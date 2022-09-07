«Брюгге» — «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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07 сентября 2022, 02:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Брюгге» — «Байер», который состоится 7 сентября 2022 года

«Брюгге»

«Брюгге» в последние годы создает о себе неплохое впечатление среди европейских болельщиков и даже если не достигает результата, создает много проблем более сильным конкурентам. Вот и сейчас у хозяев есть отличная возможность воспользоваться плохим состоянием немецкого «Байера» и набрать очки на своем стадионе. Матч будет упорным, но зрелищным и придется по душе любому футбольному болельщику.

02 сентября «Брюгге» разгромил на своем поле «Серкль Брюгге» (4:0), а 26 августа на выезде переиграл «Шарлеруа» (3:1).

«Байер»

Одна победа и четыре поражения в чемпионате Германии являются совсем не тем результатом, на который пытался играть «Байер» и рассчитывали их болельщики. Сейчас «фармацевты» в тяжелой ситуации, которую необходимо исправлять, но матчи Лиги Чемпионов совсем по-другому влияют на футболистов. Коллектив может настроиться на один поединок, поэтом еще рано списывать Леверкузен со счетов.

03 сентября «Байер» на своем поле уступил «Фрайбургу» (2:3), а 27 числа на выезде крупно обыграл «Майнц» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 3.35

Ничья – 4

Победит «Байер» – 1.98

Статистика

«Байер» проиграл пять из шести последних встреч во всех турнирах

«Брюгге» одержал четыре победы подряд в чемпионате Бельгии

Два последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Семь из десяти матчей немецкого клуба за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58 Вероятнее всего у «Байера» будут проблемы в этом матче, но забить как минимум один мяч у гостей точно выйдет.