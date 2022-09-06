«Зальцбург» — «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1662454590

сегодня, 11:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Зальцбург» — «Милан», который состоится 6 сентября 2022 года

«Зальцбург»

Австрийский клуб запомнился своими яркими выступлениями в прошлых сезонах Лиги Чемпионов и в этот раз постарается отличиться результативной игрой и засветить своих лидеров, которых потом можно будет продать в топ-клубы Европы. В чемпионате Австрии «Зальцбург» идет на первом месте с 18 набранными баллами и опережает ЛАСК на один балл.

03 сентября «Зальцбург» на своем поле обыграл «Тироль» (2:0), а в кубке страны 30 августа разобрался с «Унион Гуртен» (3:0).

«Милан»

Чемпион Италии выиграл принципиальный матч в Серии А, проигрывая по ходу встречи и находится на эмоциональном подъеме. «Милан» имеет в своем активе 11 баллов, что позволяет ему занимать третье место, отставая от лидера на два пункта. В прошлом году «красно-черные» не смогли пройти групповой этап, поэтому этот футбольный год станет интересным новым вызовом для тренера и команды.

03 августа «Милан» обыграл на своем поле «Интер» (3:2), а 30 числа потерял очки с «Сассуоло» на выезде (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Зальцбург» – 3.7

Зальцбург» – 3.7 Ничья – 3.65

Победит «Милан» – 1.97

Статистика

«Зальцбург» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» проиграл только одну встречу из десяти последних на выезде

«Милан» выиграл два последних матча у «Зальцбурга»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Австрийцы очень хорошо выглядят на своем поле и им вполне по силам обыграть на своем поле фаворита этого противостояния.