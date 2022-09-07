«Брюгге» — «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Брюгге» — «Байер», который состоится 7 сентября 2022 года
«Брюгге»
«Брюгге» в последние годы создает о себе неплохое впечатление среди европейских болельщиков и даже если не достигает результата, создает много проблем более сильным конкурентам. Вот и сейчас у хозяев есть отличная возможность воспользоваться плохим состоянием немецкого «Байера» и набрать очки на своем стадионе. Матч будет упорным, но зрелищным и придется по душе любому футбольному болельщику.
02 сентября «Брюгге» разгромил на своем поле «Серкль Брюгге» (4:0), а 26 августа на выезде переиграл «Шарлеруа» (3:1).
«Байер»
Одна победа и четыре поражения в чемпионате Германии являются совсем не тем результатом, на который пытался играть «Байер» и рассчитывали их болельщики. Сейчас «фармацевты» в тяжелой ситуации, которую необходимо исправлять, но матчи Лиги Чемпионов совсем по-другому влияют на футболистов. Коллектив может настроиться на один поединок, поэтом еще рано списывать Леверкузен со счетов.
03 сентября «Байер» на своем поле уступил «Фрайбургу» (2:3), а 27 числа на выезде крупно обыграл «Майнц» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брюгге» – 3.35
- Ничья – 4
- Победит «Байер» – 1.98
Статистика
- «Байер» проиграл пять из шести последних встреч во всех турнирах
- «Брюгге» одержал четыре победы подряд в чемпионате Бельгии
- Два последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Семь из десяти матчей немецкого клуба за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58 Вероятнее всего у «Байера» будут проблемы в этом матче, но забить как минимум один мяч у гостей точно выйдет.