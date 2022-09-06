«Зальцбург» — «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Зальцбург» — «Милан», который состоится 6 сентября 2022 года
«Зальцбург»
Австрийский клуб запомнился своими яркими выступлениями в прошлых сезонах Лиги Чемпионов и в этот раз постарается отличиться результативной игрой и засветить своих лидеров, которых потом можно будет продать в топ-клубы Европы. В чемпионате Австрии «Зальцбург» идет на первом месте с 18 набранными баллами и опережает ЛАСК на один балл.
03 сентября «Зальцбург» на своем поле обыграл «Тироль» (2:0), а в кубке страны 30 августа разобрался с «Унион Гуртен» (3:0).
«Милан»
Чемпион Италии выиграл принципиальный матч в Серии А, проигрывая по ходу встречи и находится на эмоциональном подъеме. «Милан» имеет в своем активе 11 баллов, что позволяет ему занимать третье место, отставая от лидера на два пункта. В прошлом году «красно-черные» не смогли пройти групповой этап, поэтому этот футбольный год станет интересным новым вызовом для тренера и команды.
03 августа «Милан» обыграл на своем поле «Интер» (3:2), а 30 числа потерял очки с «Сассуоло» на выезде (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зальцбург» – 3.7
- Ничья – 3.65
- Победит «Милан» – 1.97
Статистика
- «Зальцбург» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Милан» проиграл только одну встречу из десяти последних на выезде
- «Милан» выиграл два последних матча у «Зальцбурга»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Австрийцы очень хорошо выглядят на своем поле и им вполне по силам обыграть на своем поле фаворита этого противостояния.