четыре последних матча в чемпионате Италии
- Четыре из пяти выездных матчей «Аталанты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Монца» проиграла «Аталанте» три из пяти последних поединков
Прогноз
Сделать ставку на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. «Монце» сейчас тяжело конкурировать с большинством команд Серии А, а «Аталанта» напротив находится на ходу. Прогнозируем победу гостей.