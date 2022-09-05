«Монца» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» — «Аталанта», который состоится 5 сентября 2022 года

«Монца»

«Монца» остается единственной командой, которая еще не набирала очков в Серии А, что становится неожиданностью, для нового руководства и болельщиков команды, которые ожидали несколько другой результат. В домашнем матче с «Аталантой» у коллектива будет шанс в случае успешного результата перезагрузить свою игру и поверить в собственные силы, чтобы набирать очки в дальнейшем.

30 августа «Монца» уступила на выезде «Роме» (0:3), а 26 числа на своем стадионе уступила «Удинезе» (1:2).

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо выдал очень хороший старт сезона и на данный момент занимает третье место с 10 баллами. Команда отстает от лидеров всего на один балл, но имеет одну игру в запасе. Поэтому в случае победы «Аталанта» сможет выйти на единоличное первое место, что является лучшей мотивацией для победы в таком поединке.

01 сентября «Аталанта» обыграла «Торино» (3:1), а 28 числа на выезде оказалась сильнее «Вероны» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Монца» – 5.5

Монца» – 5.5 Ничья – 4.05

Победит «Аталанта» – 1.62

Статистика

«Монца» проиграла четыре последних матча в чемпионате Италии

Четыре из пяти выездных матчей «Аталанты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Монца» проиграла «Аталанте» три из пяти последних поединков

Прогноз

Сделать ставку на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. «Монце» сейчас тяжело конкурировать с большинством команд Серии А, а «Аталанта» напротив находится на ходу. Прогнозируем победу гостей.