ТОП 10 игроков между «Арсеналом» и «Челси».

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сегодня, 13:47

Только недавно Обамиянг носил футболку «Арсенала», защищая красные цвета Лондона, теперь переоделся в синие и подписал контракт с «Челси», по этому давайте вспомним несколько случаем переходов между двумя командами, я собрал 10 перебезчиков, которые поиграли за два лагеря.

10. Виллиан — «Челси» 2013/2020, «Арсенал» 2020/2021

Бразилец достаточно долго защищал синие цвета Лондона, выиграл кучу всевозможных трофеев тех лет, и как это часто бывает перебрался к соседям, став красной его частью. Почему произошел такой неожиданный выбор никто не знает до конца, говорят, что «Челси» не хотел продлевать с ним контракт на более выгодных условиях, так как футболист уже в возрасте, и тот хотел покинуть Англию, даже были намеки на переезд в «Барселону», но в итоге остался на туманном Альбионе подписав контракт с «Арсеналом», чем вызвал тоже недовольство к своей персоне некоторыми болелами «аристократов». Все же надо понимать, когда переходишь таки образом, можешь нарваться на грубость, и таких примеров будет еще много дальше. Сегодня он уже в составе еще одного лондонского клуба «Фулхэм»

9. Эммануэль Пети — «Арсенал» 1997/2000, «Челси» 2001/2004

После успехов во Франции с «Монако» Пети приехал в Лондон и подписал контракт с «Арсеналом» и сразу выиграл с ними титул в 98 году, тут же случился еще один триумф в его карьере сборная Франция того года стала чемпионом мира. Стоит также сказать, что Пети был уже знаком с Арсеном Венгером, так как в начале своей карьеры пересекся с ним в «Монако», когда тот тренировал «монегасков» и Венгер знал этого футболиста с академии, так что тут футболист был практически как дома, в те времена «канониры» были более французским клубом.

Однако после победы на Чемпионате Европы 2000 со сборной Францией футболист решил переехать в Испанию и подписал контракт с «Барселоной», однако он провел там мало времени, причинами стали травмы и неспособность игрока конкурировать, и по итогу через год вернулся в Лондон подписав контракт с «Челси». Но тогда данный переход может и вызвал какие-то шорохи в прессе, но не сильно сказалось на отношении болельщиков, все же на тот момент «Челси» не представлял явной угрозы для «Арсенала» и не являлся прямым конкурентом в чемпионате как МЮ и в Лондоне, все же француз выбрал не «Тоттенхэм». Правда в составе «синих», футболист провел три года, но славы с клубом не сыскал, так как на тот момент «Челси» не был явным фаворитом, да и всего сезон провел, когда их купил Абрамович, не удалось выиграть титул тут.

8. Николя Анелька — «Арсенал» 1997/1999, «Челси» 2008/2012

Француз недолго защищал цвета «Арсенала», приехал в Англию в начале карьеры, был игроком основы забивал голы, и обладал хорошим потенциалом, однако не смог на долгие годы как другие футболисты трехцветных остаться тут соблазнившись предложением от «Реала», клуб легко его отпустил, однако золотую медальку все же заработал в 98 году.

Затем вел больше кочевой образ жизни, в АПЛ возвращался в составе «Манчестера Сити», когда тот только вернулся в АПЛ , памятный стал его гол ворота «Челси», когда те в 2004-2005 годах получили в итоге единственное поражение за сезон, затем бегал в «Болтоне». И все же в 2008 вернулся в Лондон, и выбрал более удачный проект «Челси». В финале ЛЧ , когда «синие» играли с «Манчестер Юнайтедом» стал вторым после Терри, кто не забил в серии пенальти, удар француза парировал Эдвин Ван Дер Сар. Но это не смутило француза и он продолжил выступать за команду, выиграв в 2010 году золотой дубль.

7. Вильям Галлас — «Челси» 2001/2006, «Арсенал» 2006/2010

Если в 2006 году скажем Эшли Коул отправился из «Арсенала» в «Челси», то тут француз наоборот от «синих» перешел к «красным». И был неким соглашением по переходу англичанина. Основной успех был связан у Галласа с «Челси», тут он разжился несколькими титулами под руководством Жозе Моуриньо, но в итоге оказался им не нужен, и провел 4 неплохих сезонов в составе «пушкарей». Но затем как то разочаровался что ли в «Арсенале», может в Венгере и всем назло перешел уже в «Тоттенхэм».

6. Дэвид Рокасл — «Арсенал» 1984/1992, «Челси» 1994/1998

Роки как его называли в «Арсенале» дебютировал за основную команду «пушкарей» в возрасте 17 лет, при этом молодой игрок показывал потрясающий уровень игры на поле. Вместе с клубом он добился потрясающих результатов выиграв два титула первого дивизиона, основной успех его карьеры пришелся до образования АПЛ , в сезоне 1990/1991 он получил награду «молодой игрок года» в драматичном развязке финала того сезона «канониры» забрали титул у «Ливерпуля». Затем в его карьере произошел спад, футболист был вынужден покинуть родную команду, сначала перебрался в «Лидс», после на сезон заглянул в «Манчестер Сити».

Вернулся все же в Лондон в 94 году, но оказался в составе синего представителя города подписав контракт с «Челси». Но тот уровень игры который футболист демонстрировал на старте карьеры и в составе «пушкарей», уже не показывал, по сути доигрывая и чаще находился в аренде. В 2001 году ему поставили страшный диагноз рак, связанный с проблемой иммунитета, узнав о страшной болезни и то что проводить операции уже невозможно быстро ушел из жизни ему было 33 года.

