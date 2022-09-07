«Барселона» — «Виктория Пльзень»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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07 сентября 2022, 02:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Барселона» — «Виктория Пльзень», который состоится 7 сентября 2022 года

«Барселона»

Каталонские болельщики в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов могут смотреть вперед куда оптимистичнее, чем год назад. «Барселона» под руководство Хави смогла сплотиться и показывать неплохие результаты на старте сезона. Сейчас клуб идет на втором месте в Ла-Лиге с 10 очками в активе. В предстоящем матче от хозяев ждут исключительно уверенной победы над предполагаемым аутсайдером группы.

03 сентября «Барселона» крупно обыграла на выезде «Севилью» (3:0), а 28 августа разгромила на своем поле «Вальядолид» (4:0).

«Виктория Пльзень»

Для клуба из Чехии сам по себе выход в группу Лиги Чемпионов является достижением, а какого-то положительного результата с такими соперниками по квартету никто не ждет. «Виктория Пльзень» выйдет играть в свое удовольствие и возможно в этом будет заключаться одна-две сенсации на протяжении групповых матчей. В чемпионате Чехии команда идет на втором месте с 16 очками, но имеет одну игру в запасе.

03 сентября «Виктория Пльзень» минимально на выезде обыграла «Слован» Либерец (1:0), а 31 августа крупно одолела «Словацко» на своем стадионе (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.07

Ничья – 11

Победит «Виктория Пльзень» – 27

Статистика

«Виктория Пльзень» не пропускает уже три выездных встречи подряд

Каталонский клуб не знает поражений на протяжении 12 матчей подряд

«Барселона» выиграла оба матча у «Виктории Пльзень» более 10 лет назад, не пропустив при этом ни одного мяча

Прогноз

Сделать ставку на индивидуальный тотал «Барселоны» больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Испанцы сделают ставку на атаку и постараются забить как можно больше сопернику, даже если и пропустят один шальной мяч в свои ворота.