5. Оливье Жиру — «Арсенал» 2012/2018, «Челси» 2018/2021

Жиру достаточно продуктивно играл за «Арсенал», проведя 6 лет, но с ними уже в последние годы при Венгере не мог добиться успеха, тем более под конец его карьеры тут клуб и вовсе вылетел из ТОП 4. Футболист решил перебраться в «Челси», однако тут не особо был заметен, играл не часто в основе и по началу забивал не слишком много. Однако сумел принести пользу все же пользу клубу выиграв с ними для начала Лигу Европы, где на турнире забил 11 голов, в финале отличился в ворота «Арсенала», «синие» по итогу разнесли «пушкарей» — 4:1, а в довершении стал обладателем и Лиги Чемпионов.

4. Петр Чех — «Челси» 2004/2015, «Арсенал» 2015/2019

Голкипер является легендарной частью побед «Челси» при Абрамовиче, собрал все возможные трофеи, играл при всех тренерах, которые приходили в клуб, и всегда занимал первый номер на воротах. В целом Чех почти всю карьеру был бессменным лидером своих команд. Он отыграл за основу «Челси» почти 10 сезонов подряд — только потом его посадили на скамейку запасных. Также получил травму в игре против «Рединга», после чего стал носить защитный шлем, тем самым получил прозвище «танкист».

Переход великого вратаря из «Челси» в «Арсенал» был воспринят болельщиками очень болезненно. Но тогда они не стали винить вратаря, а нашли крайних в лице руководителей команды, которые решили расстаться с легендой клуба. В 2015 году «пушкари» подписали Чеха, Он провел в составе «канониров» четыре года, выиграв еще пару трофеев, а после завершения карьеры вернулся обратно в «Челси», где работал с структуре клуба.

3. Сеск Фабрегас — «Арсенал» 2003/2011, «Челси» 2014/2019

Сеск был талантливым молодым игроком, начинал свои азы в академии «Барселоны», но перспективный и одаренный футболист в итоге оказался не нужен клубу, и в 2003 году перебрался в академию «Арсенала». Однако больших побед он не добился в составе «канониров», не оказался в числе непобедимой команды в 2004 году, хоть пару раз и вызывался в основу в том сезоне, но лишь в кубках. Фабрегас отличался хорошими пасами, забитыми голами и хорошим чтением игры на поле, но после восьмилетнего сотрудничества, поняв, что тут у него потолок, и безперспектива решил вернутся в родную «Барселону».

Однако возвращение оказалось недолгим. Уже после трех лет пребывания в составе «сине-гранатовых», вернулся обратно в АПЛ , где у него дела шли лучше, и он подписал контракт с «Челси», тем самым расстроил многих фанатов «пушкарей», ведь он был их любимцем, а совершив такой переход, как бы предал команду. Ведь уже в составе «синих» он вскоре оформил титул АПЛ , третий для клуба, и первый для себя, став лучшим при этом ассистентом чемпионата с 18 ассистами, также выиграл и Лигу Европы в 19 году.

2. Эшли Коул — «Арсенал» 1998/2006, «Челси» 2006/2014

Коул, как и Фабрегас заканчивал академию «Арсенала», в свое время считался одним из лучших левых крайних защитников туманного Альбиона. Вместе с клубом добился ряда внушительных побед, в том числе стал частью непобедимого «Арсенала» 2003/2004, собрал все национальные трофеи тех лет, не повезло лишь с еврокубками. И для всех конечно было шоком то, когда он сменил клубную прописку и выбрал соседний «Челси», который набирал обороты.

Поговаривают он вел переговоры с представителями «синих» не ставя в известность свою нынешнюю команду, еще в 2005 году, а основной причиной, как известно стало продление контракта. В родном «Арсенале», не смогли удовлетворить его аппетиты, и он покинул клуб, перебравшись к соседям, которые ему предоставили новый контракт. Болельщики окрестили его предателем и любителем денег. В составе «Челси», Эшли продолжил собирать трофеи и главным успехом стала победа в Лиге Чемпионов 2012, а после еще взял и Лигу Европы.13 года, карьера действительно у него шикарная.

1. Пьер-Эмерик Обамеянг — «Арсенал» 2018/2022, «Челси» 2022 по н.в.

В начале карьеры Обамиянг выдавал хорошие сезоны, забивая достаточно много голов в чемпионате за «Арсенал», но успехов добиться в этот период было трудно, однако выиграл трофей кубок Англии. Его уходом стало, то что игрок не слишком себя отдавал клубу, и нарушал дисциплину, по этому Артета иногда габонца оставлял на скамейке запасных. Но перешел в «Барселону» свободным агентом, где провел полсезона забил в ряди матчей оформил там хет-трик «Валенсии», дубль «Реалу», когда клуб разматал соперника — 4:0. Но купив Левандовского почему то от него поспешили избавиться, продав в «Челси», говорят его в команде хотел видеть теперь уже бывший тренер Томас Тухель, так как они вместе работали еще в «Боруссии Дортмунд». Посмотрим чего он сможет добиться вернувшись на туманный Альбион, сможет ли он огорчить «Арсенал», нападающий то неплохой, забивать умеет, но принесет ли он пользу новому «Челси».

Вот так я кратенько решил вспомнить переходы от одного клуба в другой или на прямую как Эшли Коул, или через другие команды, чаще это было через «Барселону» Пети, Фабрегас, Обамиянг. Также в истории клуба за оба состава поиграл такой известный игрок, а затем уже и тренер Джордж Грэм, начинал в «Челси», но стал легендой «Арсенала» с которым провел больше времени в качестве игрока, а в последствии и как выдающийся тренер «пушкарей».